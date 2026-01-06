Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Litvínov hraje důležitý duel s Kladnem. Pak šlágr Sparty s Pardubicemi

17:20
Nakonec pouze čtyři zápasy nabízí úterní program 39. kola hokejové extraligy. O důležité body hraje od 17.30 poslední Litvínov s dvanáctým Kladnem, šlágrem je duel Sparty s Pardubicemi od 18.30. Mistrovská Kometa se poprvé bez trenéra Kamila Pokorného představuje v Olomouci. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Litvínovský gólman Tomek kryje kladenský pokus. | foto: MAFRA

Sparta se v neděli představila poprvé po návratu ze Spengler Cupu a s Kladnem uhrála doma jen bod za prohru 4:5 v prodloužení. Proti lídrovi soutěže mají nyní Pražané šanci k nápravě.

Pardubičtí natáhli výhrou nad Vítkovicemi (4:1) bodovou sérii už na deset zápasů, z nichž v osmi případech slavili vítězství. Nyní čeká Dynamo mimořádně zajímavý dvojboj: po úterním startu v Praze se v pátek představí při východočeském derby v Hradci Králové.

Zápasy 39. kola hokejové extraligy ONLINE

Olomouc prohrála pět z posledních šesti zápasů. Na vině je především nízká produktivita, která stála Hanáky lepší výsledek i v posledním utkání na ledě Českých Budějovic, kde prohráli 1:2.

Desátá Kometa je jen o bod před úterním soupeřem. Představuje se poprvé po rezignaci trenéra Pokorného, jenž ji dovedl k titulu. Roli hlavního kouče převzal asistent Jiří Horáček, tým vede s asistenty Jaroslavem Barvířem a Karlem Beranem.

Pokorný končí v Kometě. Cítím vyčerpání, říká. Nahradí ho asistent Horáček

Litvínov po výborné sérii, během níž získal 16 bodů z 18 možných a přitáhl se díky tomu k týmům nad sebou, třikrát po sobě prohrál. V neděli v Třinci vydřel alespoň bod za porážku 2:3 v prodloužení. Na dvanácté Kladno mají Severočeši ze dna tabulky osmibodové manko, na předposlední Mladou Boleslav sedmibodové.

Rytíři od chvíle, kdy se Tomáš Plekanec chopil vlády nad střídačkou místo Davida Čermáka, ztratili ze tří zápasů jediný bod. Proti Litvínovu získali ze dvou dosavadních soubojů v sezoně pět bodů.

Bod s Třincem? Dobrá zpětná vazba, říká kouč. Litvínov velí: Soustředit se na sebe!

Osmé Vítkovice hostí rozjetou Plzeň, které ve čtyřech posledních vzájemných zápasech nedokázaly sebrat ani bod. Jen v této sezoně dostali Ostravané výprask 0:7 na západě Čech a poté podlehli Indiánům také doma (1:3).

Za poslední dva zápasy dal tým jediný gól – při nedělní prohře v Pardubicích (1:4). Plzeň naproti tomu gólově explodovala a za uplynulé dva starty nastřílela 14 branek. Indiáni už čtyřikrát v řadě bodovali naplno a jsou třetí.

Duel mezi Třincem a Karlovými Vary je na programu až ve středu, zápasy Liberce s Českými Budějovicemi a Mladé Boleslavi s Hradcem Králové byly odloženy kvůli rozsáhlé marodce v kádrech Jihočechů a Bruslařů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 37 21 2 5 9 117:83 72
2. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 37 17 3 6 11 101:71 63
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 36 16 4 2 14 112:93 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 40 16 4 2 18 105:112 58
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
10. HC Kometa BrnoKometa 37 15 2 5 15 98:102 54
11. HC OlomoucOlomouc 39 15 3 2 19 90:113 53
12. Rytíři KladnoKladno 38 11 4 5 18 90:109 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 38 10 2 4 22 81:120 38
