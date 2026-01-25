Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Budějovice srovnávají s Třincem. Lídr čelí druhé Plzni, Kometa hostí Hradec

Souboj prvních dvou týmů extraligové tabulky přitahuje největší pozornost v 45. kole hokejové soutěže. Lídr z Pardubic v něm od 17 hodin hostí Plzeň. Ve stejný čas startuje i bitva Komety s Hradcem. Šestizápasový nedělní program načíná v 15 hodin duel Třince s Budějovicemi, o špetku naděje v boji o záchranu hraje Litvínov, který hostí Olomouc. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Hráči Českých Budějovic slaví gól proti Třinci. | foto: ČTK

Do šlágru kola vstupují v roli favorita domácí Pardubice. Však vyrovnanému ročníku extraligy dominují s náskokem třinácti bodů. Od prosince prohrály jen čtyři ze sedmnácti duelů, jedinkrát vyšly naprázdno.

Zrovna Plzeň, asi hlavní překvapení sezony, dovede ale Východočechy držet zkrátka. Před Vánoci proti nim přišla o sérii pěti výher ze vzájemných duelů, po těsné porážce 1:2. Teď by se Indiánům body hodily.

Sledujte duely 45. kola hokejové extraligy ONLINE

Pořadí za nimi je mimořádně našlapané, od druhého po šesté místo se týmy tísní v rozmezí jediného bodu. Na zaváhání jako první ve frontě čeká rozjetý Liberec, se sedmizápasovou bodovou šňůrou a šesti vítězstvími.

Nyní Severočechy čeká až dvanácté Kladno. Ovšem pozor, Rytíři se po sérii porážek a následném nástupu nového kouče Tomáše Plekance zvedli, uspěli sedmkrát z posledních devíti případů a přibližují se tabulkovému středu.

Jedenáctá Olomouc se před Středočechy drží už jen o dva body, čtyřikrát v řadě padla a už ji straší předposlední příčka spojená s koncem sezony po základní části. Konkurentům se snaží vzdálit v Litvínově, na půdě týmu, který dlouhodobě zůstává na dně tabulky, s ohromnou ztrátou třinácti bodů. Verva už hraje spíš jen o teoretickou šanci vyhnout se baráži.

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Aktuálně třináctá Boleslav má ještě zápas k dobru. A to i oproti Kladnu, které se před Středočechy drží jen o bod.

Bruslaři ale nastupují k těžké výzvě v Karlových Varech. Na stadionu celku, co teď sice střídá výhry s nezdary, od prosince má ale druhou nejlepší formu za Pardubicemi a z šestého místa stále zcela reálně bojuje o top čtyřku, která projde přímo do čtvrtfinále play off.

O zápas víc než Energie už odehrály Hradec s Třincem, kteří mají stejný počet bodů (72). Východočeši měří síly s mistrovskými obhájci z Komety. Ti se minulý týden zdánlivě dobře přeladili na obětavý play off model, jenže následně schytali příděly v Pardubicích (1:7) a v Liberci (0:4). Nyní se po čtyřech výjezdech vrací domů, jak si povedou s Mountfieldem?

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Čtvrtí Oceláři ve zbývajícím duelu hrají s Českými Budějovicemi a chtějí zastavit zamezit sérii tří proher v dalším rozšiřování, tím pádem i hrozícímu propadu v tabulce. Proti nevýraznému desátému soupeři dostávají doma solidní příležitost.

Sparta a Vítkovice si utkání 45. kola předehrály už před víc jak třemi měsíci, v duelu z 22. října Pražané promrhali vedení 4:0, nakonec však uspěli alespoň v prodloužení a Ostravany zdolali 5:4.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 44 24 4 6 10 142:98 86
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 43 21 2 6 14 117:100 73
4. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 44 18 8 2 16 112:103 72
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 43 20 4 4 15 112:110 72
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 44 17 4 5 18 117:123 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 43 16 5 4 18 116:119 62
11. HC OlomoucOlomouc 45 17 3 2 23 102:129 59
12. Rytíři KladnoKladno 44 14 5 5 20 109:118 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 43 14 5 4 20 90:114 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
