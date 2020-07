Litvínov posílí kanadský obránce Irving, podepsal roční smlouvu

„Je to obránce, který má kvalitní první přihrávku, výbornou střelu a je to pravák. Takových obránců na hráčském trhu moc není. Aaron je solidní do obrany a umí podpořit i útok. Dostane šanci v přesilových hrách, které hrál i ve Švédsku. Chceme ho vidět jak v přesilovkách, tak v oslabení. Je v ideálním hokejovém věku a my věříme, že bude platnou posilou,“ vkládá naděje do novice litvínovský kouč Vladimír Országh.

Rodák z Edmontonu prošel kanadskými mládežnickými výběry. Svými výkony si řekl o místo v prestižní WHL, kde s týmem Edmonton Oil Kings v sezoně 2013/2014 slavil mistrovský titul a vyhrál i prestižní Memorial Cup. V roce 2014 byl draftován v šestém kole jako 162. hráč týmem Nashville Predators, ale slavnou NHL si nikdy nezahrál.

Největší progres zaznamenal v Evropě. V sezoně 2018/2019 posílil norský Storhamar, kde ve 47 zápasech v základní části zaznamenal 38 bodů (12+26) a v play off v 16 zápasech zapsal 13 bodů (5+8). I díky němu se Storhamar dostal až do finále ligy. Irving byl s dvanácti góly nejlépe střílejícím obráncem soutěže.

Z Norska zamířil do švédského Örebro HK, kde prožil další povedený ročník. Ve 47 duelech si připsal 16 kanadských bodů (6+10). Litvínov tak pro něj bude třetí evropské angažmá, kde se stane třetím kanadským hráčem týmu v nové sezoně.

„O Aarona jsme se zajímali delší dobu, když teď byla možnost znovu vstoupit do jednání, tak jsme neváhali. Jsme rádi, že jsme se domluvili na podpisu smlouvy,“ říká generální ředitel Vervy Pavel Hynek.