ONLINE: Budějovice - Kometa 0:0. Domácí se v dohrávce chtějí vrátit na vítěznou vlnu

Budějovice vstoupily do sezony dobře, naposledy ale prohrály v Pardubicích a na Spartě. Proti Brnu, které je v minulém ročníku vyřadilo v předkole play off 3:1 na zápasy, se chtějí vrátit na vítěznou vlnu.
ONLINE: České Budějovice – Kometa Brno
Dohrávku 8. kola hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně
„Musíme do zápasu vstoupit aktivně. Hrajeme doma, takže nám ani nic jiného nezbývá. Musíme se více tlačit do brány. Věřím, že kluci si to vezmou za své a navážeme na výsledky z domácích utkání,“ burcuje asistent David Vrbata.
Brno v březnu v předkole play off na jihu Čech dvakrát vyhrálo, v nové sezoně však venku uspělo jen naposledy v Olomouci.
„Soutěž je tak vyrovnaná, že je úplně jedno, zda hrajete doma, nebo venku. Přesvědčili jsme se o tom v pátek v souboji s tehdy poslední Boleslaví, nyní nás čeká také houževnatý soupeř,“ ví asistent Kamil Pokorný.
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Pikantní podpis v extralize. Do Komety přichází Irving, naposledy byl ve Spartě
Brňané pokračují v hledání optimální sestavy, zejména v obraně, kterou o víkendu posílil Aaron Irving po zářijovém nečekaném konci ve Spartě. Naposledy byli mimo kádr Filip Král a opět i Stanislav Svozil.
Jak si defenziva Komety poradí na jihu Čech, můžete od 17.30 sledovat podrobně.
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, P. Pýcha - L. Nordsäter, O. Kachyňa - V. Nedorost - J. Ordoš, Š. Hoch, R. Lantoši - N. Olesen, P. Bell, J. Koláček - F. Ahl, M. Bulíř, J. Pour - M. Beránek, M. Toman, M. Zachar - M. Hejduk
E. Rabčan - J. Ščotka, L. Zábranský - R. Kučeřík, A. Irving - M. Gulaši, R. Nedomlel - L. Witkowski, K. Pospíšil, R. Leino - H. Zohorna, M. Kunc, A. Kollár - J. Flek, S. Kusko, A. Ilomäki - A. Zbořil, L. Cingel, T. Zohorna - J. Brabenec, M. Čajkovič
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž