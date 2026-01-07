ONLINE: Duel tabulkových sousedů, Třinec proti Varům rychle navyšuje vedení

Slezané se po odchodu kouče Zdeňka Motáka nesložili. Po nástupu asistenta Borise Žabky do pozice šéfa střídačky nepadli a hájí sérii čtyř výher za sebou. V případě dalšího tříbodového vítězství půjdou před druhou Plzeň. Doma jsou navíc nejlepším celkem soutěže.
„Snažíme se všichni makat ještě více než předtím a pomoci trenérovi při nástupu. Hrajeme jeden za druhého a jsme rádi, že jsme se dostali na nějakou vítěznou vlnu,“ přibližuje situaci útočník Marko Daňo.
Dál však konkrétní nebyl. „Nějak bych to nechtěl specifikovat, ale možná tam jsou nějaké detaily, které více rozebíráme. A to je asi tak všechno.“
Jak nyní obstojí proti Západočechům? Těm se od posledního listopadového týdne vede fantasticky, ze středu vyrovnaného pořadí vyšplhali až do top čtyřky. Na dvě porážky z konce minulého roku Energie v tom novém hned zareagovala výhrami nad Pardubicemi (3:2P) a mistrovskou Kometou (3:2).
Teď měří síly s dalším ambiciózním celkem. Se Slezany se dosud Vary utkaly dvakrát doma, přičemž v říjnu prohrály 1:3 a v listopadu slavily vítězství 2:1. Po dalekém výletu do Slezska je rovnou v pátek čeká bitva v Ostravě proti Vítkovicím.
4:08 M. Daňo (O. Flynn), 5:38 M. Kovařčík
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, D. Cienciala, D. Kurovský
D. Frodl - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, T. Dello - M. Kočí , D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - R. Sapoušek, P. Tomek, H. Egle - V. Jiskra, F. Koffer, J. Minárik - A. Lukošik
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0