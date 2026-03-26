ONLINE: Plzeň - Sparta. Domácí mají mečbol, postoupí do semifinále extraligy?

Mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže byla Plzeň naposledy v sezoně 2018/19, od té doby nikdy nepřešla přes předkolo play off. V prvním čtvrtfinále Spartě doma podlehla 0:2, ale poté si připsala tři výhry za sebou.
ONLINE: Plzeň – Sparta
5. čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně
Dvakrát uspěla ve Sportovní hale v Holešovicích, mečbol vybojovala v pondělí díky triumfu 2:1. Západočeši sice inkasovali jako první, ale srovnali po pouhých 13 sekundách a za další dvě minuty otočili.
„Vedení 3:1 je pro nás momentálně velmi příznivé, ale stojí proti nám obrovsky těžký soupeř a jeden z favoritů soutěže. Nemusí to nic znamenat,“ krotí euforii trenér Josef Jandač.
Sparťané se dostali pod podobný tlak jako o fázi dříve, kdy prohrávali 1:2 s Kladnem. Následně ale dvakrát vyhráli a postoupili do čtvrtfinále. Pokud chtějí postoupit, potřebují nyní uspět třikrát za sebou.
„Situaci, kdy proti nám soupeř měl mečbol, jsme zažili v předkole. Věřím, že tým se v této situaci umí semknout, máme na to vyhrát tři zápasy v řadě,“ hlásí útočník Kryštof Hrabík.
Po posledním zápase si Pražané vyslechli kritiku od trenéra Jaroslava Nedvěda, jemuž vadil přístup některých svěřenců.
„Když prohráváme čtyři minuty před koncem, tak musíme jít na puk, i kdybychom měli dostat naloženo. A někteří hráči tam nejdou. Takhle se zápasy play off nevyhrávají a vyhrávat nebudou,“ varoval Nedvěd.
Dokáže změnit nastavení sparťanů a odvrátit konec sezony?
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - K. Rubins - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Kubík, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, D. Simon, M. Petman - J. Schleiss, J. Lev, I. Sedláček - J. Gricius
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - M. Seppälä, R. Knot - J. Sirota, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0