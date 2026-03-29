Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Dokoná Liberec obrat? Ve Varech si může zajistit postup do semifinále

Sledujeme online   15:45
Hokejisté Liberce si mohou na ledě Karlových Varů zajistit první postup do extraligového semifinále od roku 2021 a dovršit obrat v sérii. Tu začali dvěma domácími porážkami, pak ale díky třem výhrám za sebou získali mečbol. Využijí ho? Utkání sledujeme od 16 hodin prostřednictvím podrobné online reportáže.

Útočník Karlových Varů Jan Bambula se řítí na libereckou branku. | foto: ČTK

Energie se pokouší navázat na předchozí šňůru sedmi vítězství a také na páteční výkon, kdy na severu Čech trefila třikrát tyč a nakonec podlehla 1:3.

ONLINE: Karlovy Vary – Liberec

Šesté čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 16 hodin podrobně

„Mrzí to dost vzhledem k tomu, že jsme podali asi nejlepší výkon zatím v této sérii. Teď to bolí, ale na druhou stranu je to pro nás strašně dobré znamení, že tenhle výkon dokážeme podat. A věřím, že doma to urveme ještě lepším výkonem,“ doufá sedmnáctiletý karlovarský útočník Petr Tomek.

Vary se musejí obejít bez obránce Josefa Myšáka, který v pátek v souboji u mantinelu ve snaze dohrát libereckého útočníka Jaromíra Pytlík nešťastně upadl hlavou na mantinel a skončil v nemocnici.

Lenc vymyslel klíčovou nahrávku. Drhlo to, ale našli jsme cestu, těší ho

Liberec útočí na svou desátou účast v semifinále a první od zisku stříbra před pěti lety. V historii play off se může stát teprve třetím celkem, který by otočil sérii na čtyři vítězné zápasy po dvou domácích prohrách.

„Chceme pokračovat v nastavení od třetího utkání. Nekoukáme na to, jestli je to 2:2 na zápasy, nebo vedeme 3:2 a můžeme sérii ukončit. Musíme dál věřit své hře a hrát tak, jak jsme hráli oba předchozí venkovní duely,“ hlásí liberecký forvard Radan Lenc.

Bude se se spoluhráči radovat z postupu?

Tipsport extraliga 2025/26
29. 3. 2026 16:00
K. Vary : Liberec
()
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Mikyska - D. Moravec, R. Mamčics - A. Rulík - O. Beránek, J. Černoch, P. Tomek - R. Číp, J. Minárik, D. Šťastný - J. Bambula, H. Egle, V. Jiskra - F. Koffer, R. Sapoušek, T. Redlich - A. Lukošik
Sestavy:
P. Kváča - K. Zile, T. Galvas - M. Ivan, M. Baránek - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - F. Sandberg, S. Petrovský, R. Lenc - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - M. Zachar, F. Jansa, J. Vlach - J. Hujer

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:2
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Útočník Pavel Zacha dvěma góly přispěl k výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v hokejové NHL. Střelecky se...

29. března 2026  7:36,  aktualizováno  11:04

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play...

Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off...

29. března 2026  9:22

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Zlínská radost po postupu do finále první ligy.

Play off první hokejové ligy vyvrcholí stejně jako loni finálovou sérií mezi Jihlavou a Zlínem. Dukla zvítězila v šestém semifinále na ledě Litoměřic 5:2, zatímco Zlín porazil druhý tým základní...

28. března 2026  19:35,  aktualizováno  20:03

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

28. března 2026  18:24

První odchody z hokejové Olomouce: loučí se střelec či stálice. Skončí i kapitán?

Renars Krastenbergs z Olomouce se trefil proti Brnu.

Hokejisté Olomouce po sezoně, ve které se po roční přestávce znovu dostali do předkola extraligového play off, oznámili první odchody z týmu. Celkově končí osm hráčů, šest útočníků a dva obránci.

28. března 2026  14:26

Bojovník, který Zlínu přiblížil finále první ligy. Bez emocí to nejde, říká Paukku

Útočník Zlína Jesse Paukku slaví vstřelenou branku ve čtvrtém semifinále proti...

Beran z boje nikdy neuhne! Najít vedle matadora Bedřicha Köhlera dalšího hráče, ke kterému heslo zlínského hokejového klubu sedí nejvíc, není až tak těžké. Finský útočník Jesse Paukku tuto...

28. března 2026  14:06

