ONLINE: Kladno vede v Budějovicích, Brno ztrácí v Liberci. Pardubice hrají v Olomouci

Páteční večer tradičně zaplní program hokejové extraligy. Tentokrát pět zápasů v rámci 44. kola, České Budějovice hostí Kladno, do Liberce se vydává Kometa, Pardubice vyráží do Olomouce. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Hokejisté Pardubic mají příležitost navýšit desetibodový náskok v čele tabulky před Plzní. Dynamo hraje v Olomouci, kde ovšem naposledy prohrálo, zatímco druhá Škoda i třetí Třinec už svůj zápas v tomto kole odehrály a v pátek mají volno.

Pátý Liberec usiluje o prodloužení série tří výher proti osmému Brnu, které se stále snaží dotáhnout na elitní čtyřku a vyhnout se předkolu. Výhra na severu Čech by mu výrazně pomohla.

Sledujte zápasy 44. kola extraligy ONLINE

Poslední příčku zaručující přímý postup do čtvrtfinále aktuálně drží Hradec, jenž na domácím ledě vítá šesté Karlovy Vary. Ty se v případě vítězství vyhoupnou nad svého dnešního soupeře.

Desáté České Budějovice mohou proti dvanáctému Kladnu pro změnu posílit svoji pozici mezi dvanáctkou pro vyřazovací boje. Rytíři ale vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a inkasovali za tu dobu jen tři branky.

V dobré pohodě je po třech výhrách i třináctá Mladá Boleslav, jež zaostává za Kladnem o jediný bod. Bruslaři naráží na Vítkovice, které dovedly do vítězného konce jediné z posledních sedmi utkání.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 43 23 4 6 10 139:96 83
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 8 1 16 110:100 71
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 43 17 4 5 17 117:119 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
