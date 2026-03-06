ONLINE: Hradec hájí čtvrté místo a znovu vede, Třinec hraje s Vary, Sparta v Pardubicích

Tipsport extraliga 2025/26

Závěrečné 52. kolo základní části hokejové extraligy nabízí souboj o čtvrté místo, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je Hradec Králové, který hostí již jistě třináctou Mladou Boleslav a má jednobodový náskok před pátým Třincem, jenž čelí sedmým Karlovým Varům. Ve hře je i šestá Sparta, ta se představuje v Pardubicích. Všechna utkání sledujeme od 17.30 prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hradečtí hokejisté slaví trefu proti Vítkovicím. | foto: ČTK

Hradec měl možnost si zajistit čtvrtfinále ve středu, ale v přímém souboji prohrál v Liberci 0:4. Teď si v případě výhry nad Mladou Boleslaví první čtyřku pojistí bez ohledu na další výsledky.

Třinec se může posunout na čtvrté místo, pokud zvítězí v základní hrací době a Hradec jakkoliv prohraje. V případě výhry v prodloužení by musel spoléhat na porážku Východočechů v běžné hrací době. Oceláři doma zvítězili už devětkrát za sebou.

Zápasy 52. kola hokejové extraligy sledujte ONLINE

Karlovy Vary mají hned tři varianty posunu na čtvrtou pozici. Po středeční domácí výhře nad Kometou Brno 3:2 v prodloužení Západočeši vyrovnali ziskem 85 bodů klubový rekord ze sezony 2007/08 a mají šanci ho překonat.

Sparta má naději na posun do čtyřky jen při zisku tří bodů, porážce Hradce Králové s Mladou Boleslavi v základní hrací době a prohře Třince s Karlovými Vary. Naději si Pražané uchovali středeční domácí výhrou nad Kladnem.

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Pardubice, které ve středu při porážce 2:4 na ledě Vítkovic nastoupily bez reprezentantů Romana Červenky, Lukáše Sedláka i Jáchyma Kondelíka, převezmou po utkání Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.

Ve hře je také druhé místo, ze kterého Plzeň, či Liberec doplní Pardubice v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Aktuálně druhá Plzeň hostí Vítkovice a svou pozici primárně udrží, pokud Liberec nezíská v Českých Budějovicích o bod více.

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Kladno vítá poslední Litvínov, který prohrál už desetkrát za sebou. Rytíři se ještě mohou teoreticky posunout z 11. na 10. místo. Na 12. pozici by klesli, kdyby Olomouc získala v Brně s Kometou o bod více než Středočeši s Litvínovem.

Osmá Kometa může klesnout z osmého na deváté místo a ztratit výhodu domácího prostředí pro předkolo play off, pokud nezaboduje s Hanáky a České Budějovice porazí Liberec v základní hrací době.

52. kolo

Kompletní los

51. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 51 26 6 7 12 163:116 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 51 24 5 8 14 137:102 90
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 51 25 3 9 14 145:117 90
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 51 23 8 2 18 138:119 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 51 23 7 3 18 147:129 86
6. HC Sparta PrahaSparta 51 23 6 4 18 160:133 85
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 51 22 7 5 17 136:129 85
8. HC Kometa BrnoKometa 51 19 5 6 21 136:145 73
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 51 18 5 6 22 139:145 70
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 51 18 5 6 22 133:155 70
11. Rytíři KladnoKladno 51 17 5 6 23 126:136 67
12. HC OlomoucOlomouc 51 19 3 3 26 120:153 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 51 15 6 5 25 101:137 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 51 11 3 4 33 106:171 43
Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Hradec hájí čtvrté místo a znovu vede, Třinec hraje s Vary, Sparta v Pardubicích

