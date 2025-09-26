Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Boleslav hostí Spartu, lídr svádí bitvu v Budějovicích. Zvedne se Hradec?

Hokejová extraliga v pátek pokračuje dalšími šesti zápasy. Rozjeté Karlovy Vary se pokouší o pátou výhru v řadě na ledě Liberce, kterou by se v případě neúspěchu Komety přiblížily prvnímu místu v tabulce. Lídr soutěže z Brna čelí venku čtvrtým Budějovicím. Kladno chce naopak zabránit páté porážce za sebou, a to v Plzni. Mladá Boleslav hostí Spartu, do Olomouce zavítají Vítkovice. Do akce se po pauze vrací také poslední Hradec, který bojuje s Litvínovem. Všechna utkání můžete sledovat online.

Rvačka před brněnskou brankou, zprava Andrej Kollár z Brna a Matěj Toman z Českých Budějovic. | foto: ČTK

„Když se vyhrává, je to vždycky krásné. Na zápasy i do kabiny chodíš s radostí a je to super,“ lebedí si karlovarský útočník Ondřej Beránek.

Sledujte duely 8. kola extraligy ONLINE

Jeho Energie si nic nedělá ani z výjezdů po stadionech soupeřů. Do Liberce zamířila se stoprocentní venkovní bilancí. Proti soupeři, který se s nevyrovnanou formou drží v tabulkovém středu. I kvůli tomu, že musí často dotahovat. Však jen v jednom z dosavadních sedmi duelů skórovali jako první. Změní to teď?

Zajímat by se mohlo i Brno, které by dostalo šanci na čele ještě odskočit a zvýšit momentální tříbodový náskok.

Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

„Musíme rychle přepnout a dál rubat,“ velí ke strojovému tempu obránce Libor Zábranský. S kolegy ho čeká těžká šichta v Českých Budějovicích. Motor se po šňůře čtyř vítězství lehce zadrhl, poslední dvě klání prohrál.

Daleko hůř je na tom nyní ale Kladno. Čtyři porážky v řadě, pokaždé s minimálně čtyřmi inkasovanými brankami. Nepohody Středočechů zkusí využít Plzeň. Ta kvůli marodce posílila obranu o finského Villeho Lajunena. A potřebuje po úterní porážce s Kometou zapracovat na pohybu.

Pod Rytíři zůstává v extraligovém pořadí už jen Hradec. I ten drtí rozsáhlá listina absentérů. Když na něj navíc udeřila nemoc, musel odkládat poslední souboj s Třincem.

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

S pouhými dvěma body prahne po prvním plnohodnotném triumfu proti Litvínovu, kterému se může také výrazně přiblížit. Verva dosud nasbírala dvě výhry.

Nejblíže to k sobě v rámci pátečního programu mají Mladá Boleslav se Spartou. Pražané se na rychlý výjezd dávají po neúspěšném zápase v Olomouci, formu zatím hledají. „Hlavně v přesilovkách nám chybí přímočarost. Moc si s tím hrajeme, snažíme se jít do prázdné,“ zalitoval obránce Jakub Sirota.

Extraliga podle Ujčíka dělí hráče na hvězdy a ty ostatní. Ředitel soutěže se ohradil

Kouč Bruslařů, Richard Král, zase s ohledem na dvě předešlé porážky a jedenácté místo v tabulce volá po větší bojovnosti a zarputilosti: „To nás zdobilo minulou sezonu. Maximální obětavost, blokování střel. Prostě to, že jsme žrali led.“

Ve zbývajícím utkání se právě Olomouc, která si vyšlápla na Spartu a získala už třetí výhru ze čtyř minulých zápasů, střetává s Vítkovicemi. A v případě vítězství po 60 minutách je taky může bodově dotáhnout.

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Osmé kolo si již předehrávaly Třinec s Pardubicemi. Oceláři v bláznivém utkání, během nějž ztratili vedení 4:0, nakonec zvítězili 5:4 díky gólu Libora Hudáčka šestnáct sekund před třetí sirénou.

8. kolo

Kompletní los

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 7 6 0 0 1 27:15 18
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 21:16 15
3. HC Oceláři TřinecTřinec 7 4 1 0 2 25:18 14
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 4 0 0 3 21:15 12
5. HC Dynamo PardubicePardubice 8 4 0 0 4 27:22 12
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 3 1 1 2 21:18 12
7. HC Sparta PrahaSparta 7 3 1 0 3 19:15 11
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 3 0 2 2 16:17 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 3 0 0 4 20:22 9
10. HC OlomoucOlomouc 6 3 0 0 3 16:20 9
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 3 0 0 4 14:18 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 0 0 4 11:20 6
13. Rytíři KladnoKladno 7 1 0 1 5 12:22 4
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

Rodiče nám obětovali všechno. Bratři hráli poprvé spolu, českou maminku dojali

Šlo o významný okamžik do rodinné kroniky. O dojemnou chvíli. V dresu Montrealu totiž spolu v přípravě NHL poprvé nastoupili bratři Florian a Arber Xhekajovi. Oba hokejisté se navíc prosadili, což...

25. září 2025  17:01

