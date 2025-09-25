Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice v předehrávce hostí Třinec, domácím se vrací Červenka

Autor:
Sledujeme online   17:50
Předehrávaný duel Pardubic s Třincem načíná program 8. kola hokejové extraligy. Oba celky dělí v tabulce jediný bod, zároveň se jedná o pikantní reprízu finále z předminulé sezony. Utkání sledujeme od 18 hodin prostřednictvím podrobné online reportáže.

Pardubický Miloš Kelemen si navádí puk v utkání s Třincem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Třetí Dynamo se může v případě vítězství v základní hrací době posunout za vedoucí Kometu. V domácím prostředí zatím Východočeši vyhráli všechny tři zápasy s celkovým skóre 14:3 a všechny soupeře shodně udrželi na jediném vstřeleném gólu.

ONLINE: Pardubice – Třinec

Předehrávku 8. kola hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

Venku se ale dočkali bodového zisku až na čtvrtý pokus, když v úterý dobyli Kladno. Přes výborně zvládnutou úvodní třetinu (3:0) a pozdější vedení 5:2 se ale nakonec strachovali o výsledek, aby udrželi jednobrankové vítězství.

Po odpykání jednozápasového trestu už mají trenéři pro utkání s Třincem opět k dispozici obránce Johna Ludviga.

Extraliga podle Ujčíka dělí hráče na hvězdy a ty ostatní. Ředitel soutěže se ohradil

Slezané mají rovněž velmi rozdílnou bilanci na domácím a venkovním stadionu. Zatímco pod Javorovým slavili výhru při všech třech startech a ztratili jediný bod, v arénách soupeřů vyšli nejprve dvakrát naprázdno a uspěli až v neděli v Českých Budějovicích.

Ocelářům by stačila i dvoubodová výhra k tomu, aby Východočechy v tabulce přeskočili. V úterý měli neplánovaně volno, když jim odpadl souboj s Hradcem Králové kvůli marodce hostů a většímu počtu nemocných.

Právě kvůli odloženému duelu si nemohl odbýt disciplinární trest na jedno utkání útočník Vladimír Dravecký, jenž tak vynechává čtvrteční zápas na pardubickém ledě.

Tipsport extraliga 2025/26
25. 9. 2025 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Třinec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
R. Will - J. Ludvig, D. Gazda - L. Hájek, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, J. Lauko - M. Kelemen, J. Kondelík , T. Vondráček - R. Kaplan, P. Poulíček, D. Hrníčko
Sestavy:
O. Kacetl - M. Marinčin, T. Kundrátek - D. Musil, M. Adámek - J. Galvas, B. Jank - R. Nedomlel - D. Cienciala, M. Roman, M. Růžička - O. Flynn, L. Hudáček, D. Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - M. Kubiesa, P. Vrána, P. Hrehorčák

Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 7 6 0 0 1 27:15 18
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 21:16 15
3. HC Dynamo PardubicePardubice 7 4 0 0 3 23:17 12
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 4 0 0 3 21:15 12
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 3 1 1 2 21:18 12
6. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
7. HC Sparta PrahaSparta 7 3 1 0 3 19:15 11
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 3 0 2 2 16:17 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 3 0 0 4 20:22 9
10. HC OlomoucOlomouc 6 3 0 0 3 16:20 9
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 3 0 0 4 14:18 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 0 0 4 11:20 6
13. Rytíři KladnoKladno 7 1 0 1 5 12:22 4
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
