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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Budějovice - Kometa 0:0. Domácí se v dohrávce chtějí vrátit na vítěznou vlnu

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Sledujeme online   17:20

Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pondělní dohrávkou končí 8. kolo hokejové extraligy. České Budějovice v něm hostí brněnskou Kometu a chtějí navázat na dobrou bilanci v domácím prostředí. Jihomoravané se zase opírají o tři výhry z posledních čtyř zápasů. Utkání sledujeme od 17.30 prostřednictvím podrobné online reportáže.

Budějovice vstoupily do sezony dobře, naposledy ale prohrály v Pardubicích a na Spartě. Proti Brnu, které je v minulém ročníku vyřadilo v předkole play off 3:1 na zápasy, se chtějí vrátit na vítěznou vlnu.

ONLINE: České Budějovice – Kometa Brno

Dohrávku 8. kola hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně

„Musíme do zápasu vstoupit aktivně. Hrajeme doma, takže nám ani nic jiného nezbývá. Musíme se více tlačit do brány. Věřím, že kluci si to vezmou za své a navážeme na výsledky z domácích utkání,“ burcuje asistent David Vrbata.

Brno v březnu v předkole play off na jihu Čech dvakrát vyhrálo, v nové sezoně však venku uspělo jen naposledy v Olomouci.

„Soutěž je tak vyrovnaná, že je úplně jedno, zda hrajete doma, nebo venku. Přesvědčili jsme se o tom v pátek v souboji s tehdy poslední Boleslaví, nyní nás čeká také houževnatý soupeř,“ ví asistent Kamil Pokorný.

Pikantní podpis v extralize. Do Komety přichází Irving, naposledy byl ve Spartě

Brňané pokračují v hledání optimální sestavy, zejména v obraně, kterou o víkendu posílil Aaron Irving po zářijovém nečekaném konci ve Spartě. Naposledy byli mimo kádr Filip Král a opět i Stanislav Svozil.

Jak si defenziva Komety poradí na jihu Čech, můžete od 17.30 sledovat podrobně.

Tipsport extraliga 2026/27
5. 10. 2026 17:30
Zápas probíhá
Č. Budějovice : Kometa 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, P. Pýcha - L. Nordsäter, O. Kachyňa - V. Nedorost - J. Ordoš, Š. Hoch, R. Lantoši - N. Olesen, P. Bell, J. Koláček - F. Ahl, M. Bulíř, J. Pour - M. Beránek, M. Toman, M. Zachar - M. Hejduk
Sestavy:
E. Rabčan - J. Ščotka, L. Zábranský - R. Kučeřík, A. Irving - M. Gulaši, R. Nedomlel - L. Witkowski, K. Pospíšil, R. Leino - H. Zohorna, M. Kunc, A. Kollár - J. Flek, S. Kusko, A. Ilomäki - A. Zbořil, L. Cingel, T. Zohorna - J. Brabenec, M. Čajkovič

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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8. kolo

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9. kolo

Kompletní los
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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
5. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 2 2 1 3 19:20 11
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
8. HC Sparta PrahaSparta 8 3 0 1 4 25:24 10
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
10. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
11. HC Kometa BrnoKometa 6 2 1 0 3 19:18 8
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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Pondělní dohrávkou končí 8. kolo hokejové extraligy. České Budějovice v něm hostí brněnskou Kometu a chtějí navázat na dobrou bilanci v domácím prostředí. Jihomoravané se zase opírají o tři výhry z...

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