ONLINE: Plzeň bojuje v derby s Vary. Spartu čeká Liberec, Pardubice vyzvou Kometu

K vítězství v základní části spěje potřetí za poslední čtyři sezony Dynamo. Východočeši vedou tabulku o sedm bodů. S prázdnou skončili jen ve dvou z posledních dvaceti klání.
A teď v jednom z hlavních taháků dne hostí Kometu. Mistrovský obhájce už se předkolu takřka jistě nevyhne, z osmé pozice bojuje už „jen“ o výhodu domácího prostředí.
Další, před sezonou jistě nečekaný, šlágr obstarává bitva třetí Plzně s druhými Karlovými Vary. Oba týmy od sebe dělí jediný bod, a mají tak senzačně namířeno rovnou do čtvrtfinále. Udrží ale výborné pozice i po takřka měsíčním oddechu?
„Neřeším, kolik kdo má bodů, ale vím, že jsme třetí. Je to v našich rukách. Chceme teď uhrát tolik, aby nám to stačilo na první čtyřku. Každý zápas je pro nás důležitý, vlčáků je hodně,“ tuší plzeňský kouč Josef Jandač. Nynější soupeř navazuje na devítizápasovou bodovou šňůru.
A kdo číhá v závětří?
Třeba Liberec, se stejným ziskem (81 bodů) jako Indiáni. Severočeši bez zraněného Tomáše Filippiho, který po operaci vyhřezlé ploténky v ročníku dohrál, doma měří síly se Spartou. Ta chce ze sedmé příčky také projít do top čtyřky, situaci si ale mimo jiné před pauzou ztížila, ztrácí čtyři body.
Velký finiš vyhlíží rovněž v Třinci, Ocelářům patří páté místo, tři body za Libercem. Nyní podnikli daleký výlet na Kladno. Zde naráží na tým, co balancuje na hraně předkola a třináctého místa, které znamená předčasný konec sezony.
„Všichni se už těšíme. Na malém ledě na Kladně to bude zápas plný soubojů. Musíme v nich soupeře předčit a být silní před brankou. Rozhodovat budou speciální týmy,“ tuší třinecký asistent Jiří Raszka.
Posledním adeptem ve hře o přímý postup do čtvrtfinále je Hradec, i ten pracuje s doháněním tříbodového manka. A na svém stadionu vítá Vítkovice. Devátí Ostravané řeší zase podobný problém jako Kladno a po posledních třech prohrách se marně snaží o zajištění předkola. Z jejich výhody zbývají ještě tři body.
A klid nemají ani o bod v závěsu stojící České Budějovice, které před přestávkou padly dokonce šestkrát za sebou. Na jih Čech za nimi vyráží beznadějně poslední Litvínov s barážovou definitivou.
Kolo už si předehrály třináctá Mladá Boleslav s jedenáctou Olomoucí. Domácí díky povedené otočce zvítězili 3:2 po nájezdech, bodově se dotáhli na Kladno a vyvinuli na něj tlak.
Jak se závěrečná fáze základní části vyvine dál? Sledujte online.