ONLINE: Plzeň bojuje v derby s Vary. Spartu čeká Liberec, Pardubice vyzvou Kometu

Sledujeme online   17:20
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjíždí. Do startu play off nezbývají ani dva týdny, a tak se hraje také netradičně ve středu, šest zápasů 48. kola. Program od 17.30 hodin načíná západočeské derby mezi Plzní a Karlovými Vary, třetím a druhým týmem tabulky. Od 18 hodin se do akce pouští také Liberec se Spartou, vedoucí Pardubice s Kometou či Třinec na Kladně. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Karlovarský Jan Šír (vlevo) v pěstním souboji s Jakubem Lvem z Plzně | foto: Petr EretMAFRA

K vítězství v základní části spěje potřetí za poslední čtyři sezony Dynamo. Východočeši vedou tabulku o sedm bodů. S prázdnou skončili jen ve dvou z posledních dvaceti klání.

A teď v jednom z hlavních taháků dne hostí Kometu. Mistrovský obhájce už se předkolu takřka jistě nevyhne, z osmé pozice bojuje už „jen“ o výhodu domácího prostředí.

Sledujte duely 48. kola hokejové extraligy ONLINE

Další, před sezonou jistě nečekaný, šlágr obstarává bitva třetí Plzně s druhými Karlovými Vary. Oba týmy od sebe dělí jediný bod, a mají tak senzačně namířeno rovnou do čtvrtfinále. Udrží ale výborné pozice i po takřka měsíčním oddechu?

„Neřeším, kolik kdo má bodů, ale vím, že jsme třetí. Je to v našich rukách. Chceme teď uhrát tolik, aby nám to stačilo na první čtyřku. Každý zápas je pro nás důležitý, vlčáků je hodně,“ tuší plzeňský kouč Josef Jandač. Nynější soupeř navazuje na devítizápasovou bodovou šňůru.

A kdo číhá v závětří?

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Třeba Liberec, se stejným ziskem (81 bodů) jako Indiáni. Severočeši bez zraněného Tomáše Filippiho, který po operaci vyhřezlé ploténky v ročníku dohrál, doma měří síly se Spartou. Ta chce ze sedmé příčky také projít do top čtyřky, situaci si ale mimo jiné před pauzou ztížila, ztrácí čtyři body.

Velký finiš vyhlíží rovněž v Třinci, Ocelářům patří páté místo, tři body za Libercem. Nyní podnikli daleký výlet na Kladno. Zde naráží na tým, co balancuje na hraně předkola a třináctého místa, které znamená předčasný konec sezony.

„Všichni se už těšíme. Na malém ledě na Kladně to bude zápas plný soubojů. Musíme v nich soupeře předčit a být silní před brankou. Rozhodovat budou speciální týmy,“ tuší třinecký asistent Jiří Raszka.

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Posledním adeptem ve hře o přímý postup do čtvrtfinále je Hradec, i ten pracuje s doháněním tříbodového manka. A na svém stadionu vítá Vítkovice. Devátí Ostravané řeší zase podobný problém jako Kladno a po posledních třech prohrách se marně snaží o zajištění předkola. Z jejich výhody zbývají ještě tři body.

A klid nemají ani o bod v závěsu stojící České Budějovice, které před přestávkou padly dokonce šestkrát za sebou. Na jih Čech za nimi vyráží beznadějně poslední Litvínov s barážovou definitivou.

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Kolo už si předehrály třináctá Mladá Boleslav s jedenáctou Olomoucí. Domácí díky povedené otočce zvítězili 3:2 po nájezdech, bodově se dotáhli na Kladno a vyvinuli na něj tlak.

Jak se závěrečná fáze základní části vyvine dál? Sledujte online.

48. kolo

49. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 47 21 5 4 17 146:123 77
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...

25. února 2026  12:02

Pitomá olympiáda! Zámořští miliardáři se bojí o hvězdy NHL. Zuřili i kvůli Haškovi

Premium
Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.

Pro fanoušky i samotné hokejisty znamená prestižní klání pod pěti kruhy naprosto jedinečnou událost. Najdou se však v branži lidé, které olympijský turnaj prachobyčejně štve. Šéfové klubů NHL kvůli...

25. února 2026

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Hráči Sparty smutní po porážce s Plzní.

Posledních pět zápasů, tedy 15 bodů ve hře. Vzhledem k vyrovnané tabulce hokejové extraligy obzvláště důležitých. Základní část tuzemské nejvyšší soutěže míří do divokého finiše, který nabízí několik...

24. února 2026  14:57

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Premium
Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

