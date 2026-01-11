Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice čelí Liberci, Sparta hraje v Třinci. Vary čeká derby s Litvínovem

Řadu atraktivních zápasů přináší 41. kolo hokejové extraligy. Pardubice od 15 hodin čelí doma Liberci, ve stejný čas se představuje Sparta na ledě Třince. O hodinu později začíná derby mezi Karlovými Vary a Litvínovem, Kladno hostí Vítkovice. Mistrovská Kometa hraje od 17 hodin s Mladou Boleslaví, všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

točník Třince Daniel Kurovský sleduje, jak jeho spoluhráč Marko Daňo dává gól brankáři Sparty Jakubu Kovářovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pardubice mají v čele tabulky náskok osmi bodů na druhou Plzeň, bodovaly už dvanáctkrát v řadě. V pátek padly v derby s Hradcem (3:4N), nyní čelí neoblíbenému soupeři. Liberec totiž vyhrál posledních pět vzájemných utkání a proti bývalému trenérovi Filipu Pešánovi se bude chtít ukázat i tentokrát.

Zápasy 41. kola hokejové extraligy ONLINE

Třinec naposledy sice padl v Olomouci 1:4, předtím ale slavil pětkrát za sebou. Doma jsou Oceláři nejlepší v celé soutěži a formu na vlastním ledě chtějí potvrdit ve šlágru se Spartou. Ta Slezanům uštědřila jednu z pouhých pěti domácích porážek, po návratu ze Spengler Cupu ale Pražané dvakrát prohráli v prodloužení.

Karlovy Vary se díky vydařenému závěru loňského roku vyhouply na průběžné čtvrté místo, všechna tři dosavadní podkrušnohorská derby v sezoně navíc vyhrály a inkasovaly v nich jediný gól. Litvínov snížil ztrátu na předposlední Mladou Boleslav na čtyři body, padl ale ve čtyřech z posledních pěti startů.

Horáček se velkolepě představil domácím fanouškům. Zářil Pospíšil, Flek je zpátky

Dvanácté Kladno se pod vedením Tomáše Plekance výsledkově zvedlo, Rytíři zvládli vítězně čtyři z posledních pěti zápasů, naposledy ovládli klíčový souboj s Mladou Boleslaví 5:1 díky skvělé třetí třetině. To Vítkovice momentálně prožívají krizi, prohrály čtyřikrát v řadě, všechny duely však odehrály s celky z čela tabulky.

Kometa se po šesti porážkách za sebou konečně dočkala tří bodů, Litvínov deklasovala 7:2. Nyní naráží na další tým ze spodku tabulky. Mladé Boleslavi v posledních dvou utkáních nefunguje defenziva, inkasovala dohromady 11 branek. V Brně ale v říjnu zvítězila.

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

České Budějovice se i kvůli třem porážkám z posledních čtyř střetnutí propadly na 11. příčku, pozor si navíc Jihočeši musejí dávat i na přibližující se Kladno. Nyní proti nim stojí pátý Hradec Králové, který v pátek oslavil triumf ve východočeském derby a v říjnu na ledě Motoru slavil po výsledku 3:0.

Duel mezi Plzní a Olomoucí je na programu v pondělí od 17.30.

41. kolo

Kompletní los

44. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 39 21 3 6 9 123:89 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
3. HC Oceláři TřinecTřinec 40 18 6 1 15 119:100 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 39 19 3 2 15 98:99 65
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 38 17 6 1 14 103:90 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 38 17 2 5 14 97:91 60
7. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 42 16 4 3 19 112:122 59
9. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
10. HC Kometa BrnoKometa 39 16 2 5 16 107:107 57
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
12. Rytíři KladnoKladno 40 12 4 5 19 96:114 49
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 38 12 3 3 20 76:105 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 40 11 2 4 23 87:128 41
Zobrazit více
Sbalit

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Lídr NHL Vejmelka slavil 20. výhru sezony, Winnipeg uťal černou sérii

Karel Vejmelka má puk pod kontrolou.

Hokejový brankář Karel Vejmelka jako první gólman letošní sezony NHL pokořil metu dvaceti vychytaných výher. Stalo se tak po úspěchu Utahu 4:2 nad St. Louis. Ve stejný den se radovali i hráči...

10. ledna 2026  7:24,  aktualizováno  8:10

