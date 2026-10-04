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Tipsport extraliga 2026/27

Pikantní podpis v extralize. Do Komety přichází Irving, naposledy byl ve Spartě

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  11:16aktualizováno  11:39
Aaron Irving ze Sparty si povídá s rozhodčími.

Aaron Irving ze Sparty si povídá s rozhodčími. | foto: ČTK

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Hokejová extraliga hlásí pikantní podpis. Brněnskou Kometu posílil kanadský obránce Aaron Irving, který před startem ročníku skončil ve Spartě. Třicetiletý rodák z Edmontonu, který v sezoně 2024/25 vytvořil s 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci v samostatné české nejvyšší soutěži, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezony s opcí.

„Je to produktivní bek se skvělou střelou. Věřím, že nám zejména v přesilovkách pomůže,“ uvedl majitel, generální manažer a hlavní kouč Komety Libor Zábranský starší. „Přetlak v obraně máme a budeme ho řešit,“ doplnil.

Irving strávil ve Spartě uplynulé tři sezony. Vedení pražského klubu se s ním ale v září rozloučilo, přestože měl ještě do konce ročníku platný kontrakt. Podle zástupců Sparty by nedostal adekvátní herní prostor, nevešel se do přesilových her a na pozici sedmého obránce jej nemělo smysl držet.

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V uplynulém ročníku si Irving připsal v 51 zápasech dlouhodobé části 18 bodů za pět tref a 13 asistencí a v 18 duelech play off měl bilanci jedné branky a jedné přihrávky.

V letech 2020 až 2022 působil v Litvínově. Sezonu 2022/23 před návratem do Česka strávil ve finském celku SaiPa Lappeenranta a ve švýcarském Davosu. V extralize nasbíral v 300 utkáních 121 bodů za 58 gólů a 63 asistencí.

Irvinga draftoval v roce 2014 v 6. kole na 162. pozici Nashville, ale do NHL se neprosadil. V roce 2018 se vydal do Evropy a před příchodem do Litvínova hrál rok za norský Storhamar a sezonu za švédské Örebro.

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 8 6 0 0 2 33:21 18
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 15:9 12
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 1 0 3 20:18 11
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 2 2 1 2 18:16 11
6. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
7. Rytíři KladnoKladno 7 2 1 2 2 21:24 10
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
9. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
10. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 1 0 4 18:22 8
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 2 0 2 3 16:22 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 0 0 4 17:23 6
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 1 1 1 4 15:26 6
14. HC OlomoucOlomouc 7 1 1 0 5 16:21 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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