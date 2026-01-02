Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice hrají ve Varech, Litvínov čelí Plzni. Třinec vede v derby

Hokejová extraliga vstupuje do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice nastupují od 18 hodin v Karlových Varech, už o půl hodiny dříve startuje moravskoslezské derby mezi Vítkovicemi a Třincem. Poslední Litvínov se snaží přiblížit soupeřům v duelu s Plzní, mistrovská Kometa hostí Kladno. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Pardubická obrana v čele s gólmanem Subbanem udržela kotouč před brankovou čárou. | foto: ČTK

Karlovy Vary a Pardubice jsou aktuálně týmy s nejlepší formou z pohledu posledních deseti a patnácti zápasů. Západočeši ale v závěru roku dvakrát prohráli, s Dynamem mají navíc špatnou bilanci. Východočeši porazili Energii pětkrát v řadě a na jejím ledě bodovali sedmkrát po sobě.

Zápasy 37. kola hokejové extraligy ONLINE

Prestižní souboj se hraje v Ostravě, kde domácí vítají regionálního rivala. Vítkovice vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů, doma ale tři ze čtyř prohrály. Oceláři po změně hlavního trenéra dvakrát zvítězili doma, teď se pokoušejí ukončit sérii nezdarů na kluzištích soupeřů. Venku Třinec prohrál osmkrát v řadě.

Litvínov naposledy sice padl v Pardubicích, předtím ale třikrát zvítězil a bodoval šestkrát v řadě. Z posledního místa ztrácí na třinácté Kladno čtyři body, na domácím ledě nyní čelí Plzni, se kterou oba dosavadní duely v sezoně prohrál. Západočeši jdou do zápasu posilněni dvěma triumfy v řadě.

Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl

Kladno si před Litvínovem drží odstup díky domácímu vítězství nad Karlovými Vary, kterým ukončilo sérii sedmi porážek. Svěřenci Tomáše Plekance chtějí na tento výkon navázat na ledě mistrovské Komety, která padla třikrát za sebou a na plný bodový zisk čeká už pět zápasů.

Dvanáctá Mladá Boleslav je na tom jen o bod lépe než Kladno. Doma prohrála poslední dvě utkání, nyní přijíždějí České Budějovice, které na ledě Bruslařů zvítězily pětkrát za sebou.

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Olomouc se trápí, momentálně má nejhorší formu, když nebodovala čtyřikrát v řadě. Na Hané se představuje Liberec, jenž na venkovních stadionech zvítězil v jediném z posledních devíti duelů. Na pátečního soupeře ale Bílí Tygři vyzráli pětkrát za sebou.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 35 20 2 4 9 111:79 68
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
3. HC Oceláři TřinecTřinec 36 16 5 1 14 107:91 59
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 35 18 1 2 14 85:86 58
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 38 16 4 2 16 104:106 58
6. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 35 16 1 5 13 89:84 55
9. HC Kometa BrnoKometa 35 15 2 5 13 94:95 54
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 36 13 5 3 15 96:98 52
11. HC OlomoucOlomouc 37 14 3 2 18 84:108 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 11 3 3 18 69:92 42
13. Rytíři KladnoKladno 36 10 3 5 18 81:103 41
14. HC Verva LitvínovLitvínov 36 10 2 3 21 78:109 37
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

2. ledna 2026  16:58

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada i Seveřané už mají tým, kdy se přidají Češi?

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

2. ledna 2026  16:51

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Čekají na mé selhání. Hvězda Kanady čelí v sezoně tlaku, na dvacítkách ale opět řádí

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Sázet můžou na několik opor, přesto jeho jméno v hokejovém prostředí rezonuje více než ostatní. Na velký tlak je Gavin McKenna zvyklý, vždyť už na minulém juniorském šampionátu měl táhnout Kanadu a...

2. ledna 2026  15:33

Co víc jsme pro to mohli udělat? Kanadské hvězdy řeší nominaci na olympiádu

Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze vstřelené branky v zápase proti Vegas.

Na Four Nations nechyběl, na olympiádu se ale nepodívá. Zpráva od kanadské reprezentace Setha Jarvise zamrzela, nejspíš i trochu naštvala. A pak si vzpomněl na téměř sedm let starou hlášku Justina...

2. ledna 2026  14:02

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chystají se na klíčové střetnutí, jež tradičně rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Jenže ani v takových chvílích nemusí být přístup hráčů ideální. Před čtvrtfinálovým soubojem se Švýcarskem na...

2. ledna 2026

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1. 8:39

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Ondřej Najman na lavičce.

Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří...

1. ledna 2026  12:31

