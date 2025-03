ONLINE: Kometa - Karlovy Vary, vyrovnaná série pokračuje, kdo nakročí k postupu?

Jakmile se série přesunula do Karlových Varů, přestaly padat góly. Diváci na západě Čech viděli ve dvou utkáních jen tři, oba celky získaly po jednom vítězství.

Nejprve Kometa přetlačila soupeře 2:0 díky dvěma trefám v závěrečném dějství a vynikajícímu výkonu Gašpera Krošelje, který mezi třemi tyčemi nahradil absentujícího Michala Postavu.

Slovinský brankář chytal spolehlivě také o den později, ale tentokrát jej předčil Dominik Frodl. Připsal si první nulu v letošním play off, o hubené výhře domácích rozhodl jediný přesný střelec Vít Jiskra.

„Bylo to hlavně o neproměněných šancích, měli jsme tam několik samostatných úniků. Play off je často o jednom gólu. Doufám, že nám to tam příště napadá,“ řekl brněnský zadák Jan Ščotka.

„I dál to bude pořád stejně těžké. Jedeme zase na nepřátelské území, ale víme, do čeho jdeme. Necháme tam všechno,“ prohlásil Jiskra, s osmi body (4+4) nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu vyřazovací fáze.

Kouč Pavel Patera se i v pátém utkání musí obejít bez Ondřeje Beránka, jenž pyká za faul na Marka Ďalogu. Ve čtvrtek už bude klíčový útočník k dispozici.