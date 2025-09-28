Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Plzeň hostí Vary, Sparta bojuje s Libercem. Kometa vítá doma Pardubice

Autor:
Sledujeme online   14:45
Nedělní odpoledne nabízí v rámci kompletního 9. kola další dávku extraligových zápasů. Od 15 hodin hrají v Plzni houževnaté Karlovy Vary, na Spartě se představuje Liberec. Šlágr kola sledují diváci v Brně, kam přijíždí Pardubice. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Plzeňský střelec Strnad (vpravo) se raduje se spoluhráči. | foto: ČTK

Deváté kolo otevírá západočeské derby, v němž Plzeň hostí Karlovy Vary. Hosté naposledy v Liberci přerušili sérii čtyř výher, to domácí podávají kolísavější výkony.

Bílí Tygři se snaží o bodový zisk v Praze, čelí Spartě. Té se zatím nedaří najít optimální formu a střídá výhry s prohrami. Doma navíc hraje teprve potřetí v sezoně.

Sledujte zápasy 9. kola ONLINE

Hokejisté Komety se pokouší otřepat z pátečního osmibrankového debaklu, kdy vybouchli v Budějovicích. Obhájci titulu a lídři tabulky vítají na domácím ledě tým Pardubic.

Jihočeši, kteří mohou mít z posledního kola vysoké sebevědomí, hrají v Litvínově. Ten se naopak trápí, v tabulce je horší jenom Hradec a Kladno.

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

A oba tyto celky se snaží o bodový zisk na venkovním ledě. Mountfield vyráží do Vítkovic, Kladno ještě o kus dál do Třince.

Souboj tabulkových sousedů se odehrává v plechárně. Desátá Olomouc se utkává s jedenáctou Mladou Boleslaví, oba týmy zatím v osmi odehraných kolech třikrát vyhrály.

9. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 8 6 0 0 2 27:23 18
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 5 0 0 3 29:15 15
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 22:18 15
4. HC Sparta PrahaSparta 8 4 1 0 3 26:17 14
5. HC Oceláři TřinecTřinec 7 4 1 0 2 25:18 14
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 3 2 1 2 24:20 14
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 4 0 2 2 19:18 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 8 4 0 0 4 27:22 12
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 4 0 0 4 22:23 12
10. HC OlomoucOlomouc 7 3 0 1 3 18:23 10
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 3 0 0 5 16:25 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 0 0 5 11:22 6
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 1 0 5 16:26 5
14. Rytíři KladnoKladno 8 1 0 1 6 13:25 4
26. září 2025  13:51

