ONLINE: Pardubice - Třinec 0:0. Duel o mečbol, kdo se ve finále ujme vedení?

Po prvních dvou utkáních a pardubických triumfech se možná čekalo, že tato série bude mít oproti původním prognózám daleko kratšího trvání. Obzvlášť při pohledu na třetí utkání, v němž Pardubice vedly 4:1, v 57. minutě ještě držely stav 4:2. Přesto padly.
Třinec se zvedl, dotáhl obrat na 5:4 po prodloužení, ve čtvrtém utkání si zase rychle vydobyl náskok 2:0, který ztratil, přesto nakonec uspěl poměrem 4:2.
Není tak pochyb o tom, kdo do pátého duelu vstupuje psychicky lépe naladěný.
„Co víc si teďka přát?,“ ptal se řečnicky třinecký útočník Oscar Flynn. „Posledně jsme nastoupili jako bojovníci, každý tam nechal úplně maximum, co zrovna měl. Věděli jsme, jaký úkol nás čekal, nůž na krku samozřejmě byl. Ale jsme silní. A teď pojedeme bojovat i tam. Musíme se ale soustředit na sebe, jaké si to člověk udělá, takové to i mít bude.“
Slezané vědí, že doma „jen“ splnili úkol, který si zadali a potřebovali ho nutně splnit. Předtím v Pardubicích v prvním zápase prohráli (2:3), i když vedli, byť jen o gól. Ve druhém zase dotáhli ztrátu a stejně padli 2:4. Jejich soupeř si tak zažívá podobnou frustraci jako oni sami na jeho půdě.
„Přitom hru v Třinci jsme výrazně zlepšili, zvedli jsme se oproti zápasům doma, kde jsme paradoxně vyhráli,“ mrzelo kouče Filipa Pešána. „Byl bych blázen, kdybych juchal, že to je 2:2, ale líbí se mi naše zlepšená hra. A série je otevřená.“
„Samozřejmě to je škoda,“ nechal se slyšet útočník Lukáš Sedlák. „Ale je to za námi, do dalšího utkání jdeme s tím ho zvládnout a nic víc nás nezajímá, nemá cenu se v tom babrat, nikdo nepřijel s tím, že to bude 4:0. Chtěli jsme to, ale nejsme špatní z toho, že to nevyšlo.“
Kapitán Pardubic přitom zmínil mezery v obraně, které je potřeba zacelit, aby jeho tým mohl pomýšlet na titul. První od roku 2012, tedy po čtrnácti letech. A zároveň po loňském i předloňském neúspěšném finále.
To Třinečtí pod novým koučem Borisem Žabkou usilují o rozšíření slovutné tradice, kterou narušilo loňské čtvrtfinálové vyřazení. Přiblíží se k dalšímu prvenství po šňůře pěti primátů mezi lety 2019 až 2024? Tak jako v jejich průběhu opět dokazují ohromnou mentální sílu.