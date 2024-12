Hattrick obránce? Vzácnost. Výsledek je ale frustrující, litoval sparťan Irving

Jednotlivé góly se dost podobaly. Kanaďan Irving dostává nabito a z levé strany vždy přesně z první pálí. Právě nasázel góly s pořadovým číslem devět, deset a jedenáct v letošní sezoně. V produktivitě se mezi zadáky vyhoupl na první místo.

„Víme, že má dobrou střelu a když to dostane hezky na ránu bez přípravy, většinou se nemýlí. Je to jedině plus a jsme za to rádi,“ chválil Irvinga útočník Vladimír Sobotka.

Vždyť taky lepšího střelce Sparta momentálně ve svých řadách nemá.

Aarone, už se vám takový kousek někdy povedl?

V extralize ne, nicméně myslím, že jsem teď dal tak třetí hattrick v profesionální kariéře.

Ale i přesto jste prohráli.

Už se nám to tu párkrát stálo. Dáme gól a krátce nato inkasujeme. Přitom jsme odehráli docela slušný zápas, je to frustrující. Tři góly normálně týmu stačí. Po tomhle utkání se máme z čeho ponaučit.

Hattricky obránců v české extralize 1. Daniel Gazda (2 – Zlín, Kometa)

Jiří Malinský (2 – Pardubice)

David Nosek (2 – Zlín, Karlovy Vary)

Martin Ševc (1 – Kladno)

Jiří Hunkes (1 – Litvínov)

Ondřej Vála (1 – Pardubice)

Ondřej Němec (1 – Kometa)

Petr Jančařík (1 – Třinec)

Jan Ščotka (1 – Litvínov)

Ľubomír Sekeráš (1 – Třinec)

Josef Řezníček (1 – Plzeň)

Aaron Irving (1 – Sparta), jako 12. bek v extralize

Z čeho konkrétně? První dvě třetiny jste byli lepším týmem, ale nemohli jste se prosadit. To bude ono?

Jo, ale je potřeba ocenit gólmana soupeře, zabránil několika dobrým šancím přímo před brankou, kde jsme to mohli a asi i měli dotáhnout. Podle mě jim taky naše fauly dodaly sílu a ovlivnily průběh zápasu. To je pak vždycky těžké, i přes dobrý začátek.

Co se týče produktivity, měli jste se možná ještě víc tlačit od branky?

To je asi vždy snazší říkat takto po zápase, ale každý se snažil, jak mohl. Několik puků se tam odráželo, měli jsme šance. Jenže tenhle večer jsme je neproměňovali.

Ale ty rány z první šly. Vy vždycky dáváte gól skoro ze stejných míst, podobným způsobem. Dřív v Litvínově, teď na Spartě, kde se to vás bere?

Chce to hodně tréninku. A tohle je scénář, který se naskytne, když hrajeme přesilovku. Když dostanu šanci při hře v pěti, taky to rád zkouším. Jde zkrátka o velkou práci, kterou odvádíte. I navíc po trénincích, kdy pilujete střelbu z těchto prostorů. Někdy to je o štěstí, jindy o tom být ve správný čas na správném místě.

Do konce zbývalo ani ne dvanáct sekund, když Špaček vyhrál buly na Chlapíka, vy jste zvedal hokejku. Říkal jste si o puk i ve stěžejní moment, když jste se snažili vyrovnat. Chtěl jste to vzít na sebe?

To ne, měli jsem namyšlenou situaci, jak to sehrajeme. Řekl jsem Chlápovi na buly, aby se na mě podíval, a pak buď nahrál, nebo vystřelil. V tomhle případě bylo podle mě lepší, aby mi nenahrával.

Je tedy potřeba říct, že ač jste dva góly dal při rovnovážném počtu, padly při signalizované výhodě, kdy vás na ledě bylo šest. Hraje to roli?

Určitě je to výhoda, protože máme víc chlapů před brankářem. Dostat co nejvíc lidí před něj a vyrušit obránce, to je ideální varianta. Myslím, že tyhle góly padly právě díky klukům tam, vy už můžete jen co nejlépe zamířit.