ONLINE: Plzeň se může vrátit na druhé místo, v dohrávce vede nad Olomoucí

Sledujeme online   17:20aktualizováno  17:37
V neděli měli volno, do akce vyráží netradičně v pondělí. Plzeň hostí v dohrávce 41. kola Olomouc, v případě tříbodového vítězství poskočí na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Utkání můžete sledovat od 17.30 prostřednictvím podrobné online reportáže.

Potyčka mezi hráči před brankou olomouckého golmana Matěje Machovského. | foto: ČTK

Plzeň ztrácí na druhý Třinec tři body. V pátek sice nestačila na Liberec (2:3 po samostatných nájezdech), ale předchozích pět utkání vyhrála s celkovým skóre 25:8.

Mužstvo vedené koučem Jandačem patří k největším překvapením dosavadního průběhu sezony, zdobí jej nejlepší defenziva ze všech (78 inkasovaných branek).

Olomouc je desátá, účast ve vyřazovací fázi už by jí neměla utéct. V novém roce vyhrála tři zápasy ze čtyř, pokud se jí zadaří i v Plzni, může poskočit až na šestou příčku.

První vzájemný souboj v sezoně patřil Západočechům, další dva lépe zvládli Hanáci. Kdo bude úspěšnější tentokrát?

12. 1. 2026 17:30
Zápas probíhá
Plzeň : Olomouc 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
5:00 A. Měchura
Góly:
Sestavy:
N. Malík - P. Zámorský, R. Šalda - I. Merežko, J. Jeřábek - V. Lajunen, D. Malák - A. Holešinský, D. Simon, J. Schleiss - L. Strnad, M. Filip, A. Měchura - O. Rohlík, V. Petman, M. Teplý - O. Pšenička, J. Lev, I. Sedláček - M. Hořejší
Sestavy:
M. Machovský - T. Černý, J. Ondrušek - E. Stella, T. Cosgrove - M. Hrádek, D. Řezníček - A. Rašner, R. Petrovický - J. Navrátil, L. Nahodil, K. Plášek - O. Matýs, S. Kusko, R. Krastenbergs - J. Orsava, D. Vitouch, P. Fridrich - J. Doktor, L. Anděl, D. Ministr

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  17:37

Účast na olympiádě? Bojujeme o play off. Slovenský brankář raději zůstane v Rusku

Daniel Schmolz svádí souboj před slovenským brankářem Patrikem Rybárem.

Před čtyřmi lety vychytal Slovákům v Pekingu nečekané třetí místo. Na bronzové, vzhledem k účasti hokejistů z NHL přetěžké obhajobě se ale brankář Patrik Rybár podílet nebude. Národní celek upozadil,...

12. ledna 2026  17:01

Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v...

Ta věc se řeší už měsíce. A zdá se, že ještě chvíli bude. Hokejová aréna v Miláně, kde se má odehrát olympijský turnaj, stále nemá finální podobu. A přesvědčil se o tom i ředitel sportovního oddělení...

12. ledna 2026  14:05

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.

Jak zápas plynul, napadlo ho: Tohle může být můj večer. A skutečně! Cítil nejen formu, ale i přítomnost štěstěny na vlastní straně. Puky se odrážely přesně, jak potřeboval. „Všechno mi vycházelo,...

12. ledna 2026  13:36

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu.

V Karlových Varech vstali z mrtvých, ale vyhráno hokejisté Litvínova zdaleka nemají. I přes nedělní výhru 4:3 po nájezdech zůstávají v extralize poslední a v závěrečných 11 kolech základní části...

12. ledna 2026  12:43

Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

Rozhodčí Jan Hribik a Jakub Zeliska v nedělním utkání 41. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Libercem chybně neuznali nájezd hostujícího Filipa Sandberga. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina...

12. ledna 2026  12:23

Chludil nechce být v Kometě jen do počtu. Z USA si přivezl placku i sebevědomí

Danny Chludil z Komety Brno.

Se svými kumpány z české hokejové reprezentace do dvaceti let si na nedávném šampionátu získal srdce celého hokejového národa. Jediný jihomoravský zástupce na mistrovství světa, pražský rodák Danny...

12. ledna 2026  9:48

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Den po neuvěřitelném šestibodovém výkonu Davida Pastrňáka z Bostonu (0+6 proti Rangers) v NHL zazářil další český reprezentant. Centr Tomáš Hertl bilancí dvou gólů a tří asistencí režíroval triumf...

11. ledna 2026  22:51,  aktualizováno  12. 1. 8:29

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím...

Pod trenérem Jiřím Horáčkem zapsali další dva body, vyhrocený extraligový duel s Mladou Boleslaví rozhodli domácí až v prodloužení. Hokejisté Komety nakonec nad středočeským celkem vyhráli 3:2....

12. ledna 2026  7:52

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

