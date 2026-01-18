ONLINE: Sparta od začátku prohrává ve Varech, Vítkovice hostí Brno. Hraje i Kladno

Tipsport extraliga 2025/26

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přináší sedm zápasů. Sparta od 16 hodin nastupuje v Karlových Varech, poslední Litvínov hraje v Liberci. Třinec zápolí v Mladé Boleslavi, vedoucí Pardubice hostí České Budějovice od 17 hodin. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.
Karlovarští hokejisté se radují z gólu Adama Lukošika v utkání proti Spartě. | foto: ČTK

Čtvrté Karlovy Vary v posledních pěti duelech střídaly výhry s porážkami, v souboji o příčky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále vítají na svém ledě Spartu, která v tomto roce zvítězila v jediném z pěti startů. Venku navíc uspěla naposledy 30. listopadu.

Zápasy 43. kola hokejové extraligy ONLINE

Kladno si pod vedením Tomáše Plekance drží devítibodový náskok na čtrnáctý Litvínov, doma zvládlo poslední dva duely a Vítkovicím vstřelilo hned osm branek. To Olomouc na venkovních stadionech padla už čtyřikrát za sebou a ve středních Čechách prohrála třikrát v řadě.

Liberec má za posledních pět zápasů nejlepší formu, drží se na páté příčce a opřít se může o domácí atmosféru, kde slavil v posledních čtyřech startech. Naráží ale na poslední Litvínov, na který nestačil ani v jednom ze tří dosavadních setkání v sezoně.

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Proti Vervě v pátek ukončily šňůru pěti porážek Vítkovice. Na první tříbodový zisk v roce 2026 chtějí na domácím ledě navázat proti Kometě. Ta se po trenérské výměně zvedla a zvítězila třikrát za sebou. V Ostravě však uspěla pouze jednou z posledních šesti duelů.

Mladá Boleslav zvládla úspěšně dvojboj s východočeskými celky, po Hradci (2:0) si vyšlápla i na vedoucí Pardubice (4:2) a odskočila Litvínovu na devět bodů. Nyní hostí třetí Třinec, jemuž se venku vůbec nedaří, když z posledních 11 zápasů na kluzištích soupeřů vyhrál jediný.

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Stejně bodů jako Oceláři má Plzeň, jež je druhá díky skóre. V pátek schytala v Českých Budějovicích pět branek, nyní se ale představuje doma, kde se jí zadařilo třikrát za sebou. Čelí Hradci Králové, v jehož dresu se představuje i posila Steve Moses z Boleslavi.

Lídr z Pardubic i přes konec třináctizápasové bodové série drží v čele sedmibodový náskok, navíc vítá oblíbeného soupeře. Jihočeský Motor totiž na ledě Dynama uspěl z posledních 10 klání v jediném případě. A venku skončil čtyřikrát po sobě bez bodu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 41 21 4 6 10 127:94 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 41 19 3 7 12 113:85 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 42 19 6 1 16 127:108 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 41 20 3 3 15 106:104 69
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 41 19 2 6 14 109:99 67
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 41 18 6 1 16 105:97 67
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 44 17 4 3 20 117:131 62
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 41 16 5 3 17 113:111 61
11. HC OlomoucOlomouc 43 17 3 2 21 100:124 59
12. Rytíři KladnoKladno 42 13 4 5 20 104:116 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 41 14 3 4 20 84:110 52
14. HC Verva LitvínovLitvínov 43 11 3 4 25 93:140 43
