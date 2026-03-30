Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0. Sedmý zápas o všechno, kdo postoupí do semifinále?

Autor:
Sledujeme online   17:15aktualizováno  17:31
Pardubice a Třinec doplní v semifinále play off hokejové extraligy třetí mužstvo. Bude to Plzeň, nebo Sparta? Napínavá série přináší za stavu 3:3 rozuzlení v sedmém zápase, na západě Čech se hraje od 17.30. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Plzeňský útočník Mikko Petman (63) se tlačí před sparťanského brankáře Josefa Kořenáře. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Plzeň měla čtvrtfinále výborně rozjeté. Vedla 3:1, měla dvě možnosti ukončit soupeři sezonu, ale doma ztratila zápas číslo pět (1:4) a v Holešovicích duel číslo šest (2:4).

ONLINE: Plzeň - Sparta

7. zápas čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně

„To nejdůležitější máme teprve před sebou. Ale hrozně mě těší, že když máme nůž pod krkem, předvádíme to nejlepší,“ pochvaloval si Filip Chlapík po sobotním vítězství, které načal trefou už po 32 sekundách.

Pokud Sparta projde dál, o dalším protivníkovi má jasno. Bez ohledu na výsledek série mezi Libercem a Karlovými Vary, která vyvrcholí rozhodující úterní bitvou, narazí na Pardubice.

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Kromě postupu by ráda prolomila i táhnoucí se prokletí sedmého zápasu. Když na něj v minulosti v play off došlo, ani jednou neuspěla.

Pod hrozivou bilanci 0:7 je částečně podepsaný i Josef Jandač, dnes stojící na straně soupeře. Klíčovou bitvu nezvládl na střídačce celku z hlavního města hned třikrát, celkovou bilanci má 0:4.

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Buď jeho, nebo sparťanská černá série ale skončí.

„Nebudu lhát, určitě jsme to chtěli zavřít, ale dostali jsme se do této situace. Máme třetí mečbol, ten bude vítězný,“ vzkázal odhodlaně plzeňský bek Petr Zámorský.

Západočeši čekají na účast v semifinále od sezony 2018/19. Potěší domácí fanoušky, nebo se budou radovat hosté?

Tipsport extraliga 2025/26
30. 3. 2026 17:30
Zápas probíhá
Plzeň : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
N. Malík - K. Rubins, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - D. Malák - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - D. Simon, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - A. Kubík, J. Lev, J. Schleiss - J. Gricius
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:3
Karlovy Vary

ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0. Sedmý zápas o všechno, kdo postoupí do semifinále?

Sledujeme online
Plzeňský útočník Mikko Petman (63) se tlačí před sparťanského brankáře Josefa...

Pardubice a Třinec doplní v semifinále play off hokejové extraligy třetí mužstvo. Bude to Plzeň, nebo Sparta? Napínavá série přináší za stavu 3:3 rozuzlení v sedmém zápase, na západě Čech se hraje od...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  17:31

