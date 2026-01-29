ONLINE: Třinec hostí Pardubice, Vary hrají o čtyřku s Libercem. Sparta vyzve Boleslav

Třinečtí vyšli v úterý v Hradci Králové gólově i bodově naprázdno, po porážce 0:3 si připsali čtvrtý neúspěch z posledních pěti startů a domácí se na ně bodově dotáhli. Pardubice přetlačily až v prodloužení Kladno. Na druhý Liberec mají k dobru deset bodů, ale odehrály o zápas více.
Karlovy Vary a Liberec čeká zajímavá konfrontace, neboť se utkají dvakrát během 24 hodin. Hned v pátek přijde na západě Čech na řadu dohrávka 21. kola. Přímý souboj o šestibodový bank může být v boji o první čtyřku zásadní. Bílí Tygři k němu přijíždějí na vlně šesti výher v řadě, neztratili navíc za tu dobu ani bod.
Kladno vstřelilo za poslední dvě kola jediný gól, podobné to bylo i během dosavadních tří konfrontací s Plzní, z nichž nemají Rytíři ani bod a soupeři dali jen dvě branky. Třetí Západočeši vyhráli třikrát za sebou a zaostávají jen o bod za Libercem. Ve venkovních utkáních jsou lepší než Indiáni pouze vedoucí Pardubice.
Sparta se utká s Mladou Boleslaví, duel věnuje 17. ročníku projektu Sparta vzdává hold. Právě proti Bruslařům akce před sedmnácti lety odstartovala. Na domácím ledě vyhráli Pražané devět posledních zápasů v rámci projektu za sebou.
Naposledy prodloužili sérii v pondělí proti Olomouci (6:3) a stále živí reálnou naději na první čtyřku. Boleslav získala klid úterní výhrou 1:0 nad Litvínovem. Na poslední Severočechy má po pátém vítězství ze šesti posledních duelů náskok 16 bodů.
Verva pětkrát v řadě nebodovala, od Kladna ji dělí 15 bodů, ve hře jich přitom pro oba celky zůstává už jen 18. Dvanáctí Bruslaři mají ještě zápas k dobru. Pokud tak bude Litvínov na oba týmy ztrácet po čtvrtečním utkání s Hradcem Králové 16 a více bodů, čeká ho baráž o extraligu proti nejlepšímu prvoligovému soupeři. Východočeši po dvou prohrách zabrali a zdolali Třinec (3:0).