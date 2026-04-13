Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Sparta - Pardubice 0:0. Domácí čelí mečbolu. Doplní hosté finále extraligy?

Začíná šesté semifinále hokejové extraligy. Sparta od 18:45 v O₂ Areně odvrací pardubický mečbol. Na vítěze série čeká ve finále Třinec, který v sobotu vyřadil Karlovy Vary. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Pardubice vyhrály sobotní zápas před domácími fanoušky 4:3 a vedou v sérii 3:2 na zápasy. V pondělí tak mohou na ledě pražské O2 Areny proměnit mečbol a třetí rok po sobě se dostat do finále hokejové extraligy.

6. zápas semifinále hokejové extraligy

„Věřím, že v Praze sehrajeme náš nejlepší zápas série. Víme, že Sparta má sílu, nečeká nás tam nic jednoduchého, to si všichni uvědomujeme. Je potřeba krotit emoce, protože konec ještě není. Zajímá nás, abychom se připravili co nejlépe na další zápas,“ uvedl čtyřicetiletý útočník Dynama Roman Červenka, který je se 14 body nejproduktivnějším hráčem a se sedmi trefami i nejlepším střelcem play off.

Se sobotním zápasem nebyl spokojený především kouč Sparty Jaroslav Nedvěd. Za jeho ostrou kritiku rozhodčích dostala Sparta od vedení extraligy pokutu ve výši 110 tisíc korun.

Pražský tým dokázal v předkole odvrátit dva mečboly. Do vítězného sedmého zápasu dovedl i čtvrtfinále s Plzní, přestože v sérii prohrával už 1:3. V pondělí večer bude odvracet postup Východočechů a pokusí se vrátit sérii na poslední zápas zpátky do Pardubic.

„Je to velmi těsná série, kde rozhoduje každý detail, každý odraz. Těšíme se domů, kde nás dopředu poženou naši fanoušci ještě víc. Jsou skvělí celé play off,“ řekl kanadský útočník Sparty Devin Shore, který je s šesti body za dvě branky a čtyři asistence nejproduktivnějším hráče série.

Prvním finalistou se v sobotu stal Třinec, který na domácím ledě porazil Karlovy Vary a ukončil semifinálovou sérii za stavu 4:1 na zápasy. Soka v boji o další titul se může dozvědět už v pondělí večer.

13. 4. 2026 18:45
Sparta : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Kovář - M. Pysyk, J. Krejčík - R. Knot, D. Mašín - A. Irving, M. Seppälä - N. Seppälä - R. Horák, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, P. Kousal - T. Hyka, K. Hrabík, M. Dzierkals - A. Raška, K. Vesalainen, F. Kuťák - J. Pospíšil
Sestavy:
R. Will - M. Tourigny, J. Ludvig - P. Čerešňák, L. Hájek - T. Dvořák, J. Košťálek - O. Mikliš - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - M. Kaut, V. Sobotka, J. Lauko - T. Vondráček, P. Poulíček, J. Stránský - R. Kousal

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:2
Sparta
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

