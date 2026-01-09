ONLINE: Vary vedou ve Vítkovicích, v akci je i Kladno. Zvedne se Brno proti Litvínovu?

Tipsport extraliga 2025/26

Základní část hokejové extraligy vstupuje do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola startuje v 17.30, Mladá Boleslav čelí Kladnu a Vítkovice nastupují proti Karlovým Varům. Od 18 hodin se hraje na dalších čtyřech stadionech, Hradec ve východočeském derby hostí Pardubice. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Vítkovice i v rozběhnuté sezoně pokračují v postupném překopávání kádru, ve čtvrtek získaly kanadského útočníka Brendana Troocka, naopak skončil František Řehák. Tým kouče Varadi se pokusí zastavit sérii tří porážek, Vary ztrácí jen čtyři body na druhou příčku.

Dvanácté Kladno (46) a třináctou Boleslav (45) dělí jediný bod, domácí mají dvě utkání k dobru. Úterní duel s Hradcem Králové zrušili kvůli virovému onemocnění u většího počtu hráčů, Rytíři nezvládli rovněž důležitý souboj v Litvínově (1:4).

Plzeň se pyšní vizitkou nejlepšího týmu na venkovních stadionech. Vyhrála pětkrát v řadě, v posledních třech zápasech navíc udeřila hned dvacetkrát a Matyáš Filip v nich zapsal jedenáct bodů (5+6). Jak si třetí celek tabulky povede na ledě sedmého Liberce?

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Hradec hostí šlágr pátečního programu, čtvrté východočeské derby v sezoně. Jednou uspěl, dvakrát na Pardubice nestačil. Soupeř přijíždí ve výborné formě, zvládl sedm z uplynulých osmi duelů a extraligu vede o sedm bodů před druhým Třincem.

Oceláři se zvedli, po konci trenéra Motáka a nástupu Borise Žabky vyhráli všech pět utkání, ve středeční dohrávce doma přetlačili Karlovy Vary 6:3. S Olomoucí, která si v úterý poradila s Kometou (3:2), ještě v této sezoně neztratili ani bod.

Obhájci titulu se trápí. Brno prohrálo už šestkrát v řadě a v tabulce spadlo na jedenáctou pozici. Nakopne se proti Litvínovu? Severočeši se stále drží v boji o vyhnutí se baráži, na třináctou Boleslav ztrácí čtyři body a na dvanácté Kladno pět.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 21 3 5 9 120:85 74
2. HC Oceláři TřinecTřinec 39 18 6 1 14 118:96 67
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 38 19 2 2 15 94:96 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Stříbrní junioři se konečně vrací. Hokejisty i s Augustou vítají na pražském letišti

Přímý přenos
Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Nabrali nepříjemné dvoudenní zpoždění, ale už jsou zase doma. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistává v...

9. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  17:08

Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno

Ottawa Senators střídají brankáře, Linus Ullmark (vpravo) jde do hry, Anton...

V noci schytali osmigólový příděl, zapsali třetí porážku v řadě a při boji v extrémně vyrovnané Východní konferenci jim utíkají pozice pro play off. Horší ale pro hokejisty Ottawy je, za jakých...

9. ledna 2026  16:10

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.

Na juniorském šampionátu vypadli ve čtvrtfinále, na rozloučenou schytali výprask 1:7 od Kanady. Nepropadli, ani nepřesvědčili. Proč slovenský hokej dál strádá? Podle Jána Lašáka hrají velkou roli...

9. ledna 2026  13:02

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim...

9. ledna 2026  12:22

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Nečas byl u demolice Ottawy. Hertl, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Po dvou porážkách se lídři hokejové NHL z Colorada vrátili zpátky na vítěznou vlnu díky triumfu 8:2 nad Ottawou, proti které se dvěma body blýskl i Martin Nečas (1+1). Dvě přihrávky zapsal Tomáš...

9. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:35

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Premium
Howie Morenz, bývalý kanadský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Ta zpráva zněla naprosto neuvěřitelně. Šokovala. Letěla po montrealských ulicích jako přízrak. Šířila zděšení a smutek. Howie Morenz zemřel! Cože? Jak!? Proč?!? Zejména pro fanoušky hokejistů...

9. ledna 2026

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

8. ledna 2026  19:40

Reichel po stříbru: Snad teď přibude Čechů v NHL. Nagano můžeme zopakovat

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Nepříznivé počasí uvěznilo stříbrnou českou hokejovou dvacítku za oceánem, ale díky tomu má asistent trenéra Robert Reichel čas přemýšlet o úspěšném světovém šampionátu ve Spojených státech i o své...

8. ledna 2026

