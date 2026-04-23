Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec - Pardubice 2:0. Hosté ve třetí minutě mění brankáře

Autor:
Sledujeme online   16:45
První příležitost na zisk mečbolu ve finále extraligy nevyužili, nyní mají hokejisté Pardubic druhou šanci. Ve čtvrtém utkání série se opět představují na třineckém ledě, domácí naopak můžou stav srovnat. Duel od 17 hodin sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Třinecký útočník Michal Kovařčík se snaží zakončiot poté, co objel pardubickou branku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Východočeši měli středeční střetnutí dobře rozjeté, třetímu bodu v sérii byli blízko. Jenže ani vedení 4:1 jim nestačilo.

Ocelářům totiž v závěru skvěle vyšel risk při hře bez gólmana.

Nejprve v závěru 57. minuty snížil na 3:4 Tomáš Kundrátek. Jeho trefa vyvolala emoce, televizní záběry naznačovaly Kundrátkovo ofsajdové postavení, pardubická střídačka po trenérské výzvě nesáhla.

Asociace profesionálních klubů (APK) pak ve čtvrtek na základě kamer na modré čáře potvrdila, že se o postavení mimo hru nejednalo, a gól tak správně platil.

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

109 sekund před koncem základní hrací doby pak v power play skóroval také Andrej Nestrašil a zápas ukončil v čase 75:51 Marko Daňo svým prvním gólem v letošním play off.

„Máme toho hodně za sebou a všichni víme, že naděje umírá poslední. Už se nám mnohokrát vyplatilo, že jsme bojovali do poslední sekundy, a štěstíčko se k nám přiklonilo. Výkonem ve třetí třetině jsme si za tím šli,“ těšilo autora vítězné trefy.

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

„Nesmíme koukat na způsob, jakým jsme prohráli. Jestli nás Třinec přejel, nebo otočil v podstatě rozhodnutý zápas... Prostě to musíme hodit za hlavu, stalo se a teď je nový den, nový zápas,“ hlásil pardubický Jáchym Kondelík.

Bude po čtvrtku se spoluhráči o krok blíže k zisku mistrovského titulu, nebo Slezané dotáhnou manko?

Tipsport extraliga 2025/26
23. 4. 2026 17:00
Zápas probíhá
Třinec : Pardubice 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
1:59 O. Flynn (J. Galvas), 2:51 L. Hudáček (M. Daňo, O. Flynn)
Góly:
Sestavy:
O. Kacetl - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, R. Nedomlel - D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Kurovský, M. Roman, P. Hrehorčák - D. Cienciala
Sestavy:
R. Will (2:51 M. Subban) - P. Čerešňák, T. Dvořák - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, L. Hájek - O. Mikliš, D. Gazda - R. Kousal, J. Kondelík , J. Smejkal - M. Kelemen, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, J. Lauko - T. Vondráček, P. Poulíček, J. Mandát

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s...

23. dubna 2026  14:56

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

23. dubna 2026  11:12

Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu...

Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v...

23. dubna 2026  10:23

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Třinecký Marko Daňo překonává v prodloužení pardubického brankáře Romana Willa.

Jeho první gól v play off přišel pro hokejové Oceláře Třinec v nejlepší možnou chvíli. Útočník Marko Daňo v čase 75:51 po přihrávce Mariana Adámka střelou do odkryté branky rozhodl třetí finálové...

23. dubna 2026  9:20

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Třetí start v letošním play off NHL, třetí výhra. Gólman Daniel Vladař přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem, Philadelphia vede v série už 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a...

23. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:37

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

Premium
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Čas kvapí naprosto nemilosrdně, což se ukazuje rovněž na příběhu Davida Pastrňáka. Ještě nedávno zcela bezstarostný „lucky boy“ se stal dvojnásobným tátou, za měsíc oslaví třicetiny. V NHL dokončuje...

23. dubna 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

22. dubna 2026  22:30

