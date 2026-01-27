Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Kometa hraje v Plzni, Boleslav hostí Litvínov. Pardubice čeká Kladno

Hokejová extraliga pokračuje na šesti stadionech. Program 46. kola startuje v 17.30, Plzeň hostí Kometu Brno, Mladá Boleslav hraje s Litvínovem. Od 18 hodin vyráží do akce Hradec Králové a Třinec, Pardubice čelí Kladnu. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Brněnský Zohorna zkouší trikem překonat plzeňského gólmana Malíka. | foto: ČTK

Boleslav a Litvínov dělí v tabulce jediné místo, ale hned třináctibodová mezera. Severočeši už drží jen teoretickou šanci na vyhnutí se baráži, svěřenci kouče Hořavy se drží jen o bod za dvanáctým Kladnem, navíc mají utkání k dobru.

46. kolo extraligy

České Budějovice ztratily čtyři z posledních pěti duelů, v tabulce se musí dívat spíš za sebe. Páté Karlovy Vary bodovaly v osmi z uplynulých devíti zápasů a stále se drží ve vyrovnaném boji o přímý postup do čtvrtfinále.

Do něj výrazně promlouvá i Plzeň, která si připsala cenný úspěch na ledě vedoucích Pardubic (4:3 v prodloužení). Teď nastupuje doma proti Kometě, nedělní vítězství obhájců titulu proti Hradci Králové (4:3) zařídil hattrick Hynka Zohorny.

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Pro Východočechy šlo o druhou těsnou porážku po sobě. V tabulce se nachází na šesté příčce, o tři body lepší Třinec uzavírá první čtyřku. V neděli ukončil sérii tří porážek v řadě proti Českým Budějovicím (2:1).

Pardubice kontrolují vedoucí pozici a míří za ziskem Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Kladno v novém roce ztratilo jen tři duely z devíti, na ledě Východočechů ale neuspělo od ledna 2020.

Bílí Tygři jsou rozjetí. Zvítězili pětkrát v řadě, Petr Kváča neinkasoval už 130 minut a 9 vteřin. Tentokrát Severočeši hostí Vítkovice, které se naopak trápí a prohrály sedm z uplynulých osmi utkání.

Sparta a Olomouc už zápas 46. kola předehrály v pondělí. Pražané v O2 areně vyhrály 6:3, třemi body se blýskl kanadský útočník Devin Shore.

46. kolo

48. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 45 24 4 7 10 145:102 87
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 44 22 2 6 14 119:100 76
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 44 19 5 8 12 121:92 75
4. HC Oceláři TřinecTřinec 45 20 6 3 16 133:115 75
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 44 21 4 4 15 116:110 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 45 18 8 2 17 115:107 72
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 45 18 4 5 18 121:126 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 44 16 5 4 19 117:121 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 45 14 5 5 21 109:120 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 44 14 5 4 21 90:118 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 45 11 3 4 27 97:149 43
Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Tušil jsem, že budu nahrávač, řekl Pastrňák po další metě. Vládne napříč celou NHL

David Pastrňák z Boston Bruins si zpracovává kotouč před Bradenem Schneiderem z...

Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, David Pastrňák. Nikdo další. Do exkluzivní skupiny se v utkání s New York Rangers (3:4P) zařadil poslední jmenovaný díky třem asistencím, jako třetí český hokejista v NHL...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Jiří Šlégr a Kamil Havelka, budoucí akcionáři hokejového Litvínova.

Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...

Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci.

Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad...

Potřebuju domů. Bývalý sparťan žádal o návrat na Slovensko, pak podepsal v KHL

Slovenský obránce Michal Čajkovský vyváží puk zpoza branky.

Počítalo se s tím, že opět zakotví doma. Také proto, že předčasné ukončení jeho krátkého angažmá v Ambri-Piotta odůvodnil osobními důvody. Slovenský obránce Michal Čajkovský se ale nakonec vrátil do...

Parťák i sok v jednom. České brankářské dvojice dostaly prostor v NHL. Jak fungují?

Petr Mrázek (vlevo) z Anaheim a Lukáš Dostál během druhé třetiny zápasu proti...

O české brankářské škole se traduje, jak skvěle šlape. Nárůst jejích zástupců v NHL měl však hodně pozvolný vývoj, než nabobtnal k aktuální necelé desítce. „Když se nad tím člověk zamyslí, překvapuje...

Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Cibulka o své odvážné hře, NHL i zranění

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Jeho styl není nic pro kardiaky. Tu drzá klička, elegantní stahovačka nebo riskantní přihrávka, a to klidně i v pozici, kdy už je za ním jen brankář. Budějovický obránce Tomáš Cibulka se toho však...

Pastrňák slavil jubilejní 900. bod v NHL, Vejmelka přišel o vítěznou sérii

David Pastrňák z Boston Bruins během utkání s New York Rangers.

Hokejový útočník David Pastrňák vstoupil do nového týdne NHL třemi asistencemi, díky čemuž dosáhl na jubilejní 900. bod. Jeho Boston ale na ledě New York Rangers prohrál 3:4 v prodloužení. Po osmi...

Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga

Český mladík Šimon Katolický se raduje z gólu na mládežnické olympiádě.

Po několika měsících se hokejový svaz vrátí ke spornému tématu, o kterém se dlouhodobě hádá. Podle informací iDNES.cz ve středu zasedne výkonný výbor a bude znovu hlasovat o zavedení kategorie do 16...

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Sparťan Shore střílí gól proti Olomouci.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračovala i v pondělí. V předehrávce 46. kola Sparta na domácím ledě přivítala Olomouc. Oba týmy v tabulce dělily jen tři body. Utkání nakonec zvládli lépe...

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
