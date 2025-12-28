Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Litvínov hostí Budějovice, Kometa vyzve Pardubice. Třinec poprvé bez Motáka

Autor:
Sledujeme online   15:20
Hokejová extraliga pokračuje 35. kolem, hraje se na šesti stadionech. V 15.30 nastupuje Litvínov proti Českým Budějovicím, Kometa od 17 hodin v repríze finále vyzve Pardubice a Třinec se v 17.30 už bez trenéra Zdeňka Motáka postaví Kladnu. Všechna utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobných online reportáží.

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Hostující brankář Milan Klouček spadl za brankou. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov se zvedá, zvládl čtyři z posledních pěti duelů. Navíc postupně maže ztrátu na týmy před sebou, za dvanáctým místem už zaostává jen o čtyři body. České Budějovice rovněž přijíždí se slušnou formu, v pátek doma přetlačily Kometu 3:2 v prodloužení.

35. kolo extraligy

Karlovy Vary se díky devíti výhrám z uplynulých deseti kol vyhouply až na druhou pozici. Na domácím ledě uspěly šestkrát po sobě, tentokrát před vlastními fanoušky hostí Plzeň. Jak třetí západočeské derby sezony dopadne?

Vítkovice postupně skolily Spartu, Liberec i Olomouc, dohromady v těchto třech zápasech nasázely šestnáct branek. V tabulce jsou čtvrté, mají stejně bodů (54) jako pátý Hradec, proti kterému se ale v aktuálním ročníku ještě neprosadily (0:4, 0:3).

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Devátou Kometu trápí nevyrovnané výkony, Pardubice si v Brně chtějí upevnit vedoucí příčku ve vyrovnaném extraligovém pořadí. Na druhé Vary mají čtyřbodový náskok, posledně otočily duel s Třincem (5:3).

Olomouc se chce oklepat z dvou těžkých přídělů (2:7 se Spartou, 0:6 s Vítkovicemi), od 17 hodin hostí Mladou Boleslav. Tým vedený Miloslavem Hořavou je v problémech, prohrál šest z posledních sedmi duelů, z Litvínova si odvezl sváteční výprask 1:6.

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Třinec nastupuje bez kouče Zdeňka Motáka, jenž v sobotu skončil na střídačce po více než třech a půl letech. Mužstvo, které od začátku listopadu zvítězilo jen čtyřikrát, má zvednout dosavadní asistent Boris Žabka. I Kladno se trápí, v posledních třech duelech skórovalo jednou.

35. kolo

Kompletní los

36. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 33 18 2 4 9 104:76 62
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 33 18 1 2 12 83:81 58
3. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 34 15 5 1 13 91:80 56
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 36 16 3 2 15 98:99 56
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 34 14 3 6 11 85:67 54
7. HC Oceláři TřinecTřinec 34 15 4 1 14 100:87 54
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 33 15 2 4 12 90:87 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 34 13 5 2 14 93:91 51
11. HC OlomoucOlomouc 35 14 3 2 16 80:100 50
12. Rytíři KladnoKladno 34 9 3 5 17 77:99 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 34 9 2 3 20 72:105 34
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Malí, ale zatraceně šikovní. Benák a Galvas tým táhnou, i tak jim ve světě chybí uznání

Premium
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

V Česku jsou dobře známí. Nemusíte být zrovna hokejoví fanatici, abyste o nich už někdy něco zaslechli. Adam Benák a Tomáš Galvas, dva mladí talenti, kteří táhnou dvacítku na aktuálním mistrovství...

28. prosince 2025

Blízko další ostudě. Kanadě pomohl i přísný verdikt sudích, Lotyši cítili frustraci

Lotyšští hokejisté utěšují gólmana Nilse Maurinše po prohře s Kanadou.

Zase sahali po obrovské senzaci. Stejně jako před rokem, kdy se na juniorském šampionátu po heroickém výkonu dočkali historického vítězství. Mimořádně obětaví byli lotyšští hokejisté i tentokrát, ale...

28. prosince 2025  11:28

Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

David Rittich v brance NY Islanders.

Zámořská NHL se po krátké vánoční pauze vrátila s bohatým zápasovým programem. Český brankář David Rittich pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a...

28. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  11:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33

Ostré zákroky Dánů? Nechápu, co se jim honilo hlavou, nebylo to férové, říkal Čihař

Vojtěch Čihař zůstal po ostrém ataku dánské hráče ležet na ledě, jeho stav...

Byla to pořádná rána. Taková, po níž zůstal ležet na ledě a spoluhráči trnuli. „Ale naštěstí se mi nic nestalo,“ ulevilo se českému útočníkovi Vojtěchu Čihařovi. Právě jeho atakoval dánský soupeř...

28. prosince 2025  9:04

Slovenští junioři slaví na MS první výhru, Němce skolil hattrickem Chrenko

Slovenský brankář Alan Lendák.

Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body. Třemi góly to zařídil útočník Tomáš Chrenko,...

27. prosince 2025  23:34,  aktualizováno  28. 12. 8:50

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

28. prosince 2025  6:45

Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem

Matěj Kubiesa (vlevo) se raduje z gólu proti Dánsku, za ním jede Petr Sikora.

Čeští hokejisté slaví první výhru na juniorském mistrovství světa. Ve druhém utkání na turnaji jasně zdolali Dánsko 7:2, pod vítězství se podepsalo hned sedm různých střelců. Další zápas odehraje...

28. prosince 2025  5:20,  aktualizováno  5:54

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

