ONLINE: Třinec útočí na vyrovnání rekordu. Mistr čelí Plzni, zvedne se Kladno?

Třinečtí mohou sedmou výhrou v základní hrací době vyrovnat výkon ze sezony 2024/25, kdy zažil takto skvělý start právě páteční soupeř z Litvínova.
Zápasy 7. kola hokejové extraligy sledujeme ONLINE
Před svými diváky Oceláři uspěli už čtyřikrát a nastříleli za tu dobu úctyhodných 23 branek. Pokaždé ale museli dohánět manko. Naposledy v úterý proti Kladnu prohrávali 0:2 a 1:3. Také Litvínov předvedl v minulém kole parádní obrat, proti Liberci se dostal ze stavu 0:3 a nakonec uspěl 5:4 po nájezdech.
Souboj mezi Pardubicemi a Plzní nabízí konfrontaci dvou nejlepších celků základní části minulého ročníku. Dynamo od domácí porážky s Libercem bodovalo třikrát naplno a pokaždé vstřelilo alespoň čtyři branky. Západočeši dokázali na pardubickém ledě vyhrát poslední tři zápasy, také oni mají za sebou šňůru tří výher.
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Nepovedenou sérii se naopak snaží utnout Kladno. Rytíři po výborném vstupu a třech vítězstvích třikrát po sobě prohráli, z toho dvakrát doma a získali za tu dobu jediný bod. Hradec přijíždí povzbuzený domácí výhrou nad Spartou 4:3, venku však dal za poslední dva starty vždy jen po gólu a vyšel bodově naprázdno.
Po úvodních třech utkáních bez zisku byly Vítkovice dvakrát po sobě stoprocentní a dohromady za oba duely nasázely deset branek. Nyní Ostravané čelí nejlepší defenzivě z Karlových Varů, kterou táhne gólman Dominik Frodl s úspěšností zákroků 97,5 %. Za čtyři zápasy inkasoval vždy nejvýše jednou a naposledy vynuloval Spartu.
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Brněnská Kometa se zatím krčí na desáté příčce. Doma hraje třetí zápas, nejprve si poradila s Hradcem (3:1), naposledy padla s 3:5 mistrem z Pardubic. Nyní hostí poslední Mladou Boleslav, která třikrát po sobě nebodovala a o skóre se propadla na poslední místo.
Rovněž pět bodů jako Středočeši mají i týmy Liberce a Olomouce. Třináctí Bílí Tygři hostí dvanácté Hanáky pod Ještědem, kde za dva zápasy neuhráli ještě ani bod. Olomouc se snaží navázat na venkovní vítězství 4:1 z kladenského ledu.
Sparta si už ve čtvrteční předehrávce poradila v domácím prostředí s Českými Budějovicemi 4:2.