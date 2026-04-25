Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Litvínov - Jihlava 3:0. Z přesilovky zvyšuje Sukeľ, domácí utíkají soupeři

Sledujeme online   17:43aktualizováno  17:59
Hokejisté Litvínova mají druhou šanci ukončit baráž a zajistit si extraligovou příslušnost i pro příští sezonu. Potřebují k tomu porazit doma Jihlavu. Povede se jim to, nebo Dukla ještě sérii zdramatizuje a vrátí ji na Vysočinu? Zápas sledujeme od 17.30 v podrobné reportáži online.
Litvínovští hokejisté slaví gól v pátém utkání baráže proti Jihlavě. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Litvínovský Ondřej Jurčík překonává brankáře Adama Berana z Jihlavy, bránit...
Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.
Momentka z barážového utkání mezi Litvínovem a Jihlavou
Litvínovský útočník Ondřej Kaše se s pukem tlačí před bránu Adama Berana z...
První šanci na ukončení baráže Severočeši nevyužili, Jihlava dokázala ve středu doma zvítězit 4:2 a snížila stav série na 1:3.

Teď se Dukla pokouší uspět i na Zimním stadionu Ivana Hlinky, aby mohla i nadále žít sen o návratu do nejvyšší soutěže, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18.

To však Verva dovolit nechce. „Musíme hrát náš hokej od začátku, od první buly. Pak věřím, že to uhrajeme. Doma to ukončíme,“ říká odhodlaně litvínovský útočník Theodor Pištěk.

Jihlava se stala po čtyřech letech prvním prvoligovým týmem, který v barážovém utkání porazil zástupce z extraligy. V předešlých třech sezonách tým z nejvyšší soutěže vyhrál sérii pokaždé 4:0 na zápasy.

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

„Věděli jsme, že stojíme nad propastí. Ale věřili jsme, že si za předešlé zápasy a úseky v nich, za nasazení zasloužíme alespoň jedno utkání doma zvládnout,“ pravil trenér Viktor Ujčík.

„Bereme to tak, že před sebou máme další zápas. V něm potřebujeme dobrý start. Nesmíme si nechat odskočit soupeře, musíme hrát každé střídání naplno a rvát se. Nic jiného už nám nezbývá,“ dodal jihlavský kouč.

Tipsport extraliga 2025/26
25. 4. 2026 17:30
Zápas probíhá
Litvínov : Jihlava 3 : 0
(3 : 0)
Góly:
2:21 O. Jurčík, 2:37 D. Kaše (N. Hlava), 13:58 M. Sukeľ (M. Moravčík, O. Kaše)
Góly:
Sestavy:
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
Sestavy:
A. Beran - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Krenželok, F. Dundáček - D. Bukač, V. Bilčík - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek

Vyloučení: 0:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, stav série: 3:1

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Finále

Baráž

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

25. dubna 2026  17:43,  aktualizováno  17:59

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

25. dubna 2026  17:09

Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích v Bratislavě nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji...

25. dubna 2026  15:36

V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému...

Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na...

25. dubna 2026  14:18

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

Dobeš, Vejmelka i Dostál vychytali výhry a vedení v sériích play off

Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá puk po střele Gage Goncalvese z Tampy.

Páteční program play off hokejové NHL patřil českým gólmanům. Výhru vychytali Jakub Dobeš z Montrealu, Karel Vejmelka z Utahu i Lukáš Dostál z Anaheimu. Jejich celky se tak dostaly shodně do vedení v...

25. dubna 2026  7:14,  aktualizováno  7:59

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

24. dubna 2026  22:14

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  22:06

Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Debata Radima Rulíka a Tomáše Plekance na české střídačce.

V útrobách jihlavské arény, v níž čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0, usedl po zápase za stůl a oznámil nominaci na Fortuna Hockey Games. Tentokrát bohatší i o několik jmen ze zámoří. Kromě...

24. dubna 2026  21:30

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

24. dubna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Posily ze zámoří před MS: dorazí Hronek, Klapka i Chmelař. Rulík zkusí i nová jména

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Mají za sebou další část přípravy, soupiska českých hokejistů se před mistrovstvím světa opět mění. A poprvé na ní figurují i jména ze zámoří. Radim Rulík povolal gólmana Jiřího Pateru, obránce...

24. dubna 2026  20:25,  aktualizováno  20:45

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Česká střídačka slaví gól Davida Tomáška.

Čeští hokejisté porazili v Jihlavě Rakousko 4:0 a vyhráli i čtvrtý přípravný zápas před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Dvě branky vstřelil Michael Špaček, gól a asistenci si připsal David...

24. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:34

