ONLINE: Litvínov - Jihlava 3:0. Z přesilovky zvyšuje Sukeľ, domácí utíkají soupeři

První šanci na ukončení baráže Severočeši nevyužili, Jihlava dokázala ve středu doma zvítězit 4:2 a snížila stav série na 1:3.
Teď se Dukla pokouší uspět i na Zimním stadionu Ivana Hlinky, aby mohla i nadále žít sen o návratu do nejvyšší soutěže, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18.
ONLINE: Litvínov – Jihlava
Sledujte páté utkání baráže od 17.30 v podrobné reportáži
To však Verva dovolit nechce. „Musíme hrát náš hokej od začátku, od první buly. Pak věřím, že to uhrajeme. Doma to ukončíme,“ říká odhodlaně litvínovský útočník Theodor Pištěk.
Jihlava se stala po čtyřech letech prvním prvoligovým týmem, který v barážovém utkání porazil zástupce z extraligy. V předešlých třech sezonách tým z nejvyšší soutěže vyhrál sérii pokaždé 4:0 na zápasy.
Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme
„Věděli jsme, že stojíme nad propastí. Ale věřili jsme, že si za předešlé zápasy a úseky v nich, za nasazení zasloužíme alespoň jedno utkání doma zvládnout,“ pravil trenér Viktor Ujčík.
„Bereme to tak, že před sebou máme další zápas. V něm potřebujeme dobrý start. Nesmíme si nechat odskočit soupeře, musíme hrát každé střídání naplno a rvát se. Nic jiného už nám nezbývá,“ dodal jihlavský kouč.
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
A. Beran - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Krenželok, F. Dundáček - D. Bukač, V. Bilčík - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek
Vyloučení: 0:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, stav série: 3:1