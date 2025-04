Celé dva zápasy, rovných 120 minut. Tak dlouhou dobu nedokázali hradečtí hokejisté najít recept na Romana Willa, který se v klíčové fázi sezony rozchytal do skvělé formy.

Hradec Králové – Pardubice 5. zápas semifinále play off sledujeme od 18 hodin podrobně

„Hrajeme náš hokej, ale bez gólu se uspět nedá. Nedotlačili jsme to tam, je to škoda, protože by nás to ještě o trochu víc nakoplo,“ hodnotil po úterní porážce 0:1 útočník Jakub Pour.

Pardubice, které v sestavě postrádají ofenzivní opory včetně Lukáše Sedláka či Lukáše Radila, si poctivými výkony před vlastními fanoušky zajistily první mečbol.

„Všichni dřeme jako kráva. Celý tým je v klidu, každý ví, co má dělat. Skáčeme po hlavě do střel a žije tím celá střídačka,“ pochvaloval si Jáchym Kondelík.

Pokud on a jeho parťáci uspějí, skončí soupeření východočeských rivalů stejným výsledkem jako před rokem, kdy se oba celky potkaly už ve čtvrtfinále.

Pardubice pak vyřadily i Litvínov, v boji o Masarykův pohár nezvládly vyrovnanou bitvu s Třincem, která dospěla až do druhého prodloužení rozhodujícího sedmého utkání.

„Teď o finále nikdo z nás v kabině nemluví. Do Hradce musíme přijet pokorně, jako by to byl první zápas. Zkrátka jet naplno a udělat maximum,“ hlásil Kondelík.