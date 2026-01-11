ONLINE: Pardubice čelí Liberci, Sparta hraje v Třinci. Vary čeká derby s Litvínovem

Pardubice mají v čele tabulky náskok osmi bodů na druhou Plzeň, bodovaly už dvanáctkrát v řadě. V pátek padly v derby s Hradcem (3:4N), nyní čelí neoblíbenému soupeři. Liberec totiž vyhrál posledních pět vzájemných utkání a proti bývalému trenérovi Filipu Pešánovi se bude chtít ukázat i tentokrát.
Zápasy 41. kola hokejové extraligy ONLINE
Třinec naposledy sice padl v Olomouci 1:4, předtím ale slavil pětkrát za sebou. Doma jsou Oceláři nejlepší v celé soutěži a formu na vlastním ledě chtějí potvrdit ve šlágru se Spartou. Ta Slezanům uštědřila jednu z pouhých pěti domácích porážek, po návratu ze Spengler Cupu ale Pražané dvakrát prohráli v prodloužení.
Karlovy Vary se díky vydařenému závěru loňského roku vyhouply na průběžné čtvrté místo, všechna tři dosavadní podkrušnohorská derby v sezoně navíc vyhrály a inkasovaly v nich jediný gól. Litvínov snížil ztrátu na předposlední Mladou Boleslav na čtyři body, padl ale ve čtyřech z posledních pěti startů.
Dvanácté Kladno se pod vedením Tomáše Plekance výsledkově zvedlo, Rytíři zvládli vítězně čtyři z posledních pěti zápasů, naposledy ovládli klíčový souboj s Mladou Boleslaví 5:1 díky skvělé třetí třetině. To Vítkovice momentálně prožívají krizi, prohrály čtyřikrát v řadě, všechny duely však odehrály s celky z čela tabulky.
Kometa se po šesti porážkách za sebou konečně dočkala tří bodů, Litvínov deklasovala 7:2. Nyní naráží na další tým ze spodku tabulky. Mladé Boleslavi v posledních dvou utkáních nefunguje defenziva, inkasovala dohromady 11 branek. V Brně ale v říjnu zvítězila.
České Budějovice se i kvůli třem porážkám z posledních čtyř střetnutí propadly na 11. příčku, pozor si navíc Jihočeši musejí dávat i na přibližující se Kladno. Nyní proti nim stojí pátý Hradec Králové, který v pátek oslavil triumf ve východočeském derby a v říjnu na ledě Motoru slavil po výsledku 3:0.
Duel mezi Plzní a Olomoucí je na programu v pondělí od 17.30.