ONLINE: Pardubice hrají v Budějovicích, duel Boleslaví se Třincem byl přerušen

Boleslav zlobí ofenziva, za tři kola se zmohla na čtyři trefy a v neděli v Pardubicích (1:4) vyslala na branku jen čtrnáct střel. Třinec hraje ve větší pohodě, zatím má šest bodů. Poslední čtyři střetnutí obou mužstev na ledě Bruslařů rozhodlo prodloužení či nájezdy. Jak to bude tentokrát?
4. kolo hokejové extraligy
České Budějovice hostí reprízu čtvrtfinále posledního play off. Favorita na jaře neobraly o jediný zápas, teď si dělají zálusk na třetí vítězství v řadě. Pozor si musí dávat hlavně na Lukáše Sedláka, se sedmi body (2+5) nejproduktivnějšího hráče soutěže.
Liberec na startu sezony kosí marodka, mezi zraněné přibyl i mladý obránce Galvas. Litvínov i nadále postrádá Ondřeje Kašeho, bez hlavního tahouna marně čeká na první body, v posledních dvou kolech navíc vyšel naprázdno i gólově.
|
Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách
Nula svítí v tabulce také Hradci Králové. „Věřím, že se probereme. Musíme jít dál, jako by se nic nestalo,“ hlásil odhodlaně útočník Aleš Jergl. Zvedne se semifinalista uplynulé sezony doma proti Plzni, která loupila v Liberci i v Olomouci?
Naopak Kometa i Vítkovice si vstup do základní části pochvalují. Úřadující mistr zůstává jediným stoprocentním týmem, parta vedená koučem Varaďou nastřádala osm bodů. A navíc už přes 125 minut neinkasovala!
Sparta opět plní roli favorita, ale Karlovy Vary na ni umí. Přetlačily ji hned pětkrát z posledních šesti případů, v O2 areně dokonce uspěly čtyřikrát v řadě! V neděli ztratily nadějné vedení proti Olomouci, Pražané padli 0:2 v Brně.