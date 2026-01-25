ONLINE: Budějovice srovnávají s Třincem. Lídr čelí druhé Plzni, Kometa hostí Hradec

Do šlágru kola vstupují v roli favorita domácí Pardubice. Však vyrovnanému ročníku extraligy dominují s náskokem třinácti bodů. Od prosince prohrály jen čtyři ze sedmnácti duelů, jedinkrát vyšly naprázdno.
Zrovna Plzeň, asi hlavní překvapení sezony, dovede ale Východočechy držet zkrátka. Před Vánoci proti nim přišla o sérii pěti výher ze vzájemných duelů, po těsné porážce 1:2. Teď by se Indiánům body hodily.
Sledujte duely 45. kola hokejové extraligy ONLINE
Pořadí za nimi je mimořádně našlapané, od druhého po šesté místo se týmy tísní v rozmezí jediného bodu. Na zaváhání jako první ve frontě čeká rozjetý Liberec, se sedmizápasovou bodovou šňůrou a šesti vítězstvími.
Nyní Severočechy čeká až dvanácté Kladno. Ovšem pozor, Rytíři se po sérii porážek a následném nástupu nového kouče Tomáše Plekance zvedli, uspěli sedmkrát z posledních devíti případů a přibližují se tabulkovému středu.
Jedenáctá Olomouc se před Středočechy drží už jen o dva body, čtyřikrát v řadě padla a už ji straší předposlední příčka spojená s koncem sezony po základní části. Konkurentům se snaží vzdálit v Litvínově, na půdě týmu, který dlouhodobě zůstává na dně tabulky, s ohromnou ztrátou třinácti bodů. Verva už hraje spíš jen o teoretickou šanci vyhnout se baráži.
|
Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu
Aktuálně třináctá Boleslav má ještě zápas k dobru. A to i oproti Kladnu, které se před Středočechy drží jen o bod.
Bruslaři ale nastupují k těžké výzvě v Karlových Varech. Na stadionu celku, co teď sice střídá výhry s nezdary, od prosince má ale druhou nejlepší formu za Pardubicemi a z šestého místa stále zcela reálně bojuje o top čtyřku, která projde přímo do čtvrtfinále play off.
O zápas víc než Energie už odehrály Hradec s Třincem, kteří mají stejný počet bodů (72). Východočeši měří síly s mistrovskými obhájci z Komety. Ti se minulý týden zdánlivě dobře přeladili na obětavý play off model, jenže následně schytali příděly v Pardubicích (1:7) a v Liberci (0:4). Nyní se po čtyřech výjezdech vrací domů, jak si povedou s Mountfieldem?
|
Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci
Čtvrtí Oceláři ve zbývajícím duelu hrají s Českými Budějovicemi a chtějí zastavit zamezit sérii tří proher v dalším rozšiřování, tím pádem i hrozícímu propadu v tabulce. Proti nevýraznému desátému soupeři dostávají doma solidní příležitost.
Sparta a Vítkovice si utkání 45. kola předehrály už před víc jak třemi měsíci, v duelu z 22. října Pražané promrhali vedení 4:0, nakonec však uspěli alespoň v prodloužení a Ostravany zdolali 5:4.