ONLINE: Pardubice prohrávají v Boleslavi, Liberec vyrovnal proti Třinci

Vítkovice počítají porážky, ztratily už pět utkání po sobě. V tabulce jsou deváté, ale mají odehráno více zápasů než týmy pod nimi. Poslední Litvínov v této sezoně třikrát porazily, podaří se jim to i tentokrát?
42. kolo hokejové extraligy
Mladá Boleslav v úterý vynulovala Hradec Králové, Litvínovu se vzdálila na rozdíl šesti bodů. Teď hostí Pardubice, které vedou tabulku o sedm bodů před druhou Plzní a naprázdno posledně vyšly 30. listopadu v Liberci.
Také Plzeň má velice slušnou formu, v Českých Budějovicích chce potvrdit pozici nejlepšího celku na stadionech soupeřů. Jihočeši doma zvládli čtyři z posledních pěti utkání, body ztrácí především venku.
Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně
Karlovy Vary se překvapivě drží v elitní čtyřce, v Olomouci se jim ale dlouhodobě nedaří, padly zde už sedmkrát v řadě. Olomouc je desátá, v novém roce před vlastními fanoušky srazila Liberec, Třinec i Kometu.
Hradec se potýká s marodkou, v lednu ukořistil ze čtyř zápasů jen dva body za vyhrané derby proti Pardubicím. Kladno v neděli proti Vítkovicím (8:1) potvrdilo slušnou formu, v tabulce je dvanácté a cílí na předkolo.
Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?
V Liberci hraje pátý tým tabulky se třetím. Bílým Tygrům se doma daří, vyhráli zde devětkrát z posledních deseti duelů. Třinec po trenérské rošádě ožil, pod vedením Borise Žabka klopýtl pouze v Olomouci.
Sparta a Kometa si 42. kolo předehrály ve čtvrtek, brněnský celek po gólech Fleka, Hollanda a Zábranského zvítězil 3:1.