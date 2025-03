ONLINE: Boleslav proti Hradci bleskově srovnává. Dotáhne se Třinec na Spartu?

Čtvrteční duel mezi Bruslaři a Mountfieldem přinesl zatím nejvíce sporný moment letošního play off. V 57. minutě Východočeši vyrovnali trefou po odpískání, gól přesto platil. Jak se ale ukázalo v pátek, uznán být neměl.

Hradec navíc o minutu později přidal i čtvrtý gól a soupeře v sérii konečně skolil. A to před závěrečnou částí ztrácel o dvě branky.

„Co jiného nás může nabít víc než to, co se nám povedlo a co se stalo ve třetí třetině? Tři zápasy jsme bušili, jak hluchý do vrat a tentokrát jsme se na konci odměnili. Půjdeme si za tím,“ prohlásil střelec zmíněného vyrovnávacího gólu David Šťastný.

Boleslavský kapitán Adam Jánošík je přesvědčený, že jeho tým diskutabilní moment a promarněný náskok nerozhodí: „Potřebujeme to otočit, aby to bylo plus, ale někdy to tak nejde. Uděláme maximum, abychom se nachystali. Vydáme se. Nemyslím si, že jsme si to zasloužili, takže věřím, že se nám to vrátí.“

BK Mladá Boleslav BK Mladá Boleslav : Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové 1:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

08:32 Pyrochta (Lakatoš) Góly:

07:43 Miškář (Pavelka, Jergl) Sestavy:

Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Mazura, Hradec, Lakatoš – Moses, Čajka, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Zvagulis. Sestavy:

Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C) – Miškář (A), Tamáši, Šťastný – Dmowski, Bunnaman, Pour – R. Pavlík, Kevin Klíma, Jergl – A. Novotný, Štohanzl, Chalupa – Pilař. Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Špůr, Šimánek Stav série: 2:1 Přejít na online reportáž

Zdramatizování nastalo také v sérii mistrovského Třince s vítězem základní části Spartou. Oceláři dokázali ve čtvrtek na Pražany poprvé vyzrát, když zvítězili 3:2.

Výstrahou pro ně může být ztráta dvoubrankového vedení v závěrečné části. Těšit je naopak může blesková reakce, vítězný gól vstřelili po pouhých 21 sekundách od vyrovnání.

„Potřetí v sérii jsme ztratili vedení ve třetí třetině, takže jsem rád, že jsme nakonec uspěli. Myslím si, že jsme si to zbytečně zkomplikovali. Musíme hrát víc aktivně a nemůžeme čekat na to, aby nám tak kvalitní tým jako Sparta dal dva góly,“ uvedl Patrik Hrehorčák.

„Musíme chytit začátek, ten byl od nás ospalý. Zvedli jsme se, ale v play off musíme hrát šedesát minut, speciálně proti Třinci,“ řekl sparťan Filip Chlapík.