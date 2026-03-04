Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Boj o čtyřku vrcholí, Liberec vede nad Hradcem, daří se i Spartě a Varům

Základní část hokejové extraligy rychle spěje ke konci. Je tu předposlední kolo a s ním všech sedm zápasů se shodným začátkem v 18 hodin. Zbývá určit tři účastníky play off a přesné složení elitní čtyřky, která projde rovnou do čtvrtfinále. Usiluje o něj ještě šest celků, včetně nejhůř postavené Sparty, která o naději bojuje doma s Kladnem. Nevýhodnou pozici má také Třinec, jenž hraje v Litvínově. A velkou bitvu svádí třetí Liberec se čtvrtým Hradcem. Všechny duely můžete sledovat v online reportážích.

Akce před kladenskou branko, zleva Kryštof Hrabík ze Sparty, Wyatte Wylie a brankář Adam Brízgala z Kladna. | foto: ČTK

O vítězi základní části už je od minulého pátku rozhodnuto, velký boj ale zuří za lídrem z Pardubic. Shodný bodový zisk (87) mají Plzeň, Liberec i Hradec. A všichni už ve středu mohou slavit účast ve čtvrtfinále.

Bez souhry výsledků ale všichni tak rychle slavit nemůžou. Už jen proto, že přímý souboj čeká Bílé Tygry s Mountfieldem. Severočeši bodovali patnáctkrát v řadě a doma vyšli naprázdno naposledy 26. prosince. Narazí proti Hradci, který se pro změnu chlubí sérií pěti výher v řadě?

Sledujte duely 51. kola hokejové extraligy ONLINE

Druhé místo patří díky skóre Plzni, která hraje v Mladé Boleslavi. Zrovna venku se Západočechům příliš nedaří, padli tu čtyřikrát z posledních pěti příležitostí. Navíc soupeř je třináctý a bojuje o účast v play off, od postupové dvanácté příčky Olomouce dělí Bruslaře jediný bod. Vyhráli však jediné z předešlých pěti zápasů.

„Všichni o něco hrají, tabulka je narvaná, ale my to máme ve svých rukou,“ ví plzeňský forvard Jan Schleiss. „Nechceme být nervózní, důležité je vždy koukat jen na nejbližší zápas. Chceme teď dvakrát vyhrát, abychom skončili nahoře.“

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

V případě klopýtnutí budou šanci vyhlížet Třinec (83 bodů), Karlovy Vary (83) a Sparta (82).

Oceláři mají asi nejlepší vyhlídky, v pátek se na závěr střetnou právě s konkurencí z Varů, teď nastupují na ledě jasně posledního Litvínova, který před baráží už o nic nehraje. Ve své moci však Slezané nic nemají.

„Extraliga je strašně vyrovnaná a ne jen bodově. Hráči, týmy... Úroveň celé ligy je oproti prvnímu roku, kdy jsem tady byl, diametrálně někde jinde. Je to top liga v Evropě. Budeme se rvát do posledního zápasu,“ burcuje třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

O skóre šestá Energie měří síly s osmou Kometou, která hájí start předkola v domácím prostředí před Českými Budějovicemi. Ty zase hostí dvanáctou Olomouc, která se snaží udržet poslední postupovou příčku do vyřazovacích bojů.

A pak je tu sedmá Sparta. Po olympijské pauze sice slavila třikrát v řadě, jenže v neděli prohrála v Hradci 3:6 a teď už se její čtvrtfinálová účast pohybuje jen v rovině teorie: „Každý zápas už bereme jako play off. Na další dva se připravíme tak, že je chceme vyhrát a uvidíme, jestli z toho bude předkolo, nebo uděláme čtyřku,“ líčí útočník Tomáš Hyka.

Proti stojí desáté Kladno, s uklidňujícím pětibodovým náskokem na třináctou Boleslav, avšak stále ne s jistotou play off. Stejně jsou na tom rovněž jedenácté Vítkovice, které ve zbývajícím klání čelí Pardubicím.

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Třebaže Ostravané vyhráli jen jedno z posledních šesti utkání, stále si věří: „Vůbec ani neberu nějakou jinou variantu, že bychom se tam nedostali. Věřím, že pro to všichni uděláme maximum. Dáme do toho všechno. Když na ledě necháme všichni sto procent, tak to pro nás musí dopadnout dobře,“ nechal se slyšet útočník Jindřich Abdul.

O tři místa pro předkolo usilují vedle Kladna ještě Vítkovice, Olomouc a Mladá Boleslav. Hanáci s bilancí čtyř porážek za sebou se doma utkají s Českými Budějovicemi, Vítkovice přivítají Pardubice. Ostravané prohráli pět z posledních šesti utkání, čtyřikrát ale bodovali.

51. kolo

Kompletní los

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 50 23 5 8 14 135:102 87
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 50 24 3 9 14 141:117 87
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 50 23 8 2 17 138:115 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 50 22 7 3 18 143:128 83
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
7. HC Sparta PrahaSparta 50 22 6 4 18 154:130 82
8. HC Kometa BrnoKometa 50 19 5 5 21 134:142 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 50 18 5 6 21 137:142 70
10. Rytíři KladnoKladno 50 17 5 6 22 123:130 67
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 50 17 5 6 22 129:153 67
12. HC OlomoucOlomouc 50 18 3 3 26 117:151 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 50 15 6 5 24 101:135 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 50 11 3 4 32 105:167 43
Sledujeme online
Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k...

3. března 2026

Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli...

3. března 2026  14:30

