Pikantní podpis v extralize. Do Komety přichází Irving, naposledy byl ve Spartě

„Je to produktivní bek se skvělou střelou. Věřím, že nám zejména v přesilovkách pomůže,“ uvedl majitel, generální manažer a hlavní kouč Komety Libor Zábranský starší. „Přetlak v obraně máme a budeme ho řešit,“ doplnil.
Irving strávil ve Spartě uplynulé tři sezony. Vedení pražského klubu se s ním ale v září rozloučilo, přestože měl ještě do konce ročníku platný kontrakt. Podle zástupců Sparty by nedostal adekvátní herní prostor, nevešel se do přesilových her a na pozici sedmého obránce jej nemělo smysl držet.
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V uplynulém ročníku si Irving připsal v 51 zápasech dlouhodobé části 18 bodů za pět tref a 13 asistencí a v 18 duelech play off měl bilanci jedné branky a jedné přihrávky.
V letech 2020 až 2022 působil v Litvínově. Sezonu 2022/23 před návratem do Česka strávil ve finském celku SaiPa Lappeenranta a ve švýcarském Davosu. V extralize nasbíral v 300 utkáních 121 bodů za 58 gólů a 63 asistencí.
Irvinga draftoval v roce 2014 v 6. kole na 162. pozici Nashville, ale do NHL se neprosadil. V roce 2018 se vydal do Evropy a před příchodem do Litvínova hrál rok za norský Storhamar a sezonu za švédské Örebro.