ONLINE: Liberec - Karlovy Vary. Rozhodující sedmý zápas, kdo postoupí do semifinále?

Bílí Tygři otočili stav z 0:2 po domácích zápasech na 3:2, první mečbol ale promarnili a v neděli na západě Čech prohráli 0:4.
I přes poslední neúspěch se Liberec může stále zapsat do historie jako třetí tým, jemuž se v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy podařilo po dvou domácích prohrách otočit její vývoj a postoupit.
ONLINE: Liberec – Karlovy Vary
7. čtvrtfinále play off hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně
„Teďka je to úplně vyrovnané. Šance jsou padesát na padesát. Rozhodnou maličkosti a detaily. Tak to má být,“ říká liberecký kouč Jiří Kudrna.
„Samozřejmě by každý chtěl sérii ukončit co nejdřív. Ale sedmý zápas je vždycky specifický. Už není kam uhnout, už je to prostě buď, anebo. Půjdeme do toho zase s čistou hlavou,“ hlásí útočník Jaroslav Vlach.
Ani jeden ze soupeřů nedokázal za úvodní čtyři duely vyhrát před svými diváky, ale poté, co v pátém souboji Liberec pod Ještědem uspěl, zvládli to na svém ledě přesvědčivě také hráči Energie.
Západočeši sní o třetí semifinálové účasti v klubové historii po zisku stříbra v roce 2008 a titulu o sezonu později. Na vynucení rozhodujícího sedmého duelu měl výrazný podíl uzdravený kanonýr Ondřej Beránek.
Reprezentační útočník, jenž odehrál první dva vítězné duely, ale potom na tři utkání vypadl ze hry, dal v neděli dva góly a na jeden nahrál. I s ním v kádru si Západočeši chtějí udržet vítězné nastavení.
„Liberec je výborný tým, takže to je pro nás základ. Jít střídání od střídání a hrát s chladnou hlavou. To si myslím, že je určitě platné. Všichni se na to těšíme a nebereme to tak, že budeme nervózní,“ podotýká další forvard Robin Sapoušek.
Na postupujícího čeká v semifinále Třinec. Rozdíl by však nastal ve výhodě domácího prostředí v úvodních dvou zápasech a v případném sedmém utkání. Tu by při postupu Karlových Varů měli právě Oceláři, pokud by však do další fáze prošel Liberec, měl by lepší pozici on.
Kdo oslaví účast mezi čtyřmi nejlepšími extraligovými týmy?
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - J. Weatherby, A. Najman, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar - J. Hujer
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - D. Mikyska, J. Jaks - R. Mamčics, D. Moravec - A. Rulík - P. Tomek, J. Černoch, O. Beránek - D. Šťastný, J. Minárik, R. Číp - A. Lukošik, V. Jiskra, J. Bambula - T. Redlich, R. Sapoušek, F. Koffer - M. Osmík
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž