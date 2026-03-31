ONLINE: Liberec - Karlovy Vary. Rozhodující sedmý zápas, kdo postoupí do semifinále?

Play off hokejové extraligy pozná posledního semifinalistu. V rozhodujícím sedmém čtvrtfinále čelí Liberec na domácím ledě od 18 hodin Karlovým Varům. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Závar před libereckou bránou v šestém čtvrtfinále proti Karlovým Varům. | foto: ČTK

Bílí Tygři otočili stav z 0:2 po domácích zápasech na 3:2, první mečbol ale promarnili a v neděli na západě Čech prohráli 0:4.

I přes poslední neúspěch se Liberec může stále zapsat do historie jako třetí tým, jemuž se v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy podařilo po dvou domácích prohrách otočit její vývoj a postoupit.

7. čtvrtfinále play off hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

„Teďka je to úplně vyrovnané. Šance jsou padesát na padesát. Rozhodnou maličkosti a detaily. Tak to má být,“ říká liberecký kouč Jiří Kudrna.

„Samozřejmě by každý chtěl sérii ukončit co nejdřív. Ale sedmý zápas je vždycky specifický. Už není kam uhnout, už je to prostě buď, anebo. Půjdeme do toho zase s čistou hlavou,“ hlásí útočník Jaroslav Vlach.

Ani jeden ze soupeřů nedokázal za úvodní čtyři duely vyhrát před svými diváky, ale poté, co v pátém souboji Liberec pod Ještědem uspěl, zvládli to na svém ledě přesvědčivě také hráči Energie.

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Západočeši sní o třetí semifinálové účasti v klubové historii po zisku stříbra v roce 2008 a titulu o sezonu později. Na vynucení rozhodujícího sedmého duelu měl výrazný podíl uzdravený kanonýr Ondřej Beránek.

Reprezentační útočník, jenž odehrál první dva vítězné duely, ale potom na tři utkání vypadl ze hry, dal v neděli dva góly a na jeden nahrál. I s ním v kádru si Západočeši chtějí udržet vítězné nastavení.

Sparta vyzve Pardubice, hraje se o výhodu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

„Liberec je výborný tým, takže to je pro nás základ. Jít střídání od střídání a hrát s chladnou hlavou. To si myslím, že je určitě platné. Všichni se na to těšíme a nebereme to tak, že budeme nervózní,“ podotýká další forvard Robin Sapoušek.

Na postupujícího čeká v semifinále Třinec. Rozdíl by však nastal ve výhodě domácího prostředí v úvodních dvou zápasech a v případném sedmém utkání. Tu by při postupu Karlových Varů měli právě Oceláři, pokud by však do další fáze prošel Liberec, měl by lepší pozici on.

Kdo oslaví účast mezi čtyřmi nejlepšími extraligovými týmy?

Tipsport extraliga 2025/26
31. 3. 2026 18:00
Liberec : K. Vary
()
Sestavy:
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - J. Weatherby, A. Najman, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar - J. Hujer
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - D. Mikyska, J. Jaks - R. Mamčics, D. Moravec - A. Rulík - P. Tomek, J. Černoch, O. Beránek - D. Šťastný, J. Minárik, R. Číp - A. Lukošik, V. Jiskra, J. Bambula - T. Redlich, R. Sapoušek, F. Koffer - M. Osmík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:3
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Colorado vládlo, pak se bálo o Makara. Jeho stav je nejistý, zranil ho Klapka?

Při pohledu na výsledek byste asi jen těžko hledali nějaká negativa. Přesto se u výhry hokejistů Colorada 9:2 nad Calgary jeden problém vyskytl, tým totiž přišel o jednu z největších hvězd celé NHL...

31. března 2026

Nejproduktivnější obránce a také nejvytěžovanější, železný muž hokejových Litoměřic. Jiří Suhrada, loňská posila ze Zlína, nechyběl ani v jednom ze 62 zápasů a posbíral 27 bodů, není divu, že si ho...

POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

To pravidlo má chránit pověst hokejové extraligy. Aby ji trenéři svými výroky nepoškozovali a aby v žádném případě nevytvářeli tlak vůči rozhodčím. Nijak. Slovně ani náznaky či gesty nesmějí sudí...

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

Sezona končí. Po závěrečné siréně zaplavilo v pondělí večer plzeňskou Logspeed Arenu velké zklamání. Škoda nevyužila proti Spartě vedení v sérii 3:1 na zápasy a ani na třetí pokus v sedmém duelu...

Musím se postavit vlastním chybám. Gudas čelil pomstě Toronta, v bitce se jen bránil

Od poloviny března se v NHL tento duel vyhlížel. Čekalo se, co přijde. A už po třech sekundách bylo jasno. Radko Gudas shodil rukavice v zápase mezi hokejisty Anaheimu a Toronta (4:5P), od Maxe...

Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado v pondělí deklasovalo 9:2 Calgary i díky třem bodům (1+2) českého útočníka Martina Nečase. U výhry Vegas 4:2 nad Vancouverem brali shodně bod za asistenci Tomáš...

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou...

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta vyzve Pardubice, hraje se o výhodu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Tři účastníci jsou už jistí. O poslední místo v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě Liberec s Karlovými Vary, vítěz promluví o výhodě domácího prostředí. Jaké jsou varianty? Kdo na...

30. března 2026  19:58

