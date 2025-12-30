Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec vede nad Kometou, Vary hrají na Kladně. Pardubice čelí Litvínovu

Hokejová extraliga uzavírá rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Třinec ve šlágru hostí od 17 hodin brněnskou Kometu, vedoucí Pardubice čelí o hodinu později poslednímu Litvínovu. Kladno hraje už bez trenéra Davida Čermáka proti Karlovým Varům. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hokejisté Třince a Brna se přetlačují před třineckým brankářem Markem Mazancem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinec načal novou éru po odchodu kouče Zdeňka Motáka vítězně – v neděli svěřenci Borise Žabky zdolali Kladno 3:1. Kometa minule podlehla doma Pardubicím (1:4) a připsala si třetí prohru z posledních čtyř utkání.

Zápasy 36. kola hokejové extraligy ONLINE

Na východě Čech na sebe naráží dva kluby s patrně nejlepší aktuální formou, ačkoliv jsou na opačných pólech tabulky. Zatímco Dynamo vede o šest bodů před Hradcem Králové a s jistotou půjde v pozici extraligového lídra i do nového roku, Litvínov je stále poslední.

Severočeši zachraňují sezonu, která už vypadala takřka na odpis. Přestože měli ještě začátkem prosince čtrnáctibodové manko na tehdy třináctou Mladou Boleslav, nyní jsou po šestizápasové bodové šňůře, během níž pětkrát zvítězili, jen bod za Kladnem. Na 12. místo ztrácí čtyři body.

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Vedle zlepšených vlastních výkonů Litvínovu pomohlo i to, jak se naopak nedaří Kladnu. Rytíři prohráli sedmkrát v řadě, ze šesti posledních startů vyšli naprázdno a za uplynulé čtyři zápasy vstřelili dohromady jen dva góly. Vedení klubu proto sáhlo k odvolání Čermáka, mužstvo nyní vede sportovní ředitel Tomáš Plekanec.

Karlovarští naposledy klopýtli v západočeském derby s Plzní. I tak drží třetí příčku, kam vystoupali díky devíti vítězstvím v posledních 11 duelech.

Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, střídačce bude šéfovat Plekanec

Liberec se pokouší v souboji proti Mladé Boleslavi odmazat ve vzájemných zápasech sezony nulu na bodovém i střeleckém kontě po porážkách 0:3 a 0:2. Oba celky se potkají jen den poté, co si vyměnily útočníky. Pod Ještěd zamířil Tomáš Mazura, za Bruslaře nově nastupuje Ondřej Procházka.

České Budějovice vítají Vítkovice, které vyhrály poslední tři venkovní zápasy a v každém z nich vstřelily nejméně pět branek. Jihočeši doma zvítězili šestkrát z posledních osmi duelů.

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Druhý Hradec Králové se utkává s Olomoucí, která za poslední tři utkání nebodovala a prohrála je s celkovým skóre 4:18. Poslední utkání na východě Čech ale na konci září vyhrála 1:0.

Zápas mezi Plzní a Spartou se bude kvůli účasti Pražanů na Spenglerově poháru hrát v pondělí 2. února.

36. kolo

37. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 34 19 2 4 9 108:77 65
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 5 1 13 96:83 59
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 34 18 1 2 13 84:83 58
4. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
6. HC Oceláři TřinecTřinec 35 16 4 1 14 103:88 57
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 37 16 3 2 16 101:104 56
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 34 15 2 4 13 91:91 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 35 13 5 2 15 94:95 51
11. HC OlomoucOlomouc 36 14 3 2 17 82:105 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 11 3 2 18 68:90 41
13. Rytíři KladnoKladno 35 9 3 5 18 78:102 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 35 10 2 3 20 76:106 37
Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

Náš zápas ještě přijde! Slováci na MS trápí favority, táhne je nejlepší střelec turnaje

Tomáš Chrenko ze Slovenska slaví gól proti USA.

Tři zápasy, tři body. Taková bilance zřejmě příliš neohromí, nenechte se ale zmást. Slovenští hokejisté totiž na mistrovství světa do 20 let drží krok s velmocemi a vysílají jasný vzkaz: „Musíte s...

Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství...

ONLINE: Sparta hraje semifinále Spengler Cupu, proti vysokoškolákům opět stahuje

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Finále mají na dosah. K postupu do boje o celkové prvenství na Spengler Cupu potřebují hokejisté Sparty zvládnout ještě jeden zápas, v semifinále vánočního turnaje ve Švýcarsku nastupují proti výběru...

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
