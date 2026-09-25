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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Derby v Třinci, Sparta hraje proti Litvínovu. Uhájí Kladno neporazitelnost?

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Sledujeme online   16:50

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce Jakuba Zbořila. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Šest pátečních zápasů kompletuje 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v něm od 17 hodin hájí neporazitelnost v derby s Vítkovicemi, bez porážky je zatím také Kladno, které od 18 hodin hostí Plzeň. Sparta se představuje v Litvínově, mistrovské Pardubice nastupují v Mladé Boleslavi. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Třinec jako jediný ještě neztratil ani bod, postupně zdolal Karlovy Vary, Brno a Plzeň. Další výhru si chce nyní připsat proti Vítkovicím, které jsou naopak jediným celkem bez bodu. Ostravané doma padli o gól s Kladnem a Litvínovem.

Zápasy 4. kola hokejové extraligy ONLINE

Zcela odlišný start do sezony než před rokem zažívá Litvínov. Vyhrál dva ze tří zápasů a teď chce uspět i doma proti Spartě. Bilance Pražanů je opačná, jedno vítězství a dvě porážky. V úterý padli doma s Mladou Boleslaví.

Středočeši i podruhé v sezoně vyhráli na venkovním stadionu, nyní by si rádi připsali také domácí triumf. V cestě jim stojí mistrovské Pardubice, které chtějí navázat na výhru z Litvínova.

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Kladno, které je s osmi body druhé a i po třech kolech drží neporazitelnost, vítá Plzeň. Západočeši bodovali ve dvou ze tří utkání, v základní hrací době však ještě nevyhráli.

O první domácí výhru v sezoně usilují Karlovy Vary, jež zatím uspěly pouze na ledě Mladé Boleslavi. Nyní hostí České Budějovice, které ve všech třech dosavadních utkáních bodovaly, dvě z nich vyhrály.

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Premiérové vítězství v základní hrací době nahání Olomouc v duelu s Kometou, která dvakrát venku prohrála. Naposledy však zvládla domácí zápas s Hradcem.

Právě Východočeši předehrávali čtvrté kolo už ve čtvrtek, na domácím ledě si poradili s Libercem 5:2.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 15:13 6
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 0 0 2 11:10 6
6. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 1 0 1 9:9 5
8. HC Sparta PrahaSparta 3 1 0 1 1 10:10 4
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 1 2 9:14 4
10. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
11. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
13. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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