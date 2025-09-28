ONLINE: Plzeň hostí Vary, Sparta bojuje s Libercem. Kometa vítá doma Pardubice

Deváté kolo otevírá západočeské derby, v němž Plzeň hostí Karlovy Vary. Hosté naposledy v Liberci přerušili sérii čtyř výher, to domácí podávají kolísavější výkony.
Bílí Tygři se snaží o bodový zisk v Praze, čelí Spartě. Té se zatím nedaří najít optimální formu a střídá výhry s prohrami. Doma navíc hraje teprve potřetí v sezoně.
Sledujte zápasy 9. kola ONLINE
Hokejisté Komety se pokouší otřepat z pátečního osmibrankového debaklu, kdy vybouchli v Budějovicích. Obhájci titulu a lídři tabulky vítají na domácím ledě tým Pardubic.
Jihočeši, kteří mohou mít z posledního kola vysoké sebevědomí, hrají v Litvínově. Ten se naopak trápí, v tabulce je horší jenom Hradec a Kladno.
A oba tyto celky se snaží o bodový zisk na venkovním ledě. Mountfield vyráží do Vítkovic, Kladno ještě o kus dál do Třince.
Souboj tabulkových sousedů se odehrává v plechárně. Desátá Olomouc se utkává s jedenáctou Mladou Boleslaví, oba týmy zatím v osmi odehraných kolech třikrát vyhrály.