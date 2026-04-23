ONLINE: Třinec - Pardubice 2:0. Hosté ve třetí minutě mění brankáře

Východočeši měli středeční střetnutí dobře rozjeté, třetímu bodu v sérii byli blízko. Jenže ani vedení 4:1 jim nestačilo.
Ocelářům totiž v závěru skvěle vyšel risk při hře bez gólmana.
Nejprve v závěru 57. minuty snížil na 3:4 Tomáš Kundrátek. Jeho trefa vyvolala emoce, televizní záběry naznačovaly Kundrátkovo ofsajdové postavení, pardubická střídačka po trenérské výzvě nesáhla.
Asociace profesionálních klubů (APK) pak ve čtvrtek na základě kamer na modré čáře potvrdila, že se o postavení mimo hru nejednalo, a gól tak správně platil.
Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry
109 sekund před koncem základní hrací doby pak v power play skóroval také Andrej Nestrašil a zápas ukončil v čase 75:51 Marko Daňo svým prvním gólem v letošním play off.
„Máme toho hodně za sebou a všichni víme, že naděje umírá poslední. Už se nám mnohokrát vyplatilo, že jsme bojovali do poslední sekundy, a štěstíčko se k nám přiklonilo. Výkonem ve třetí třetině jsme si za tím šli,“ těšilo autora vítězné trefy.
Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu
„Nesmíme koukat na způsob, jakým jsme prohráli. Jestli nás Třinec přejel, nebo otočil v podstatě rozhodnutý zápas... Prostě to musíme hodit za hlavu, stalo se a teď je nový den, nový zápas,“ hlásil pardubický Jáchym Kondelík.
Bude po čtvrtku se spoluhráči o krok blíže k zisku mistrovského titulu, nebo Slezané dotáhnou manko?
1:59 O. Flynn (J. Galvas), 2:51 L. Hudáček (M. Daňo, O. Flynn)
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, R. Nedomlel - D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Kurovský, M. Roman, P. Hrehorčák - D. Cienciala
R. Will (2:51 M. Subban) - P. Čerešňák, T. Dvořák - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, L. Hájek - O. Mikliš, D. Gazda - R. Kousal, J. Kondelík , J. Smejkal - M. Kelemen, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, J. Lauko - T. Vondráček, P. Poulíček, J. Mandát
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0