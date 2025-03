ONLINE: Pardubice usilují o rychlý postup, Vary nechtějí pustit Kometu do trháku

Pardubice zatím ve čtvrtfinále naplno potvrzují roli favorita, po dvou vítězstvích před vlastními fanoušky (3:0, 4:2) si v prvním duelu na jihu Čech zastřílely.

Soupeře přejely hladce 6:2, dvakrát se do statistik zapsali Libor Hájek, Lukáš Sedlák, Nick Jones i Roman Červenka, autor důležité čtvrté branky.

„Jeho výkon netřeba hodnotit. Už řadu let ukazuje, jaký je to hráč, ohromně nebezpečný. Je to nadstandardní hokejista, pro nás moc důležitý,“ chválil kouč Miloslav Hořava.

České Budějovice se chtějí zmátořit, alespoň jeden duel zvládnout a ještě vrátit sérii na led soupeře. „Musíme se ve všem zlepšit a najít psychické síly. Je třeba se ponaučit a nebát se hrát,“ burcoval trenér Ladislav Čihák.

ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Strmeň (Klouček) – Pýcha, Cibulka, Doudera, Kubíček, Štencel, Kachyňa, Vráblík – M. Beránek, T. Zohorna, Gulaš – Ordoš, Přikryl, Adam Kubík – Olesen, Toman, Valský – Koláček, Novák, Kašlík – Hoch. Sestavy:

Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák, J. Zbořil, D. Musil, L. Hájek, Vála, Houdek – Červenka, L. Sedlák, Smejkal – R. Kousal, Kondelík, Radil – Kelemen, Weatherby, Jones – Mandát, Poulíček, Vondráček – Paulovič. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Ondráček, Štěpánek Počet diváků: 6421 Stav série: 0:3 Přejít na online reportáž

K sobotní brněnské výhře 2:0 přispěl dvaadvaceti úspěšnými zákroky Gašper Krošelj, který naskočil do akce po měsíci a poprvé ve čtvrtfinále nahradil v brance absentujícího Michala Postavu.

„Chytal neuvěřitelně, máme z něj velkou radost. Byl to jeho večer. Je velký luxus, že máme dva skvělé gólmany,“ vyprávěl spokojeně Peter Mueller, jenž v čase 47:34 otevřel skóre.

Americký kanonýr se prosadil desetkrát v posledních osmi duelech, o pět minut později na něj navázal Jakub Kos. Domácí hokejisté i přes závěrečný tlak odpověď nenašli.

„Bylo to o prvním gólu. Nic se neděje, v této sezoně už jsme otočili plno zápasů. Otočili jsme i sérii s Vítkovicemi, pokusíme se o to i proti Kometě,“ líčil karlovarský kouč Pavel Patera.