ONLINE: Jihlava - Litvínov. Hosté se snaží o rychlý konec baráže, ztíží jim to domácí?

Litvínov v úterý s vysokým výsledkem 5:1 zvládl i třetí barážové utkání, v němž se brankou a dvěma asistencemi blýskl Ondřej Kaše. Utkání poznamenaly ale také zbytečné fauly především litvínovských hráčů, kteří v první třetině vyfasovali šest trestných minut.
„Vydařil se nám vstup a vedli jsme 1:0. Pak ale přišla hrubá nedisciplinovanost a zbytečné fauly. Jihlava se díky tomu dostala do tlaku. Mrzí nás, že věci, které se celou sezonu opakují, se nás drží i v baráži. Musím ale ocenit bojovnost týmu, speciálně hru v oslabení a výkon gólmana,“ komentoval trenér Litvínova Jakub Petr.
ONLINE: HC Dukla Jihlava vs. HC Verva Litvínov
Sledujte 4. utkání baráže v podrobné online reportáži od 17.30 hodin.
Litvínov i přes četné fauly v Jihlavě vybojoval mečbol a šanci ho proměnit bude mít ve středu od 17.30 opět v Horácké aréně.
„Budeme se snažit co nejlépe zregenerovat a uděláme všechno pro to, abychom to ukončili,“ řekl litvínovský útočník Matúš Sukeľ. Jihlavu však nepodceňuje a neodepisuje. „Hrají výborně a jsou nepříjemní. Do každého zápasu jdeme s tím, že to nebude lehké. Snažíme se neustále soustředit a nechat na ledě maximum,“ dodal.
Naopak odvrátit konec baráže se snaží prvoligová Jihlava. Na návrat do nejvyšší hokejové soutěže čeká od sestupu v roce 2018 a její hráči přes nepříznivý výsledek sérii nevzdávají.
„Sice je to 3:0 na zápasy, ale dokud nebude svítit čtyřka, tak budeme bojovat a nic nevzdáme,“ řekl jihlavský Tomáš Harkabus.
Útočník zhodnotil i celý systém baráže, který je v extralize nastavený. „V sezoně jsme měli jasný cíl - urvat baráž. Sami jsme si ale zkomplikovali finále první ligy, které se hrálo na sedm zápasů. Pak jsme měli dva dny na regeneraci, což je těžké, ale takový je systém soutěže. Nechceme nad tím brečet nebo si stěžovat, prostě je to tak dané,“ podotkl Harkabus.
„Situace v sérii není jednoduchá, ale hrozně bychom chtěli jeden zápas zvládnout. Pokud to chceme splnit, musí to být tenhle. Hlavně kvůli lidem, kteří tady dnes vytvořili skvělou atmosféru i při skóre, které bylo,“ doplnil jihlavský trenér Viktor Ujčík.
Jeho celek se teď pokusí alespoň o dílčí vítězství první ligy v souboji s extraligovým zástupcem od dubna 2022.
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 0:3