ONLINE: Sparta potřebuje zabrat, Olomouc zvýšit náskok. Kdo zvládne předehrávku?

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračuje i v pondělí. Na programu je předehrávka 46. kola, Sparta na domácím ledě hostí Olomouc, oba týmy v tabulce dělí jen tři body. Utkání můžete od 18.30 sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Sparťan Raška se snaží protlačit puk za záda gólmana Cichoně. | foto: ČTK

Sparta potřebuje zabrat, po návratu ze Spengler Cupu se zadrhla. Od nového roku zvládla jen dva zápasy ze sedmi, v extraligovém pořadí spadla na osmou příčku.

ONLINE: Sparta - Olomouc

Utkání 46. kola extraligy sledujeme od 18.30 podrobně

Výrazně si zkomplikovala boj o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále, který svěřencům kouče Jaroslava Nedvěda momentálně uniká o deset bodů.

„Do kabiny jde velká kritika za to, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme hráče pokutovat, protože tohle si nemůžeme dovolit,“ rozčiloval se asistent Valdemar Jiruš po porážce s Hradcem.

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Zatímco Sparta jde do akce po týdenní pauze, jedenáctá Olomouc se do hlavního města jen přesunula z Litvínova, kde v neděli zvítězila 5:3, přerušila sérii čtyř porážek a zase lehce zažehnala tabulkové starosti.

Na dvanácté Kladno má pětibodový náskok, na třináctou Mladou Boleslav šestibodový. Po dnešku ale už bude mít odehraných 47 kol, naopak Rytíři jen 45 a Bruslaři 44.

Uteče nejbližším pronásledovatelům, nebo se v O2 areně budou radovat domácí, kteří pořádají už sedmnáctý ročník dobročinné akce Sparta vzdává hold?

Tipsport extraliga 2025/26
26. 1. 2026 18:30
Sparta : Olomouc 0 : 0
()
Sestavy:
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - J. Sirota - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - F. Novák, M. Špaček, P. Kousal - A. Raška, K. Hrabík, M. Dzierkals - T. Hyka, O. Najman, K. Vesalainen - O. Hrabík
Sestavy:
M. Machovský - J. Ondrušek, T. Černý - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, A. Rašner - D. Škůrek - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - R. Krastenbergs, S. Kusko, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

46. kolo

48. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 45 24 4 7 10 145:102 87
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 44 22 2 6 14 119:100 76
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 44 19 5 8 12 121:92 75
4. HC Oceláři TřinecTřinec 45 20 6 3 16 133:115 75
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 44 21 4 4 15 116:110 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 45 18 8 2 17 115:107 72
7. HC Kometa BrnoKometa 45 18 4 5 18 121:126 67
8. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 44 16 5 4 19 117:121 62
11. HC OlomoucOlomouc 46 18 3 2 23 107:132 62
12. Rytíři KladnoKladno 45 14 5 5 21 109:120 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 44 14 5 4 21 90:118 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 45 11 3 4 27 97:149 43
Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Přijde ČT o reprezentační hokej? Svaz nabízí práva jiným televizím. Jenže bez MS

David Pastrňák slaví s Filipem Hronkem, Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou...

Reprezentační hokej mimo Českou televizi? Od příští sezony reálná varianta. ČT totiž vyprší práva a hokejový svaz je nabízí za vyšší částku konkurenci. Podle informací iDNES.cz je ve hře stěhování na...

26. ledna 2026  16:16

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...

26. ledna 2026  14:30

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

26. ledna 2026  13:40

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

Pardubičtí střelci ho zasypali dvaapadesáti střelami. Za tři inkasované góly nemohl, jeden padl z dorážky poté, co moment předtím čelil samostatnému nájezdu, dvakrát ho smolnou tečí překonali vlastní...

26. ledna 2026  12:55

Rachůnkův emotivní návrat do Zlína. Dres bráchy? Zodpovědnost

Tomáš Rachůnek ve zlínském dresu.

Ve Zlíně hráli oba jeho bratři Ivan a Karel, nejmladší z hokejového rodu Rachůnků Tomáš se dočkal premiérového startu za mužské áčko až na „stará kolena“ v 34 letech. Svůj comeback do mateřského...

26. ledna 2026  10:43

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na vrchu extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také...

26. ledna 2026  8:56

Dostál vychytal šestou výhru v řadě. Hertl, Hronek a Klapka asistovali

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks během utkání s Calgary Flames.

Nedělní zápasy hokejové NHL přinesly tři české asistence. Prosadil se útočník Adam Klapka z Calgary, výhru 4:3 po prodloužení ale nakonec slavil brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Byl to pro něj už šestý...

26. ledna 2026  7:15,  aktualizováno  8:28

Reichel šéfoval z tribuny. Koblasa: Ví, co od nás čekat. Baráž? Nejsme úplně blbí

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Hlavní trenér Jakub Petr na střídačce, nový šéf realizačního štábu Robert Reichel na tribuně. Hokejový Litvínov vsadil na netradiční model, aby zachránil sezonu a extraligu, jenže léčba legendou...

26. ledna 2026

Jihlava je po výhře 3:1 nad Sokolovem znovu druhá, Vsetín dominoval

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlava se v první hokejové lize po výhře 3:1 nad Sokolovem vrátila na druhé místo v tabulce. Vsetín zvítězil na ledě Tábora jednoznačně 4:0.

25. ledna 2026  20:52

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Počtvrté byl útočník hokejových Ocelářů Třinec Vladimír Dravecký na střídačce v roli asistenta trenéra. A konečně se dočkal výhry. Třinečtí ve 45. kole extraligy po třech prohrách zabrali a porazili...

25. ledna 2026  19:49

