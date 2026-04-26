Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice - Třinec 0:0. Duel o mečbol, kdo se ve finále ujme vedení?

Autor:
Sledujeme online   17:01
O šampionovi se ještě nerozhodne, přesto jeden z finalistů hokejové extraligy získá velkou výhodu. Pardubice s Třincem hrají za stavu 2:2 na zápasy v nedělním pátém duelu o zisk mečbolu. Vítěze tak bude dělit jediná výhra od titulu. Východočeši mají nyní k dobru domácí prostředí, hosté ale na led soupeře míří po dvou výhrách, díky nimž se do série zvládli úspěšně vrátit. Kdo uspěje nyní? Utkání můžete sledovat od 17 hodin v podrobné online reportáži.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha. | foto: MAFRA

Po prvních dvou utkáních a pardubických triumfech se možná čekalo, že tato série bude mít oproti původním prognózám daleko kratšího trvání. Obzvlášť při pohledu na třetí utkání, v němž Pardubice vedly 4:1, v 57. minutě ještě držely stav 4:2. Přesto padly.

Třinec se zvedl, dotáhl obrat na 5:4 po prodloužení, ve čtvrtém utkání si zase rychle vydobyl náskok 2:0, který ztratil, přesto nakonec uspěl poměrem 4:2.

ONLINE: HC Dynamo Pardubice vs. HC Oceláři Třinec

Sledujte páté finále hokejové extraligy v podrobné online reportáži.

Není tak pochyb o tom, kdo do pátého duelu vstupuje psychicky lépe naladěný.

„Co víc si teďka přát?,“ ptal se řečnicky třinecký útočník Oscar Flynn. „Posledně jsme nastoupili jako bojovníci, každý tam nechal úplně maximum, co zrovna měl. Věděli jsme, jaký úkol nás čekal, nůž na krku samozřejmě byl. Ale jsme silní. A teď pojedeme bojovat i tam. Musíme se ale soustředit na sebe, jaké si to člověk udělá, takové to i mít bude.“

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Slezané vědí, že doma „jen“ splnili úkol, který si zadali a potřebovali ho nutně splnit. Předtím v Pardubicích v prvním zápase prohráli (2:3), i když vedli, byť jen o gól. Ve druhém zase dotáhli ztrátu a stejně padli 2:4. Jejich soupeř si tak zažívá podobnou frustraci jako oni sami na jeho půdě.

„Přitom hru v Třinci jsme výrazně zlepšili, zvedli jsme se oproti zápasům doma, kde jsme paradoxně vyhráli,“ mrzelo kouče Filipa Pešána. „Byl bych blázen, kdybych juchal, že to je 2:2, ale líbí se mi naše zlepšená hra. A série je otevřená.“

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

„Samozřejmě to je škoda,“ nechal se slyšet útočník Lukáš Sedlák. „Ale je to za námi, do dalšího utkání jdeme s tím ho zvládnout a nic víc nás nezajímá, nemá cenu se v tom babrat, nikdo nepřijel s tím, že to bude 4:0. Chtěli jsme to, ale nejsme špatní z toho, že to nevyšlo.“

Kapitán Pardubic přitom zmínil mezery v obraně, které je potřeba zacelit, aby jeho tým mohl pomýšlet na titul. První od roku 2012, tedy po čtrnácti letech. A zároveň po loňském i předloňském neúspěšném finále.

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

To Třinečtí pod novým koučem Borisem Žabkou usilují o rozšíření slovutné tradice, kterou narušilo loňské čtvrtfinálové vyřazení. Přiblíží se k dalšímu prvenství po šňůře pěti primátů mezi lety 2019 až 2024? Tak jako v jejich průběhu opět dokazují ohromnou mentální sílu.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Finále

Baráž

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

26. dubna 2026  17:01

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  13:21

Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v...

26. dubna 2026  12:34

Euro Hockey Tour 2026: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

26. dubna 2026  11:08

Vladař v NHL chyboval při prohře Philadelphie, Carolina postoupila

Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z...

Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím...

26. dubna 2026  8:49

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.

Jestli měli fanoušci Litvínova v baráži nervy na kaši, výkony bratrů Kašových jim vrátily kuráž. Hvězdná dvojka se zásadně podepsala pod záchranu extraligové bašty v sérii proti Jihlavě. Starší...

25. dubna 2026  21:21

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

25. dubna 2026  21:07

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích v Bratislavě nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji...

25. dubna 2026  15:36

V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému...

Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na...

25. dubna 2026  14:18

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

