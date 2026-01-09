ONLINE: Vary vedou ve Vítkovicích, v akci je i Kladno. Zvedne se Brno proti Litvínovu?

Vítkovice i v rozběhnuté sezoně pokračují v postupném překopávání kádru, ve čtvrtek získaly kanadského útočníka Brendana Troocka, naopak skončil František Řehák. Tým kouče Varadi se pokusí zastavit sérii tří porážek, Vary ztrácí jen čtyři body na druhou příčku.
40. kolo extraligy
Dvanácté Kladno (46) a třináctou Boleslav (45) dělí jediný bod, domácí mají dvě utkání k dobru. Úterní duel s Hradcem Králové zrušili kvůli virovému onemocnění u většího počtu hráčů, Rytíři nezvládli rovněž důležitý souboj v Litvínově (1:4).
Plzeň se pyšní vizitkou nejlepšího týmu na venkovních stadionech. Vyhrála pětkrát v řadě, v posledních třech zápasech navíc udeřila hned dvacetkrát a Matyáš Filip v nich zapsal jedenáct bodů (5+6). Jak si třetí celek tabulky povede na ledě sedmého Liberce?
Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu
Hradec hostí šlágr pátečního programu, čtvrté východočeské derby v sezoně. Jednou uspěl, dvakrát na Pardubice nestačil. Soupeř přijíždí ve výborné formě, zvládl sedm z uplynulých osmi duelů a extraligu vede o sedm bodů před druhým Třincem.
Oceláři se zvedli, po konci trenéra Motáka a nástupu Borise Žabky vyhráli všech pět utkání, ve středeční dohrávce doma přetlačili Karlovy Vary 6:3. S Olomoucí, která si v úterý poradila s Kometou (3:2), ještě v této sezoně neztratili ani bod.
Obhájci titulu se trápí. Brno prohrálo už šestkrát v řadě a v tabulce spadlo na jedenáctou pozici. Nakopne se proti Litvínovu? Severočeši se stále drží v boji o vyhnutí se baráži, na třináctou Boleslav ztrácí čtyři body a na dvanácté Kladno pět.