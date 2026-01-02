ONLINE: Pardubice hrají ve Varech, Litvínov čelí Plzni. Třinec vede v derby

Karlovy Vary a Pardubice jsou aktuálně týmy s nejlepší formou z pohledu posledních deseti a patnácti zápasů. Západočeši ale v závěru roku dvakrát prohráli, s Dynamem mají navíc špatnou bilanci. Východočeši porazili Energii pětkrát v řadě a na jejím ledě bodovali sedmkrát po sobě.
Zápasy 37. kola hokejové extraligy ONLINE
Prestižní souboj se hraje v Ostravě, kde domácí vítají regionálního rivala. Vítkovice vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů, doma ale tři ze čtyř prohrály. Oceláři po změně hlavního trenéra dvakrát zvítězili doma, teď se pokoušejí ukončit sérii nezdarů na kluzištích soupeřů. Venku Třinec prohrál osmkrát v řadě.
Litvínov naposledy sice padl v Pardubicích, předtím ale třikrát zvítězil a bodoval šestkrát v řadě. Z posledního místa ztrácí na třinácté Kladno čtyři body, na domácím ledě nyní čelí Plzni, se kterou oba dosavadní duely v sezoně prohrál. Západočeši jdou do zápasu posilněni dvěma triumfy v řadě.
Kladno si před Litvínovem drží odstup díky domácímu vítězství nad Karlovými Vary, kterým ukončilo sérii sedmi porážek. Svěřenci Tomáše Plekance chtějí na tento výkon navázat na ledě mistrovské Komety, která padla třikrát za sebou a na plný bodový zisk čeká už pět zápasů.
Dvanáctá Mladá Boleslav je na tom jen o bod lépe než Kladno. Doma prohrála poslední dvě utkání, nyní přijíždějí České Budějovice, které na ledě Bruslařů zvítězily pětkrát za sebou.
Olomouc se trápí, momentálně má nejhorší formu, když nebodovala čtyřikrát v řadě. Na Hané se představuje Liberec, jenž na venkovních stadionech zvítězil v jediném z posledních devíti duelů. Na pátečního soupeře ale Bílí Tygři vyzráli pětkrát za sebou.