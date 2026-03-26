Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Plzeň - Sparta. Domácí mají mečbol, postoupí do semifinále extraligy?

Hokejová extraliga může v play off poznat druhého semifinalistu. Čtvrtfinálový mečbol má Plzeň, která si postup mezi nejlepší čtyři týmy může zajistit na domácím ledě proti Spartě. Duel startuje v 17.30 a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparťanský obránce Mikael Seppala s pukem v utkání proti Plzni | foto: Anna Kristová, MAFRA

Mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže byla Plzeň naposledy v sezoně 2018/19, od té doby nikdy nepřešla přes předkolo play off. V prvním čtvrtfinále Spartě doma podlehla 0:2, ale poté si připsala tři výhry za sebou.

ONLINE: Plzeň – Sparta

5. čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně

Dvakrát uspěla ve Sportovní hale v Holešovicích, mečbol vybojovala v pondělí díky triumfu 2:1. Západočeši sice inkasovali jako první, ale srovnali po pouhých 13 sekundách a za další dvě minuty otočili.

„Vedení 3:1 je pro nás momentálně velmi příznivé, ale stojí proti nám obrovsky těžký soupeř a jeden z favoritů soutěže. Nemusí to nic znamenat,“ krotí euforii trenér Josef Jandač.

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Sparťané se dostali pod podobný tlak jako o fázi dříve, kdy prohrávali 1:2 s Kladnem. Následně ale dvakrát vyhráli a postoupili do čtvrtfinále. Pokud chtějí postoupit, potřebují nyní uspět třikrát za sebou.

„Situaci, kdy proti nám soupeř měl mečbol, jsme zažili v předkole. Věřím, že tým se v této situaci umí semknout, máme na to vyhrát tři zápasy v řadě,“ hlásí útočník Kryštof Hrabík.

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Po posledním zápase si Pražané vyslechli kritiku od trenéra Jaroslava Nedvěda, jemuž vadil přístup některých svěřenců.

„Když prohráváme čtyři minuty před koncem, tak musíme jít na puk, i kdybychom měli dostat naloženo. A někteří hráči tam nejdou. Takhle se zápasy play off nevyhrávají a vyhrávat nebudou,“ varoval Nedvěd.

Dokáže změnit nastavení sparťanů a odvrátit konec sezony?

Tipsport extraliga 2025/26
26. 3. 2026 17:30
Plzeň : Sparta
()
Sestavy:
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - K. Rubins - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Kubík, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, D. Simon, M. Petman - J. Schleiss, J. Lev, I. Sedláček - J. Gricius
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - M. Seppälä, R. Knot - J. Sirota, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

