Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Olomouc - Kladno 1:0, domácí v dohrávce vedou, trefil se Krastenbergs

Autor: ,
Sledujeme online   17:50aktualizováno  18:22
Hokejisté Olomouce a Kladna uzavírají středeční dohrávkou program 4. kola extraligy. Souboj týmů, které si v neděli připsaly první výhru v sezoně, začíná v 18.00. Sledovat ho můžete v podrobné reportáži online.

Olomoucký útočník Jakub Orsava vyváží puk z obranného pásma. | foto: ČTK

Hanáci uspěli na ledě Karlových Varů, kde otočili dvougólovou ztrátu na konečných 4:2. Poprvé vyhráli, poprvé také bodovali a vyhoupli se alespoň na 12. místo.

„Nálada v kabině nebyla po prvních dvou zápasech ideální, nulu v tabulce nechce mít nikdo. Zápasů však musíme takhle zahrát více, pak třeba experti začnou tvrdit něco jiného, než nám předpovídat dno tabulky. Jedna výhra nás z toho ale nevyhrabe,“ zdůraznil kapitán Jiří Ondrušek.

ONLINE: Olomouc – Kladno

Sledujte od 18 hodin dohrávku 4. kola podrobně

Stejným poměrem zvítězilo naposledy i Kladno proti Hradci. To už ovšem mělo na kontě alespoň jeden bodík za bezbrankovou remízu a následnou prohru v nájezdech z Vítkovic.

„Je to samozřejmě dobrý pocit a úleva, že jsme si mohli odškrtnout první výhru, ale mně se nejvíc líbilo, jak jsme hráli, protože jsme byli semknutí jako jeden tým,“ pravil útočník Kelly Klíma.

Ve vzájemných zápasech dvou mužstev, která musela v uplynulých sezonách hájit svou příslušnost k elitě v baráži, si během minulého ročníku vedlo lépe Kladno. Středočeši vyhráli doma dvakrát shodně 7:3, na konci února pak i na ledě soupeře 4:2. Jen první duel na Hané na začátku prosince pro sebe získali Kohouti.

Vstoupit do diskuse

4. kolo

Kompletní los

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

ONLINE: Olomouc - Kladno 0:0, dohrávka nabízí souboj posledních účastníků baráže

Sledujeme online

Hokejisté Olomouce a Kladna uzavírají středeční dohrávkou program 4. kola extraligy. Souboj týmů, které si v neděli připsaly první výhru v sezoně, začíná v 18.00. Sledovat ho můžete v podrobné...

17. září 2025  17:50,  aktualizováno  18:01

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže...

17. září 2025  17:48

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Domácí obrana zaváhala a on rázem ujížděl sám na Jakuba Kováře. A nezazmatkoval, sparťanského brankáře překonal střelou nad pravý beton. Situaci Petr Tomek vyřešil jako zkušený hráč, který už má v...

17. září 2025  15:05

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

Jídlo po zápase? Neexistuje. Rychlovský se na farmě setkal s tvrdou realitou AHL

Než vyrazil zpátky do zámoří znovu bojovat o šanci v NHL, zatrénoval si hokejový útočník Jakub Rychlovský s Libercem, odkud do Ameriky před rokem odešel. První sezonu strávil na farmě v Grand Rapids,...

17. září 2025  8:26

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Nebylo to o vlně, ale o Stezkovi, ulevil si Pokorný po další výhře Komety

Nedělní ostrá bitva proti Spartě jako kdyby neodčerpala brněnské Kometě jenom 45 tisíc korun, což je výše pokuty, vyměřená disciplinárkou za exces fanouška s trenérem hostí Pavlem Grossem, ale i část...

16. září 2025  21:55

Zemřel miláček Eddie. Promiň, že jsem ti dal gól, omlouval se mu soupeř

Premium

Jako by se tenkrát svět dočista zbláznil. Diváci v Madison Square Garden v listopadu 1975 naštvaně bučeli na domácího útočníka Stevea Vickerse poté, co skóroval za Rangers proti Detroitu. No fakt!...

16. září 2025

Jsem připravený nést následky, omluvil se fanoušek Grossovi. Trenér zaplatí pokutu

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární...

16. září 2025  17:01,  aktualizováno  18:56

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

16. září 2025  17:15

Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

Věčné téma. Často diskutované, analyzované ze všech stran, ale změna se stále nedostavuje. Proč? Protože NHL si neoblomně stojí za svým a její šéf Gary Bettman nehodlá současný formát play off...

16. září 2025  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.