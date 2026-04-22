Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Jihlava - Litvínov. Hosté se snaží o rychlý konec baráže, ztíží jim to domácí?

Autor: ,
Sledujeme online   17:00
Pokud se mu podaří proměnit mečbol, může Litvínov už ve středu slavit setrvání v hokejové extralize. Prvoligová Jihlava se tomu od 17:30 před domácími fanoušky pokusí zabránit a vrátit sérii zpátky do Litvínova. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Tomáš Čachotský z Jihlavy (vlevo) nahání litvínovského Ondřeje Kašeho. | foto: ČTK

Litvínov v úterý s vysokým výsledkem 5:1 zvládl i třetí barážové utkání, v němž se brankou a dvěma asistencemi blýskl Ondřej Kaše. Utkání poznamenaly ale také zbytečné fauly především litvínovských hráčů, kteří v první třetině vyfasovali šest trestných minut.

„Vydařil se nám vstup a vedli jsme 1:0. Pak ale přišla hrubá nedisciplinovanost a zbytečné fauly. Jihlava se díky tomu dostala do tlaku. Mrzí nás, že věci, které se celou sezonu opakují, se nás drží i v baráži. Musím ale ocenit bojovnost týmu, speciálně hru v oslabení a výkon gólmana,“ komentoval trenér Litvínova Jakub Petr.

ONLINE: HC Dukla Jihlava vs. HC Verva Litvínov

Sledujte 4. utkání baráže v podrobné online reportáži od 17.30 hodin.

Litvínov i přes četné fauly v Jihlavě vybojoval mečbol a šanci ho proměnit bude mít ve středu od 17.30 opět v Horácké aréně.

„Budeme se snažit co nejlépe zregenerovat a uděláme všechno pro to, abychom to ukončili,“ řekl litvínovský útočník Matúš Sukeľ. Jihlavu však nepodceňuje a neodepisuje. „Hrají výborně a jsou nepříjemní. Do každého zápasu jdeme s tím, že to nebude lehké. Snažíme se neustále soustředit a nechat na ledě maximum,“ dodal.

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Naopak odvrátit konec baráže se snaží prvoligová Jihlava. Na návrat do nejvyšší hokejové soutěže čeká od sestupu v roce 2018 a její hráči přes nepříznivý výsledek sérii nevzdávají.

„Sice je to 3:0 na zápasy, ale dokud nebude svítit čtyřka, tak budeme bojovat a nic nevzdáme,“ řekl jihlavský Tomáš Harkabus.

Útočník zhodnotil i celý systém baráže, který je v extralize nastavený. „V sezoně jsme měli jasný cíl - urvat baráž. Sami jsme si ale zkomplikovali finále první ligy, které se hrálo na sedm zápasů. Pak jsme měli dva dny na regeneraci, což je těžké, ale takový je systém soutěže. Nechceme nad tím brečet nebo si stěžovat, prostě je to tak dané,“ podotkl Harkabus.

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

„Situace v sérii není jednoduchá, ale hrozně bychom chtěli jeden zápas zvládnout. Pokud to chceme splnit, musí to být tenhle. Hlavně kvůli lidem, kteří tady dnes vytvořili skvělou atmosféru i při skóre, které bylo,“ doplnil jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Jeho celek se teď pokusí alespoň o dílčí vítězství první ligy v souboji s extraligovým zástupcem od dubna 2022.

Tipsport extraliga 2025/26
22. 4. 2026 17:30
Jihlava : Litvínov
Sestavy:
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 0:3

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ukko-Pekka Luukkonen, gólman Buffala, se rozcvičuje před duelem s Ottawou.

Nestačil se divit. Brankář Buffala Ukko-Pekka Luukkonen zažil v hokejové NHL nešťastný večer, když pustil za záda nahození bostonského útočníka Morgana Geekieho z poloviny hřiště. Kromě toho...

22. dubna 2026  16:27

Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Prezident svazu Alois Hadamczik vystupuje na tiskové konferenci, kritizuje...

Téma, které se řeší už několik let, na konci sezony opět ožívá. Jak s hokejovou baráží? Měl by se systém případného postupu a sestupu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi změnit? Prezident svazu Alois...

22. dubna 2026  16:02

Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo,...

22. dubna 2026  14:02

Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid....

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co...

22. dubna 2026  13:59

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů,...

22. dubna 2026  13:30

Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Odvoláním trenéra Patricka Fischera krátce před domácím mistrovství světa ještě skandál z olympijských her v Pekingu 2022 neskončil. Za kouče, který zfalšoval covidový certifikát, se postavil hvězdný...

22. dubna 2026  13:29

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

Ondřej Dlapa z Jihlavy tvrdě atakuje Matěje Maštalířského z Litvínova.

Rok co rok stejné téma. Také letos vývoj extraligové baráže ukazuje, že systém, který jí předchází, není férový. V úterním třetím zápase série se také ozvali jihlavští fanoušci, jejichž tým už ztrácí...

22. dubna 2026  11:03

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Prohrát finále? Z té představy je mi zle, říká Kondelík. Udivuje ho dříč Červenka

Jáchym Kondelík před brankou Marka Mazance.

Ve středu a ve čtvrtek od 18, respektive 17 hodin se v Třinci rozehrají dvě slezské odvety finále hokejové extraligy. Pardubické Dynamo před nimi vede 2:0 na zápasy a Oceláři zkoušejí všechno, aby se...

22. dubna 2026  9:20

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.

Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off...

22. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:24

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

