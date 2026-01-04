Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec hraje s Litvínovem. Sparta se vrací proti Kladnu, lídr čelí Vítkovicím

Autor: ,
Sledujeme online   14:50
Hokejová extraliga je zase kompletní a po dvou týdnech nabízí v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev se totiž zapojuje také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku, aby nyní vyzvala Kladno. V Třinci 38. kolo odstartuje, domácí už od 15 hodin hrají s Litvínovem. O závěr programu se dvě hodiny nato postarají mimo jiné vedoucí Pardubice v souboji s Vítkovicemi. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Litvínovský Kevin Czuczman se před brankářem Pavlem Čajanem snaží zblokovat střelu třineckého Andreje Nestrašila. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sparta se do soutěže vrací poprvé od 23. prosince, kdy doma přejela Olomouc 7:2. Od té doby Pražané absentovali a tabulkou se propadli z druhého na sedmé místo. Pakliže nyní uspějí, budou opět atakovat top čtyřku. Což jen svědčí o vyrovnanosti aktuálního ročníku.

Proti stojí Kladno, které se zvedá z nepříznivé situace na třinácté příčce. Poslední Litvínov se Rytířům přiblížil na jeden bod, Středočeši však zabrali a dvěma vítězstvími se Vervě zase vzdálili. Naposledy v pátek uspěli na ledě mistra v Brně, vyloupí i hlavní město?

Sledujte duely 38. kola hokejové extraligy ONLINE

To Litvínov samozřejmě eminentně zajímá. Sám má ale problémů dost, v pátek schytal děsivý domácí debakl 1:8 od Plzně, nejvyšší od října 2003. A krátce nato se přesunul do vzdáleného Třince, jenž se stabilně drží v popředí. Nyní mu patří druhé místo a usiluje o čtvrtou výhru po sobě.

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Před Oceláři už figurují jen Pardubice, avšak se sedmibodovým náskokem a navíc se zápasem k dobru. Vcelku suverénní lídr sice posledně padl ve Varech (2:3P), stále ovšem bodoval devětkrát v řadě a v enteria aréně narazí na šesté Vítkovice.

Dříve oblíbeného protivníka, kterého ale v čerstvě uplynulém kalendářním roce ani jednou nezdolal. Ostravané si můžou dělat zálusk na elitní čtyřku, nutno však dodat, že odehráli už 39 zápasů, povětšinou o tři víc než mužstva v blízkém okolí.

Pro fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce, těší Mazance výhra

Jedna z místenek na pozicích zajišťujících přímý postup do čtvrtfinále play off průběžně patří i třetímu Hradci, který má stejný zisk jako Třinec (62 bodů). Na východ Čech dorazil Liberec, jenž v nedávné době spíš kupí porážky a klesl na osmou pozici.

Čtvrtá v pořadí za Mountfieldem následuje Plzeň. Ta se dlouhodobě drží vysoko, teď i díky třem výhrám za sebou, v pátek si i s nezvykle velkou chutí zastřílela v Litvínově a ukázala, že venku exceluje. Jenže s Mladou Boleslaví hraje v neděli doma a tam už to není nic extra. Využijí toho dvanáctí Středočeši a urvou v boji o play off počtvrté za sebou body?

Plzeňský Filip po prvním hattricku a dvou gólech v oslabení: Nevím, co se děje

Postupně se přibližují mimo jiné i mistrovské Kometě, která se trápí a je devátá. Pět nezdarů z předešlých šesti klání to dokazuje jasně. Negativní šňůru chce zarazit proti pátým Varům, týmu, který má poslední týdny druhou nejlepší formu v lize za Pardubicemi. Právě na ně si po porážkách s Plzní a na Kladně v pátek vyšlápl. Brňany tak nečeká vůbec nic lehkého.

Ve zbylém utkání se střetávají tabulkoví sousedé z desáté Olomouce a jedenáctých Budějovic. A jsou opravdu vyrovnaní, dělí je bod, hned vedle sebe stojí také v pořadí domácích a venkovních zápasů. Čtyři z jejich posledních pěti vzájemných duelů skončily 2:1, tři z toho nad rámec základní hrací doby. Čeká se tedy rovnocenný, avšak nepříliš gólový duel.

Vstoupit do diskuse

38. kolo

Kompletní los

39. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 36 20 2 5 9 113:82 69
2. HC Oceláři TřinecTřinec 37 17 5 1 14 109:91 62
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 36 16 3 6 11 95:69 60
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 36 18 2 2 14 88:88 60
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 39 16 4 2 17 104:108 58
7. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 36 16 1 5 14 92:89 55
9. HC Kometa BrnoKometa 36 15 2 5 14 96:99 54
10. HC OlomoucOlomouc 38 15 3 2 18 89:111 53
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 37 13 5 3 16 98:102 52
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 36 12 3 3 18 73:94 45
13. Rytíři KladnoKladno 37 11 3 5 18 85:105 44
14. HC Verva LitvínovLitvínov 37 10 2 3 22 79:117 37
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

ONLINE: Třinec hraje s Litvínovem. Sparta se vrací proti Kladnu, lídr čelí Vítkovicím

Sledujeme online
Litvínovský Kevin Czuczman se před brankářem Pavlem Čajanem snaží zblokovat...

Hokejová extraliga je zase kompletní a po dvou týdnech nabízí v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev se totiž zapojuje také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku,...

4. ledna 2026  14:50

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Premium
Zleva Robert „Bobby“ Holík, Robert Reichel a Jaromír Jágr.

Byly doby, kdy zisk bronzových medailí z mistrovství světa hráčů do 20 let znamenal pro národní tým zvlášť palčivé zklamání. „Nechtěl bych vidět Čechoslováky, kdyby měli tak dobrého gólmana jako my....

4. ledna 2026

Nečas asistoval u výhry nad Carolinou, Pastrňák řídil triumf ve Vancouveru

Elias Lindholm děkuje Davidu Pastrňákovi za přihrávku na gól v utkání ve...

Hokejista David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k vítězství Bostonu 3:2 v prodloužení proti Vancouveru, za který přidal gól a asistenci Filip Hronek. V nabitém sobotním programu NHL se ukázal také...

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  4. 1. 11:09

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

4. ledna 2026  9:51

Kanada - Česko v TV: kdy a kde sledovat semifinále MS v hokeji do 20 let?

Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

Čeští hokejoví junioři se chystají na další bitvu s Kanadou. Na mistrovství světa do 20 let se s největším favoritem na zlato utkají o postup do finále. Oba týmy se už střetly v základní skupině B. V...

4. ledna 2026  5:59

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel...

3. ledna 2026  16:09

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Matej Tomek inkasuje gól.

Jako když idylická vyjížďka skončí tvrdým nárazem do zdi. Hokejový Litvínov se sbírá z nejtěžšího domácího direktu od října 2003. Páteční domácí výprask 1:8 od Plzně ukončil báječnou jízdu chemiků,...

3. ledna 2026  14:15

Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.

Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve...

3. ledna 2026  11:30

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého...

3. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  9:08

Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Výsledek 6:2 naznačuje jednoznačnou záležitost. Ale snadné to se Švýcary rozhodně nebylo. „Na začátku jsme možná byli trochu nervózní,“ uznal Patrik Augusta. Jak čtvrtfinále plynulo, nabíral dojem,...

3. ledna 2026  8:15

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Kanadský brankář Jack Ivankovic slaví výhru nad Slovenskem.

Švédští hokejisté přehráli ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V nedělním semifinále se utkají s Finskem, které porazilo Spojené státy...

2. ledna 2026  23:08,  aktualizováno  3. 1. 7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.