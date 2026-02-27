Pardubicím stačí k zisku Poháru pro Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části uhrát o dva body více než Plzeň. Proti Litvínovu je průběžný lídr extraligy jasným favoritem, účastník baráže padl už osmkrát v řadě.
49. kolo extraligy
Vrcholí také přetahovaná o umístění v postupové dvanáctce, jejíž součástí jsou i desáté Vítkovice a deváté České Budějovice. Svěřenci kouče Václava Varadi zvládli v novém roce jediný z deseti duelů, Jihočeši ve středu ukončili sérii šesti porážek.
Na účast v play off si myslí i třináctá Mladá Boleslav, která v úterý otočila duel s Olomoucí (3:2 v prodloužení) a dotáhla se na Kladno. To Liberec by si rád zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Aktuálně je třetí, s náskokem jediného bodu na pátý Třinec a šestý Hradec.
Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady
Oceláři se ve hře udrželi vítězstvím 3:1 proti Kladnu, rozhodla přesilovková trefa Andreje Nestrašila. Tým vedený Borisem Žabkou nastupuje na ledě Komety, která naopak o šanci na umístění mezi nejlepšími čtyřmi celky už definitivně přišla.
Důležitý souboj se koná také v Karlových Varech. Uspět nutně potřebují jak čtvrtí Západočeši, kteří po olympijské přestávce přišli v derby s Plzní o devítizápasovou bodovou sérii, tak dvanáctí Rytíři.
Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?
Kladno bude velice zajímat i výsledek z Olomouce, jež se do nepříjemných problémů dostala šesti porážkami z uplynulých sedmi střetnutí. Naopak Hradec přijíždí povzbuzený třemi triumfy v řadě.
Sparta uspěla v Mladé Boleslavi i v Liberci, pokračuje ve stíhací jízdě, elitní čtyřka je jí momentálně vzdálena na tři body. V cestě jí stojí Plzeň, která má ve vyrovnané situaci okolo zbývajících tří míst ve čtvrtfinále nejlepší výchozí pozici.