ONLINE: Hradec hájí čtvrté místo a znovu vede, Třinec hraje s Vary, Sparta v Pardubicích

Hradec měl možnost si zajistit čtvrtfinále ve středu, ale v přímém souboji prohrál v Liberci 0:4. Teď si v případě výhry nad Mladou Boleslaví první čtyřku pojistí bez ohledu na další výsledky.
Třinec se může posunout na čtvrté místo, pokud zvítězí v základní hrací době a Hradec jakkoliv prohraje. V případě výhry v prodloužení by musel spoléhat na porážku Východočechů v běžné hrací době. Oceláři doma zvítězili už devětkrát za sebou.
Zápasy 52. kola hokejové extraligy sledujte ONLINE
Karlovy Vary mají hned tři varianty posunu na čtvrtou pozici. Po středeční domácí výhře nad Kometou Brno 3:2 v prodloužení Západočeši vyrovnali ziskem 85 bodů klubový rekord ze sezony 2007/08 a mají šanci ho překonat.
Sparta má naději na posun do čtyřky jen při zisku tří bodů, porážce Hradce Králové s Mladou Boleslavi v základní hrací době a prohře Třince s Karlovými Vary. Naději si Pražané uchovali středeční domácí výhrou nad Kladnem.
Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?
Pardubice, které ve středu při porážce 2:4 na ledě Vítkovic nastoupily bez reprezentantů Romana Červenky, Lukáše Sedláka i Jáchyma Kondelíka, převezmou po utkání Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.
Ve hře je také druhé místo, ze kterého Plzeň, či Liberec doplní Pardubice v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Aktuálně druhá Plzeň hostí Vítkovice a svou pozici primárně udrží, pokud Liberec nezíská v Českých Budějovicích o bod více.
Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi
Kladno vítá poslední Litvínov, který prohrál už desetkrát za sebou. Rytíři se ještě mohou teoreticky posunout z 11. na 10. místo. Na 12. pozici by klesli, kdyby Olomouc získala v Brně s Kometou o bod více než Středočeši s Litvínovem.
Osmá Kometa může klesnout z osmého na deváté místo a ztratit výhodu domácího prostředí pro předkolo play off, pokud nezaboduje s Hanáky a České Budějovice porazí Liberec v základní hrací době.