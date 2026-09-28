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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Sparta - Karlovy Vary 0:0, sváteční dohrávka, vyloupí hosté opět O₂ arenu?

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Sledujeme online   15:45

Hokejisté Sparty slaví vedení na ledě Litvínova. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Nová hokejová sezona pokračuje i ve sváteční den. Na programu je dohrávka pátého kola extraligy, v níž Sparta hostí Karlovy Vary. Dosáhne na první domácí vítězství? Utkání začíná v 16 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

V O2 areně se koná souboj dvou semifinalistů z minulé sezony a tabulkových sousedů. Sparta je zatím šestá, v pátek si s přehledem poradila s Litvínovem, vítězství 4:1 dvěma trefami řídil Michal Řepík.

ONLINE: Sparta - Karlovy Vary

Dohrávku 5. kola extraligy sledujeme od 16 hodin

Na domácím ledě se výběr Patrika Augusty představuje v novém ročníku podruhé, před vlastními fanoušky chce napravit porážku 3:5 s Mladou Boleslaví.

Sedmé Karlovy Vary ale na pražského soupeře umí, výhry si pravidelně vozí i z hlavního města, kde uspěly pětkrát z posledních šesti případů. Loni v prosinci si ale odvezly debakl 1:6.

Řepík o svých 400 bodech: Už jsem starý! Augusta? Je lidský, ale umí i přitvrdit

V nové sezoně dva zápasy zvládly, dva ztratily. V pátek doma přejely České Budějovice 5:1, výbornou formu má zatím kanadský útočník Nick Jones (4+2), tentokrát ale chybí v sestavě kvůli zranění.

Tipsport extraliga 2026/27
28. 9. 2026 16:00
Zápas probíhá
Sparta : K. Vary 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - N. Seppälä, M. Seppälä - N. Tomov, D. Mašín - R. Knot - P. Kousal, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, M. Blümel - T. Hyka, K. Vesalainen, J. Sekáč - M. Daníček, O. Najman, K. Hrabík
Sestavy:
D. Frodl - D. Brickley , M. Kočí - T. Winberg, R. Mamčics - Q. Schmiemann, E. Eronen - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - O. Beránek, D. Šťastný, J. Minárik - J. Bambula, F. Koffer, H. Egle - P. Tomek, T. Redlich, M. Váňa - A. Lukošik

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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6. kolo

Kompletní los
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7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 5 5 0 0 0 22:10 15
2. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 0 0 2 24:17 12
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 5 3 0 1 1 13:14 10
4. Rytíři KladnoKladno 5 2 1 1 1 14:14 9
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 1 2 1 1 12:11 8
6. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 1 1 14:11 7
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 11:9 6
8. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 0 0 3 12:12 6
10. HC Verva LitvínovLitvínov 5 2 0 0 3 11:15 6
11. HC OlomoucOlomouc 5 1 1 0 3 13:15 5
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 0 3 12:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 0 1 3 10:17 4
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 1 0 0 3 13:17 3
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Sparta - Karlovy Vary 0:0, sváteční dohrávka, vyloupí hosté opět O₂ arenu?

Sledujeme online
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Nová hokejová sezona pokračuje i ve sváteční den. Na programu je dohrávka pátého kola extraligy, v níž Sparta hostí Karlovy Vary. Dosáhne na první domácí vítězství? Utkání začíná v 16 hodin, sledovat...

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