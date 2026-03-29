ONLINE: Dokoná Liberec obrat? Ve Varech si může zajistit postup do semifinále

Energie se pokouší navázat na předchozí šňůru sedmi vítězství a také na páteční výkon, kdy na severu Čech trefila třikrát tyč a nakonec podlehla 1:3.
ONLINE: Karlovy Vary – Liberec
Šesté čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 16 hodin podrobně
„Mrzí to dost vzhledem k tomu, že jsme podali asi nejlepší výkon zatím v této sérii. Teď to bolí, ale na druhou stranu je to pro nás strašně dobré znamení, že tenhle výkon dokážeme podat. A věřím, že doma to urveme ještě lepším výkonem,“ doufá sedmnáctiletý karlovarský útočník Petr Tomek.
Vary se musejí obejít bez obránce Josefa Myšáka, který v pátek v souboji u mantinelu ve snaze dohrát libereckého útočníka Jaromíra Pytlík nešťastně upadl hlavou na mantinel a skončil v nemocnici.
Lenc vymyslel klíčovou nahrávku. Drhlo to, ale našli jsme cestu, těší ho
Liberec útočí na svou desátou účast v semifinále a první od zisku stříbra před pěti lety. V historii play off se může stát teprve třetím celkem, který by otočil sérii na čtyři vítězné zápasy po dvou domácích prohrách.
„Chceme pokračovat v nastavení od třetího utkání. Nekoukáme na to, jestli je to 2:2 na zápasy, nebo vedeme 3:2 a můžeme sérii ukončit. Musíme dál věřit své hře a hrát tak, jak jsme hráli oba předchozí venkovní duely,“ hlásí liberecký forvard Radan Lenc.
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Mikyska - D. Moravec, R. Mamčics - A. Rulík - O. Beránek, J. Černoch, P. Tomek - R. Číp, J. Minárik, D. Šťastný - J. Bambula, H. Egle, V. Jiskra - F. Koffer, R. Sapoušek, T. Redlich - A. Lukošik
P. Kváča - K. Zile, T. Galvas - M. Ivan, M. Baránek - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - F. Sandberg, S. Petrovský, R. Lenc - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - M. Zachar, F. Jansa, J. Vlach - J. Hujer
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0