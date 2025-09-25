ONLINE: Pardubice v předehrávce hostí Třinec, domácím se vrací Červenka

Třetí Dynamo se může v případě vítězství v základní hrací době posunout za vedoucí Kometu. V domácím prostředí zatím Východočeši vyhráli všechny tři zápasy s celkovým skóre 14:3 a všechny soupeře shodně udrželi na jediném vstřeleném gólu.
ONLINE: Pardubice – Třinec
Předehrávku 8. kola hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně
Venku se ale dočkali bodového zisku až na čtvrtý pokus, když v úterý dobyli Kladno. Přes výborně zvládnutou úvodní třetinu (3:0) a pozdější vedení 5:2 se ale nakonec strachovali o výsledek, aby udrželi jednobrankové vítězství.
Po odpykání jednozápasového trestu už mají trenéři pro utkání s Třincem opět k dispozici obránce Johna Ludviga.
Slezané mají rovněž velmi rozdílnou bilanci na domácím a venkovním stadionu. Zatímco pod Javorovým slavili výhru při všech třech startech a ztratili jediný bod, v arénách soupeřů vyšli nejprve dvakrát naprázdno a uspěli až v neděli v Českých Budějovicích.
Ocelářům by stačila i dvoubodová výhra k tomu, aby Východočechy v tabulce přeskočili. V úterý měli neplánovaně volno, když jim odpadl souboj s Hradcem Králové kvůli marodce hostů a většímu počtu nemocných.
Právě kvůli odloženému duelu si nemohl odbýt disciplinární trest na jedno utkání útočník Vladimír Dravecký, jenž tak vynechává čtvrteční zápas na pardubickém ledě.
R. Will - J. Ludvig, D. Gazda - L. Hájek, M. Tourigny - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - R. Kousal, V. Sobotka, J. Lauko - M. Kelemen, J. Kondelík , T. Vondráček - R. Kaplan, P. Poulíček, D. Hrníčko
O. Kacetl - M. Marinčin, T. Kundrátek - D. Musil, M. Adámek - J. Galvas, B. Jank - R. Nedomlel - D. Cienciala, M. Roman, M. Růžička - O. Flynn, L. Hudáček, D. Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - M. Kubiesa, P. Vrána, P. Hrehorčák
Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0