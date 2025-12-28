ONLINE: Litvínov hostí Budějovice, Kometa vyzve Pardubice. Třinec poprvé bez Motáka

Litvínov se zvedá, zvládl čtyři z posledních pěti duelů. Navíc postupně maže ztrátu na týmy před sebou, za dvanáctým místem už zaostává jen o čtyři body. České Budějovice rovněž přijíždí se slušnou formu, v pátek doma přetlačily Kometu 3:2 v prodloužení.
35. kolo extraligy
Karlovy Vary se díky devíti výhrám z uplynulých deseti kol vyhouply až na druhou pozici. Na domácím ledě uspěly šestkrát po sobě, tentokrát před vlastními fanoušky hostí Plzeň. Jak třetí západočeské derby sezony dopadne?
Vítkovice postupně skolily Spartu, Liberec i Olomouc, dohromady v těchto třech zápasech nasázely šestnáct branek. V tabulce jsou čtvrté, mají stejně bodů (54) jako pátý Hradec, proti kterému se ale v aktuálním ročníku ještě neprosadily (0:4, 0:3).
Devátou Kometu trápí nevyrovnané výkony, Pardubice si v Brně chtějí upevnit vedoucí příčku ve vyrovnaném extraligovém pořadí. Na druhé Vary mají čtyřbodový náskok, posledně otočily duel s Třincem (5:3).
Olomouc se chce oklepat z dvou těžkých přídělů (2:7 se Spartou, 0:6 s Vítkovicemi), od 17 hodin hostí Mladou Boleslav. Tým vedený Miloslavem Hořavou je v problémech, prohrál šest z posledních sedmi duelů, z Litvínova si odvezl sváteční výprask 1:6.
Třinec nastupuje bez kouče Zdeňka Motáka, jenž v sobotu skončil na střídačce po více než třech a půl letech. Mužstvo, které od začátku listopadu zvítězilo jen čtyřikrát, má zvednout dosavadní asistent Boris Žabka. I Kladno se trápí, v posledních třech duelech skórovalo jednou.