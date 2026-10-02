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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec útočí na vyrovnání rekordu. Mistr čelí Plzni, zvedne se Kladno?

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Sledujeme online   17:00

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové extraligy. Ondřej Kovařčík před brankou Mateje Tomka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Snový start do nové sezony hokejové extraligy zatím prožívá Třinec, který za šest zápasů neztratil ani bod. V 7. kole usiluje od 17 hodin o další triumf proti Litvínovu. O hodinu později jdou do akce mistři z Pardubic proti Plzni, Kladno čelí Hradci Králové a Kometa vyzývá Mladou Boleslav. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Třinečtí mohou sedmou výhrou v základní hrací době vyrovnat výkon ze sezony 2024/25, kdy zažil takto skvělý start právě páteční soupeř z Litvínova.

Zápasy 7. kola hokejové extraligy sledujeme ONLINE

Před svými diváky Oceláři uspěli už čtyřikrát a nastříleli za tu dobu úctyhodných 23 branek. Pokaždé ale museli dohánět manko. Naposledy v úterý proti Kladnu prohrávali 0:2 a 1:3. Také Litvínov předvedl v minulém kole parádní obrat, proti Liberci se dostal ze stavu 0:3 a nakonec uspěl 5:4 po nájezdech.

Souboj mezi Pardubicemi a Plzní nabízí konfrontaci dvou nejlepších celků základní části minulého ročníku. Dynamo od domácí porážky s Libercem bodovalo třikrát naplno a pokaždé vstřelilo alespoň čtyři branky. Západočeši dokázali na pardubickém ledě vyhrát poslední tři zápasy, také oni mají za sebou šňůru tří výher.

Zábavní, neporažení. A možná i rekordní. Co stojí za skvělým startem Třince?

Nepovedenou sérii se naopak snaží utnout Kladno. Rytíři po výborném vstupu a třech vítězstvích třikrát po sobě prohráli, z toho dvakrát doma a získali za tu dobu jediný bod. Hradec přijíždí povzbuzený domácí výhrou nad Spartou 4:3, venku však dal za poslední dva starty vždy jen po gólu a vyšel bodově naprázdno.

Po úvodních třech utkáních bez zisku byly Vítkovice dvakrát po sobě stoprocentní a dohromady za oba duely nasázely deset branek. Nyní Ostravané čelí nejlepší defenzivě z Karlových Varů, kterou táhne gólman Dominik Frodl s úspěšností zákroků 97,5 %. Za čtyři zápasy inkasoval vždy nejvýše jednou a naposledy vynuloval Spartu.

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Brněnská Kometa se zatím krčí na desáté příčce. Doma hraje třetí zápas, nejprve si poradila s Hradcem (3:1), naposledy padla s 3:5 mistrem z Pardubic. Nyní hostí poslední Mladou Boleslav, která třikrát po sobě nebodovala a o skóre se propadla na poslední místo.

Rovněž pět bodů jako Středočeši mají i týmy Liberce a Olomouce. Třináctí Bílí Tygři hostí dvanácté Hanáky pod Ještědem, kde za dva zápasy neuhráli ještě ani bod. Olomouc se snaží navázat na venkovní vítězství 4:1 z kladenského ledu.

Sparta si už ve čtvrteční předehrávce poradila v domácím prostředí s Českými Budějovicemi 4:2.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
8. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
9. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Třinec útočí na vyrovnání rekordu. Mistr čelí Plzni, zvedne se Kladno?

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