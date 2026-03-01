Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Kometa srovnává na Kladně, Sparta čelí Hradci. Chystá se slezské derby

Autor: ,
Sledujeme online   15:19
Poslední tři kola zbývají ze základní části hokejové extraligy. To 50. zahajují v 15 hodin duely Kladna s mistrovskou Kometou a Pardubic s Karlovými Vary. Důležitý souboj o nejlepší čtyřku hraje Sparta v Hradci Králové od 16 hodin, o hodinu později startuje slezské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Lukáš Cingeľ z Komety (vpravo) se snaží prosadit před kladenskými Griffinem Mendelem a gólmanem Adamem Brízgalou | foto: ČTK

Sparta v nesmírně vyrovnaném pořadí ztrácí z pátého místa jen dva body nejen na čtvrté Východočechy, ale i na třetí Liberec a druhou Plzeň. Z posledních pěti zápasů ztratila jen čtyři body, dobrou formou se ale pyšní i Mountfield, který drží čtyřzápasovou vítěznou šňůru.

Sledujte 50. kolo hokejové extraligy ONLINE

Bílí Tygři hájí pozici pro přímý postup do čtvrtfinále na ledě Olomouce, která drží poslední postupové místo do předkola. Liberečtí táhnou sérii třinácti zápasů, ze kterých vytěžili vždy alespoň bod. Hanáci stihli po opětovném rozběhnutí extraligy sehrát dva zápasy, vytěžili z nich ale pouze jeden bod.

Plzeň se utkává s beznadějně posledním Litvínovem. Západočechům skončila série dvou výher z domácího ledu, když v pátek padli na Spartě. Severočeši prohráli už osmkrát v řadě.

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Blízko do první čtyřky mají Karlovy Vary, které se představují na ledě jistého vítěze základní části Pardubic. Energii se po olympiádě nedaří, vypadla z elitní čtyřky a klesla na šesté místo. Dokáže se zvednout?

Jen bod za Západočechy je Třinec, jenž hraje derby s Vítkovicemi. Oceláři jsou před posledními třemi koly na chvostu skupiny šesti týmů, z nichž se vykrystalizuje trojice přímo postupujících do čtvrtfinále. Rideře se příliš nedaří, naposledy však otočila duel s Českým Budějovicemi a uspěla poprvé po čtyřech nezdarech.

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

O předkolo bojuje Mladá Boleslav, jež zvládla z posledních osmi zápasů vyhrát čtyřikrát. Nyní hraje na ledě jihočeského Motoru, jehož forma není ideální. Za posledních osm utkání bral jen šest bodů.

Kladno má o bod víc než dvanáctí Hanáci, třináctá Mladá Boleslav pak na něj ztrácí dva body. Rytíři vyzývají mistrovskou Kometu, která kolem sebe nemá bodově soupeře a míří jistě do předkola.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

50. kolo

Kompletní los

51. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 49 26 5 7 11 157:109 95
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 49 22 5 8 14 132:100 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 49 23 3 9 14 135:114 84
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 49 22 8 2 17 132:112 84
5. HC Sparta PrahaSparta 49 22 6 4 17 151:124 82
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 49 22 6 4 17 130:123 82
7. HC Oceláři TřinecTřinec 49 22 6 3 18 140:126 81
8. HC Kometa BrnoKometa 49 19 5 5 20 132:138 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 49 17 5 6 21 134:142 67
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 49 17 5 5 22 127:150 66
11. Rytíři KladnoKladno 49 16 5 6 22 119:128 64
12. HC OlomoucOlomouc 49 18 3 3 25 114:145 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 49 15 6 5 23 101:132 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 49 11 3 4 31 103:164 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

ONLINE: Kladno vede nad Kometou, Sparta čelí Hradci. Chystá se i slezské derby

Sledujeme online
Lukáš Cingeľ z Komety (vpravo) se snaží prosadit před kladenskými Griffinem...

Poslední tři kola zbývají ze základní části hokejové extraligy. To 50. zahajují v 15 hodin duely Kladna s mistrovskou Kometou a Pardubic s Karlovými Vary. Důležitý souboj o nejlepší čtyřku hraje...

1. března 2026  15:15

Pivo a zabijačka. Uměli jsme dát tým do kupy, vzpomíná Lašák na Liberec

Ján Lašák při slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop...

Před deseti lety pomohl hokejistům Liberce k zatím jedinému extraligovému titulu. Teď se brankář Ján Lašák pod Ještěd vrátil, aby přijal poctu nejvyšší – vyvěšení svého dresu pod strop liberecké...

1. března 2026  10:30

Vladař vychytal Pastrňáka, slavil také Dobeš. Nečas asistoval u obratu

Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno  9:17

Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Chomutovští hokejisté díky vítězství 3:0 nad Jihlavou v posledním zápase...

Hokejoví Piráti si v sobotu užili velkolepý mejdan, jako kdyby vyhráli titul. Čtyři, tři, dva, jedna… záchrana! odpočítali fanoušci poslední sekundy, které spustily gejzír radosti a úlevy. Chomutov v...

1. března 2026

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

Fanoušek Taclík: Litvínov extraligu udrží, Jihlava si bude muset počkat

Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu

I když má hokejový Litvínov už dlouho smutnou jistotu, že spadne do baráže o záchranu extraligy, vyhlášený komik a velký fanoušek Vervy Marek Taclík věří, že to pro jeho klub dopadne vesele. „Těším...

28. února 2026  13:15

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...

27. února 2026  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.