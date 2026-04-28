Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec - Pardubice. Hosté mají mečbol, dočkají se vysněného titulu?

Sledujeme online   16:45
Po 14 letech se můžou dočkat titulu. Hokejisté Pardubic mají v extraligovém finále mečbol, který chtějí proměnit v šestém utkání série na ledě Třince. Duel začíná v 17 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Třinecký útočník Andrej Nestrašil mezi pardubickými Jáchymem Kondelíkem (vlevo) a Miguëlem Tourignym | foto: ČTK

Pardubičtí usilují o sedmý triumf v klubové historii, varováním však pro ně je dva roky stará vzpomínka na finále ve stejném obsazení. Také v roce 2024 vedlo Dynamo v sérii 3:2, přesto ji nakonec ztratilo, když Třinec vyhrál na východě Čech klíčový sedmý zápas.

ONLINE: Třinec – Pardubice

Šesté finále hokejové extraligy sledujeme od 17 hodin podrobně

Rozhodujícímu sedmému finále by se Pardubice rádi vyhnuly. Před svými diváky v něm ztratily zlato nejen před dvěma lety, ale také loni s Kometou Brno.

„Je potřeba do zápasu vstoupit stejně jako v neděli, začátek byl skvělý. Byli jsme tvrdí a rychlí. Troufnu si říct, že to byla naše nejlepší třetina v play off. Pak už šel výkon zase trochu dolů. Pokud však budeme hrát jako v první třetině, tak to bude mít Třinec těžké,“ hlásí před šestou bitvou útočník Jáchym Kondelík.

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Oceláři neměli v neděli daleko k tomu, aby po dvou domácích výhrách přidali třetí úspěch a vybojovali si mečbol. Za stavu 1:1 ale inkasovali minutu a čtvrt před koncem, vítěznou trefu zařídil Lukáš Sedlák.

Slezané nyní potřebují prodloužit šňůru úspěchů obou týmů v domácím prostředí, aby udrželi naději na šestý titul z posledních sedmi dohraných sezon a vynutili si čtvrteční rozhodující duel na východě Čech.

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

„Teď se budeme soustředit jen na další zápas. Musíme mít hlavy nahoře a bojovat o to, abychom sérii vrátili zase do Pardubic,“ říká útočník Andrej Nestrašil.

Podaří se jeho týmu vynutit si rozhodující sedmý duel, nebo propuknou mistrovské oslavy?

28. 4. 2026 17:00
Třinec : Pardubice
()
Sestavy:
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Kurovský, M. Roman, P. Hrehorčák - D. Cienciala
R. Will - P. Čerešňák, T. Dvořák - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, L. Hájek - O. Mikliš - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Lauko, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, J. Mandát - T. Vondráček, P. Poulíček, S. Fejes - J. Stránský

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou Češi hrát?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti...

Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel...

28. dubna 2026  14:22

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Když hokejový Litvínov definitivně stvrdil v baráži s Jihlavou záchranu v extralize, v Jiřím Šlégrovi explodovaly nahromaděné emoce. „Alby mi říkal: Tohle už mi nedělej, do toho už mě neposílej! A já...

28. dubna 2026  9:10

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Se dvěma body ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního...

28. dubna 2026  8:53

Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z...

Hokejisté Pittsburghu díky pondělní výhře 3:2 odvrátili druhý postupový mečbol Philadelphie a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Kuriózní rozdílovou akcí překonal Dana Vladaře v 38. minutě obránce...

28. dubna 2026  6:57,  aktualizováno  7:57

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

28. dubna 2026  7:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Pius Suter se raduje z gólu.

V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí...

27. dubna 2026  17:48

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

27. dubna 2026  16:48

Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou...

Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný...

27. dubna 2026  16:05

