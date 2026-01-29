ONLINE: Třinec hostí Pardubice, Vary hrají o čtyřku s Libercem. Sparta vyzve Boleslav

Tipsport extraliga 2025/26

Souboj pátého Třince s vedoucími Pardubicemi je hlavním lákadlem čtvrtečního 47. kola hokejové extraligy, které je posledním před olympijskou přestávkou. Pokračuje také bitva o nejlepší čtyřku, ve které se v přímé konfrontaci utkávají Karlovy Vary s Libercem. Do ní chce ještě promluvit také Sparta, která hostí Mladou Boleslav. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje v utkání s Pardubicemi. | foto: ČTK

Třinečtí vyšli v úterý v Hradci Králové gólově i bodově naprázdno, po porážce 0:3 si připsali čtvrtý neúspěch z posledních pěti startů a domácí se na ně bodově dotáhli. Pardubice přetlačily až v prodloužení Kladno. Na druhý Liberec mají k dobru deset bodů, ale odehrály o zápas více.

Sledujte zápasy 47. kola hokejové extraligy ONLINE

Karlovy Vary a Liberec čeká zajímavá konfrontace, neboť se utkají dvakrát během 24 hodin. Hned v pátek přijde na západě Čech na řadu dohrávka 21. kola. Přímý souboj o šestibodový bank může být v boji o první čtyřku zásadní. Bílí Tygři k němu přijíždějí na vlně šesti výher v řadě, neztratili navíc za tu dobu ani bod.

Kladno vstřelilo za poslední dvě kola jediný gól, podobné to bylo i během dosavadních tří konfrontací s Plzní, z nichž nemají Rytíři ani bod a soupeři dali jen dvě branky. Třetí Západočeši vyhráli třikrát za sebou a zaostávají jen o bod za Libercem. Ve venkovních utkáních jsou lepší než Indiáni pouze vedoucí Pardubice.

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Sparta se utká s Mladou Boleslaví, duel věnuje 17. ročníku projektu Sparta vzdává hold. Právě proti Bruslařům akce před sedmnácti lety odstartovala. Na domácím ledě vyhráli Pražané devět posledních zápasů v rámci projektu za sebou.

Naposledy prodloužili sérii v pondělí proti Olomouci (6:3) a stále živí reálnou naději na první čtyřku. Boleslav získala klid úterní výhrou 1:0 nad Litvínovem. Na poslední Severočechy má po pátém vítězství ze šesti posledních duelů náskok 16 bodů.

Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Verva pětkrát v řadě nebodovala, od Kladna ji dělí 15 bodů, ve hře jich přitom pro oba celky zůstává už jen 18. Dvanáctí Bruslaři mají ještě zápas k dobru. Pokud tak bude Litvínov na oba týmy ztrácet po čtvrtečním utkání s Hradcem Králové 16 a více bodů, čeká ho baráž o extraligu proti nejlepšímu prvoligovému soupeři. Východočeši po dvou prohrách zabrali a zdolali Třinec (3:0).

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 46 24 5 7 10 147:103 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 45 23 2 6 14 125:102 79
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 45 20 5 8 12 125:92 78
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 45 22 4 4 15 122:113 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 46 20 6 3 17 133:118 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 46 19 8 2 17 118:107 75
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 45 15 5 4 21 91:118 59
13. Rytíři KladnoKladno 46 14 5 6 21 110:122 58
14. HC Verva LitvínovLitvínov 46 11 3 4 28 97:150 43
