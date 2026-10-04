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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Very vedou v derby, Třinec hraje o rekord. Večer Pardubice hostí Spartu

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Sledujeme online   15:50aktualizováno  16:25

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Momentka ze západočeského derby mezi Karlovými Vary a Plzní. | foto: ČTK

Hlavní otázka před nedělním 8. kolem hokejové extraligy je jasná: Vyhraje Třinec i poosmé v řadě a vytvoří v Olomouci historický rekord? Ještě předtím se v 16 hodin pokusí Plzeň v derby překonat obranu domácích Karlových Varů. V 17 hodin jde do akce Hradec Králové s Vítkovicemi, od 18.30 se hraje šlágr mezi Pardubicemi a pražskou Spartou. Sledujte všechna utkání v online reportážích.

Karlovy Vary se po třech vítězství v řadě vyhouply na 3. místo v tabulce, navíc mají zápas k dobru. Zejména se můžou opřít o skvěle chytajícího Dominika Frodla, který vynuloval Spartu i naposledy Vítkovice a puk do karlovarské branky nepustil už 157 minut. A to přesto, že Západočeši jsou nejtrestanějším týmem extraligy.

Zápasy 8. kola hokejové extraligy ONLINE

Jen bod však na ně ztrácí právě pátá Plzeň, která porazila nedělního soupeře třikrát za sebou. Z pěti venkovních zápasů si dosud přivezla šest bodů, v posledním duelu nestačila (2:4) domácím Pardubicím.

To Mladá Boleslav má z posledních zápasů aktuálně nejhorší bilanci ze všech – čtyři porážky a jen jediný bod po prohraných nájezdech (2:3N) v předchozím kole na ledě brněnské Komety. Přesto to Boleslavi stačilo, aby se odpoutala ode dna tabulky. Zatím možná nečekaně tápe i její nedělní soupeř z Liberce, který sídlí na 11. příčce s osmi body.

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Hradec Králové drží ve vyrovnané tabulce čtvrté místo se ziskem 11 bodů. V minulém kole se protrápil k výhře, když Kladno zdolal až na nájezdy (4:3N). Na svém ledě teď vítá Vítkovice, které sice po úvodních třech porážkách zabraly a ze šesti zápasů nasbíraly šest bodů, v pátek ale nestačily (0:3) na Karlovy Vary.

Olomouc se po porážce 0:2 s Libercem propadla na poslední 14. místo s pouhými pěti body na kontě. Doma se Hanáci snaží odrazit vzhůru, jenže stojí proti zatím neotřesitelnému Třinci, který po sedmi kolech neztratil ani bod a naposledy výhrou 3:2 nad Litvínovem vyrovnal jeho rekordní start do sezony z ročníku 2024/25.

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Litvínov sice vládne oslabením, ale v tabulce mu po třech výhrách a čtyřech porážkách patří až desátá příčka. Jen dva body však ztrácí na osmou pozici, kterou drží jejich nedělní soupeř z Českých Budějovic.

Stejně bodů má šestá Sparta, která zažívá rozpačitý vstup do sezony. Pražané se nyní představují na ledě mistrovských Pardubic v repríze dubnového semifinále a šlágru kola. Východočeši drží druhou příčku s 18 body a nejlepší přesilovkou v lize, navíc zásluhou Romana Červenky mají i lídra produktivity.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 7 7 0 0 0 31:16 21
2. HC Dynamo PardubicePardubice 8 6 0 0 2 33:21 18
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 15:9 12
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 1 0 3 20:18 11
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 2 2 1 2 18:16 11
6. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
7. Rytíři KladnoKladno 7 2 1 2 2 21:24 10
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
9. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
10. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 1 0 4 18:22 8
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 2 0 2 3 16:22 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 0 0 4 17:23 6
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 1 1 1 4 15:26 6
14. HC OlomoucOlomouc 7 1 1 0 5 16:21 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Very vedou v derby, Třinec hraje o rekord. Večer Pardubice hostí Spartu

Sledujeme online
Momentka ze západočeského derby mezi Karlovými Vary a Plzní.

Hlavní otázka před nedělním 8. kolem hokejové extraligy je jasná: Vyhraje Třinec i poosmé v řadě a vytvoří v Olomouci historický rekord? Ještě předtím se v 16 hodin pokusí Plzeň v derby překonat...

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