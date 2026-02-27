Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice sahají po první příčce, Kometu čeká Třinec. Sparta vyzve Plzeň

Autor: ,
Sledujeme online   17:15
Na sedmi stadionech pokračuje hokejová extraliga kompletním 49. kolem. Páteční program startuje v 17.30, Pardubice si mohou v Litvínově zajistit první místo, záleží i na výsledku Plzně, která v 18.30 nastupuje na Spartě. Pokračuje boj o elitní čtyřku, hraje se také o účast v play off. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Skrumáž před litvínovskou brankou. | foto: MAFRA

Pardubicím stačí k zisku Poháru pro Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části uhrát o dva body více než Plzeň. Proti Litvínovu je průběžný lídr extraligy jasným favoritem, účastník baráže padl už osmkrát v řadě.

49. kolo extraligy

Vrcholí také přetahovaná o umístění v postupové dvanáctce, jejíž součástí jsou i desáté Vítkovice a deváté České Budějovice. Svěřenci kouče Václava Varadi zvládli v novém roce jediný z deseti duelů, Jihočeši ve středu ukončili sérii šesti porážek.

Na účast v play off si myslí i třináctá Mladá Boleslav, která v úterý otočila duel s Olomoucí (3:2 v prodloužení) a dotáhla se na Kladno. To Liberec by si rád zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Aktuálně je třetí, s náskokem jediného bodu na pátý Třinec a šestý Hradec.

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

Oceláři se ve hře udrželi vítězstvím 3:1 proti Kladnu, rozhodla přesilovková trefa Andreje Nestrašila. Tým vedený Borisem Žabkou nastupuje na ledě Komety, která naopak o šanci na umístění mezi nejlepšími čtyřmi celky už definitivně přišla.

Důležitý souboj se koná také v Karlových Varech. Uspět nutně potřebují jak čtvrtí Západočeši, kteří po olympijské přestávce přišli v derby s Plzní o devítizápasovou bodovou sérii, tak dvanáctí Rytíři.

Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?

Kladno bude velice zajímat i výsledek z Olomouce, jež se do nepříjemných problémů dostala šesti porážkami z uplynulých sedmi střetnutí. Naopak Hradec přijíždí povzbuzený třemi triumfy v řadě.

Sparta uspěla v Mladé Boleslavi i v Liberci, pokračuje ve stíhací jízdě, elitní čtyřka je jí momentálně vzdálena na tři body. V cestě jí stojí Plzeň, která má ve vyrovnané situaci okolo zbývajících tří míst ve čtvrtfinále nejlepší výchozí pozici.

Vstoupit do diskuse

49. kolo

Kompletní los

50. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 48 25 5 7 11 153:108 92
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 48 22 5 8 13 132:97 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 48 23 2 9 14 130:110 82
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 48 22 6 4 16 128:119 82
5. HC Oceláři TřinecTřinec 48 22 6 3 17 139:121 81
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 48 21 8 2 17 128:110 81
7. HC Sparta PrahaSparta 48 21 6 4 17 148:124 79
8. HC Kometa BrnoKometa 48 18 5 5 20 127:137 69
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 48 17 5 5 21 130:137 66
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 48 17 4 5 22 122:146 64
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 48 15 5 6 22 115:126 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 48 11 3 4 30 102:160 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi....

27. února 2026  15:30

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

27. února 2026  14:01

Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.

Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...

27. února 2026  13:10

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění...

27. února 2026  7:03,  aktualizováno  8:24

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Fanoušci hokejového Přerova.

Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou...

26. února 2026  20:20

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.

Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho...

26. února 2026  10:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl proti McDavidovi

Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu.

Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v...

26. února 2026  7:05,  aktualizováno  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.