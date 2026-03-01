ONLINE: Kometa srovnává na Kladně, Sparta čelí Hradci. Chystá se slezské derby

Sparta v nesmírně vyrovnaném pořadí ztrácí z pátého místa jen dva body nejen na čtvrté Východočechy, ale i na třetí Liberec a druhou Plzeň. Z posledních pěti zápasů ztratila jen čtyři body, dobrou formou se ale pyšní i Mountfield, který drží čtyřzápasovou vítěznou šňůru.
Bílí Tygři hájí pozici pro přímý postup do čtvrtfinále na ledě Olomouce, která drží poslední postupové místo do předkola. Liberečtí táhnou sérii třinácti zápasů, ze kterých vytěžili vždy alespoň bod. Hanáci stihli po opětovném rozběhnutí extraligy sehrát dva zápasy, vytěžili z nich ale pouze jeden bod.
Plzeň se utkává s beznadějně posledním Litvínovem. Západočechům skončila série dvou výher z domácího ledu, když v pátek padli na Spartě. Severočeši prohráli už osmkrát v řadě.
Blízko do první čtyřky mají Karlovy Vary, které se představují na ledě jistého vítěze základní části Pardubic. Energii se po olympiádě nedaří, vypadla z elitní čtyřky a klesla na šesté místo. Dokáže se zvednout?
Jen bod za Západočechy je Třinec, jenž hraje derby s Vítkovicemi. Oceláři jsou před posledními třemi koly na chvostu skupiny šesti týmů, z nichž se vykrystalizuje trojice přímo postupujících do čtvrtfinále. Rideře se příliš nedaří, naposledy však otočila duel s Českým Budějovicemi a uspěla poprvé po čtyřech nezdarech.
O předkolo bojuje Mladá Boleslav, jež zvládla z posledních osmi zápasů vyhrát čtyřikrát. Nyní hraje na ledě jihočeského Motoru, jehož forma není ideální. Za posledních osm utkání bral jen šest bodů.
Kladno má o bod víc než dvanáctí Hanáci, třináctá Mladá Boleslav pak na něj ztrácí dva body. Rytíři vyzývají mistrovskou Kometu, která kolem sebe nemá bodově soupeře a míří jistě do předkola.