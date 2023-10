Souboj sousedů v tabulce rozhodl v Liberci nájezd karlovarského Zetterberga

Energie napravila páteční domácí ztrátu s Kladnem po porážce 1:2 a v tabulce poskočila na šesté místo. Naopak Bílí Tygři se nadále trápí a prohráli potřetí za sebou, v tabulce zůstávají devátí.

Domácí šli již v úvodní minutě do vedení zásluhou Martina Faška-Rudáše. Krátce po polovině zápasu ale vyrovnal v přesilovce Tomáš Rachůnek. Bod navíc pak v páté sérii samostatných nájezdů vystřelil Západočechům Lukas Zetterberg.

Liberec do utkání vlétl a již po 38 sekundách hry získal náskok. Filippiho nahození od modré čáry se štěstím dorazil za Frodlova záda pohotový Faško-Rudáš. Vzápětí hráli Bílí Tygři přesilovku a velkou šanci měl Bulíř, Frodl ale výborně zasáhl. Na druhé straně najížděl na Krále osamocený Kangasniemi a trefil pouze levou tyč.

V polovině úvodní části mohl domácí poslat do dvoubrankového vedení Knot, také Frodlovi ale pomohla levá tyč. Následně si početní výhodu zahrála také Energie, Krále ale prakticky neohrozila. V závěru první části se ještě strhla bitka mezi Klímou a Kangasniemim, ve které měl navrch liberecký borec. Do šarvátky zasáhl jako třetí hráč hostující Černoch a to si pro změnu nenechal líbit domácí Šír. Oba obdrželi tresty na pět minut a do konce utkání.

Liberec - Karlovy Vary utkání jsme sledovali ONLINE

V úvodu druhé části hráli Liberečtí více než minutu přesilovku pět na tři, po střele Filippiho ale Bulíř dorážkou minul odkrytou klec. Na opačné straně měl na hokejce vyrovnání Zetterberg, Král ale proti jeho šanci vytáhl skvělý zákrok. Ve 33. minutě už se hosté radovali z vyrovnání. Po krásné přihrávce Hladonika využil početní výhodu Rachůnek. Domácím mohl okamžitě vrátit vedení Bulíř, Frodl ho ale vychytal. V závěru druhé třetiny měli navíc Severočeši k dispozici téměř kompletní dvojnásobnou výhodu, skvělý Frodl ale tým podržel.

Ve třetím dějství si přesilovku pět na tři zahráli také Karlovarští, Král ale skvělým přesunem sebral gólovou příležitost Procházkovi. Již při hře pět na pět ujeli do rychlého přečíslení Filippi s Knotem, proti jehož střele Frodl sklapl betony včas. Následně se ke slovu dostali opět Západočeši a Král měl plné ruce práce s pokusem Koffera i nahozením Rachůnka. Závěr základní hrací doby už si oba týmy pohlídaly.

V nastaveném čase byl blízko rozhodnutí hostující Stříteský, Krále ale zachránila horní tyč. O osudu utkání tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V těch se nejprve ve druhé sérii prosadil Stříteský, na jeho trefu ale odpověděl Najman. Bonusový bod pak Energii vystřelil Zetterberg.

Jiří Kudrna (Liberec): „Je to druhé utkání, které jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Určitě jsme pomýšleli na více než bod. Na druhou stranu jsme dohrávali v okleštěné sestavě a kluci si hrábli. Bohužel nám opět nevyšly přesilovky, ve kterých jsme nedokázali vstřelit rozhodující branku. Musím ale celý tým včetně Dana Krále v brance pochválit.“

David Bruk (Kalovy Vary): „Jsme spokojeni, jsou to body z venku. V minulém kole jsme doma prohráli a vzhledem k průběhu dnešního utkání jsou dva body zlaté. V první třetině jsme přišli o tři hráče a zbytek týmu se semknul a podal velmi dobrý a obětavý výkon. Klíčová byla ubráněná oslabení ve třech.“