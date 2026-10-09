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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec hostí Hradec, Pardubice hrají ve Vítkovicích. Kdo ze spodku zabere?

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Sledujeme online   16:50

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se radují z vedoucího gólu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Extraliga pokračuje pěti zápasy devátého kola. Páteční hokejový program startuje v 17 hodin, Třinec bojuje proti Hradci Králové o deváté vítězství v řadě. Pardubice hrají od 17.30 ve Vítkovicích, Liberec hostí v 18 hodin Karlovy Vary. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinec je rozjetý, jako první tým v české historii zvládl úvodních osm duelů bez ztráty bodu. Hradec přijíždí na led Ocelářů se třemi výhrami v řadě v zádech, v neděli otočil střetnutí s Vítkovicemi (3:2 v prodloužení).

9. kolo extraligy

Ty zůstávají se sedmi body na dvanáctém místě tabulky, navíc stojí proti silným Pardubicím, které v posledních pěti zápasech ani jednou nezaváhaly a nasázely v nich čtyřiadvacet branek.

Od 17.30 se hraje i v Litvínově, kam přijíždí poslední Olomouc. Domácí se chtějí ještě víc odpoutat od spodku tabulky, soupeř se pokusí udržet na kontakt a odčinit hrozivý debakl 0:9 s Oceláři.

Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů

Bodovat po pěti porážkách v řadě potřebuje i Mladá Boleslav, v jejíž sestavě nechybí ani Tomáš Hyka, nová posila ze Sparty. Jak si povede proti Kladnu, které po zdařilém startu sezony mírně zvolnilo?

Rozehrávat se začíná Liberec, ke dvěma výhrám v domácí soutěži přidal i skalp Frölundy v Lize mistrů. Karlovy Vary jsou třetí, těží hlavně z výtečné defenzivy (10 inkasovaných gólů) a fantastického Dominika Frodla (úspěšnost zákroků 97,88 %).

Dva zápasy devátého kola se odehrály už ve čtvrtek. Plzeň porazila České Budějovice 4:1, Sparta sice v závěru smazala dvoubrankové manko, ale Kometě podlehla 3:4 v prodloužení.

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10. kolo

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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