ONLINE: Třinec vede nad Kometou, Vary hrají na Kladně. Pardubice čelí Litvínovu

Třinec načal novou éru po odchodu kouče Zdeňka Motáka vítězně – v neděli svěřenci Borise Žabky zdolali Kladno 3:1. Kometa minule podlehla doma Pardubicím (1:4) a připsala si třetí prohru z posledních čtyř utkání.
Zápasy 36. kola hokejové extraligy ONLINE
Na východě Čech na sebe naráží dva kluby s patrně nejlepší aktuální formou, ačkoliv jsou na opačných pólech tabulky. Zatímco Dynamo vede o šest bodů před Hradcem Králové a s jistotou půjde v pozici extraligového lídra i do nového roku, Litvínov je stále poslední.
Severočeši zachraňují sezonu, která už vypadala takřka na odpis. Přestože měli ještě začátkem prosince čtrnáctibodové manko na tehdy třináctou Mladou Boleslav, nyní jsou po šestizápasové bodové šňůře, během níž pětkrát zvítězili, jen bod za Kladnem. Na 12. místo ztrácí čtyři body.
Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě
Vedle zlepšených vlastních výkonů Litvínovu pomohlo i to, jak se naopak nedaří Kladnu. Rytíři prohráli sedmkrát v řadě, ze šesti posledních startů vyšli naprázdno a za uplynulé čtyři zápasy vstřelili dohromady jen dva góly. Vedení klubu proto sáhlo k odvolání Čermáka, mužstvo nyní vede sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Karlovarští naposledy klopýtli v západočeském derby s Plzní. I tak drží třetí příčku, kam vystoupali díky devíti vítězstvím v posledních 11 duelech.
Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, střídačce bude šéfovat Plekanec
Liberec se pokouší v souboji proti Mladé Boleslavi odmazat ve vzájemných zápasech sezony nulu na bodovém i střeleckém kontě po porážkách 0:3 a 0:2. Oba celky se potkají jen den poté, co si vyměnily útočníky. Pod Ještěd zamířil Tomáš Mazura, za Bruslaře nově nastupuje Ondřej Procházka.
České Budějovice vítají Vítkovice, které vyhrály poslední tři venkovní zápasy a v každém z nich vstřelily nejméně pět branek. Jihočeši doma zvítězili šestkrát z posledních osmi duelů.
Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil
Druhý Hradec Králové se utkává s Olomoucí, která za poslední tři utkání nebodovala a prohrála je s celkovým skóre 4:18. Poslední utkání na východě Čech ale na konci září vyhrála 1:0.
Zápas mezi Plzní a Spartou se bude kvůli účasti Pražanů na Spenglerově poháru hrát v pondělí 2. února.